Service-Modelle für moderne Infrastrukturen – Controlware unterstützt von IT-as-a-Service bis Managed Services

Dietzenbach, 20. Juni 2023 – Klassische, eigenverantwortlich gemanagte Infrastrukturen stoßen in den komplexen, modernen IT-Umgebungen von heute oft an ihre Grenzen. IT-as-a-Service- und Managed-Services-Modelle versprechen hier Entlastung. Controlware unterstützt als IT-Dienstleister und Managed Services Provider dabei, die Weichen für einen agilen und sicheren IT-Betrieb zu stellen.

Moderne Geschäftsprozesse erfordern von der IT ein hohes Maß an Agilität – doch das geht in aller Regel mit steigender Komplexität der IT-Ressourcen einher. IT-Verantwortliche stehen somit vor der Aufgabe, immer mehr Flexibilität zu gewährleisten, ohne Abstriche bei der Nutzbarkeit der Anwendungen in Kauf zu nehmen. „Der Betrieb moderner IT-Infrastrukturen stellt Unternehmen – auch mit Blick auf den Fachkräftemangel – vor erhebliche Herausforderungen“, so das Fazit von Marius Doppler, Senior Consultant Managed Services bei Controlware. „In der Praxis beobachten wir immer öfter, dass sich Projekte aufgrund fehlender interner Ressourcen enorm verzögern, und in der Folge das gesamte Business leidet. Es besteht also dringender Handlungsbedarf. IT-as-a-Service- und Managed-Services-Modelle sind ein probates Mittel, um den neuen Anforderungen an die IT Rechnung zu tragen – doch auch die Migration auf einen solchen Service-Ansatz muss sorgsam geplant werden.“

Grundsätzlich stehen Unternehmen zwei Service-Modelle zur Auswahl:

Standardisiert und schnell: IT-as-a-Service

Im Rahmen eines IT-as-a-Service-Modells bieten IT-Dienstleister Kunden standardisierte Teilleistungen, Produkte und Services aus einem vordefinierten Leistungskatalog. Die häufig Cloud-basierten Lösungen punkten typischerweise mit hoher Flexibilität, sofortiger Buchbarkeit, durchgängiger Kostentransparenz und einer schnellen Bereitstellung. Controlware bietet unter anderem Cloud Managed Proxies, Cloud Managed-Netzwerke, Cloud-basierte Cyber Defense Services und Cloud Backup-Lösungen.

Maßgeschneidert und individualisiert: Managed Services

Im Gegensatz zu IT-as-a-Service-Modellen setzen Managed Services auf einen deutlich individuelleren Ansatz, bei dem der externe Managed Service Provider (MSP) die vollständige Betriebsverantwortung für einen klar definierten IT-Bereich übernimmt. Auf diese Weise werden interne IT-Abteilungen nachhaltig von Routineaufgaben entlastet, können Lücken im Know-how effizient kompensieren und profitieren von attraktiven Freiräumen für neue Projekte. Durch den hohen Individualisierungsgrad kann der MSP zudem individuell auf die Anforderungen der Kunden eingehen und über den ausgelagerten Teilbereich hinaus auch die Prozesse und Strategien unterstützen. Controlware bietet eine breite Palette individueller Betriebsleistungen in den Bereichen Network, Security, Risk Management und (Virtual) Data Center: vom einfachen Rot-Grün-Management bis zum Betrieb der gesamten Infrastruktur.

IT-as-a-Service oder Managed Services – welches Modell eignet sich?

Bei der Entscheidung zwischen einem IT-as-a-Service- und einem Managed-Services-Modell sollten Unternehmen grundsätzlich abwägen, ob ein kostengünstiges, aber standardisiertes Modell ausreicht, um ihre Anforderungen abzubilden, oder ob ein hochwertiger, individueller Managed Service erforderlich ist. Anschließend ist es ratsam, sich bereits in der Planungsphase mit dem Thema Provider Management auseinanderzusetzen. Sowohl bei IT-as-a-Service-Modellen als auch bei Managed Services müssen die Abläufe und Verantwortlichkeiten im Vorfeld klar definiert werden, um eine effiziente, sichere und dokumentierte Abwicklung der ausgelagerten Prozesse sicherzustellen.

Bei Managed Services sind darüber hinaus weitere Parameter zu berücksichtigen. Dazu gehören unter anderem die Vereinbarung angemessener SLAs, die Abgrenzung der Verantwortungsbereiche sowie die Dokumentation aller technischen Vorgaben. „Auch hier gibt es einige Fallstricke“, warnt Marius Doppler und empfiehlt: „Unternehmen mit wenig Erfahrung im Bereich Managed Services sind gut beraten, in dieser Phase die Unterstützung erfahrener externer Consultants in Anspruch zu nehmen. Spezialisierte Beratungsunternehmen können beim Abstecken der wichtigen Eckpunkte eine wertvolle Hilfe sein, und machen sich spätestens durch die wesentlich reibungslosere Betriebsaufnahme bezahlt.“

Controlware berät Unternehmen bei der Auswahl passender Service-Modelle – und bietet als IT-Dienstleister und Managed Service Provider sowohl IT-as-a-Service-Lösungen als auch individuelle Managed Services für den Betrieb moderner IT-Infrastrukturen an.

