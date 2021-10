service94 GmbH als “begehrtester Arbeitgeber 2021” ausgezeichnet

In Koorperation mit dem IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung hat das F.A.Z.-Institut auf der Suche nach den begehrtesten Arbeitgebern in Deutschland 18.200 Unternehmen analysiert: In der Kategorie “Werbe- und PR-Agenturen” hat sich die auf Fundraising spezialisierte Werbeagentur service94 GmbH aus Burgwedel den Spitzenplatz gesichert.

Bei der Wahl des Arbeitgebers spielen heute viele Faktoren eine Rolle. Neben der Bezahlung sind es vor allem auch das vorherrschende Betriebsklima, flexible Arbeitszeitmodelle sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. In der Studie des renommierten F.A.Z.-Institutes und des Institutes für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) wurden auch diese Punkte unter die Lupe genommen. Dafür wurden für mehr als 18.000 Unternehmen die Daten eines Social Listenings und einer schriftlichen Befragung analysiert. Es wurden Aussagen aus dem Zeitraum vom 01. Juni 2020 bis 31. Mai 2021 aus über 14 Millionen deutschsprachigen Online-Quellen gesammelt und kategorisiert. Besonderes Augenmerk wurde auf folgende Bereiche gelegt: Arbeitsplatzsicherheit, Arbeitszeiten, Gehaltsstruktur, Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten, Kommunikation, Familienfreundlichkeit und Zusatzleistungen. Insgesamt wurden so 997 der geprüften 18.200 Unternehmen aus verschiedenen Branchen mit dem Siegel “Deutschlands begehrteste Arbeitgeber 2021” ausgezeichnet.

Die Auszeichnung wird anhand der erreichten Punktzahl im Gesamtranking vergeben. Die Berechnung des Punktwertes erfolgt dabei branchenspezifisch auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten. Der jeweilige Branchensieger erhält 100 Punkte und setzt damit die Benchmark für alle anderen untersuchten Unternehmen innerhalb der Branche. Als Branchenbester in der Kategorie “Werbe- und PR-Agenturen” wurde die auf Fundraising spezialisierte Werbeagentur service94 mit 100 Punkten bewertet.

“Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die zentrale Antriebskraft und Säule des Unternehmens – eine lebendige Unternehmenskultur und faire Arbeitsbedingungen liegen uns daher besonders am Herzen. Auf die Auszeichnung sind wir sehr stolz, sie ist Beleg für eine erfolgreiche Arbeit in den vergangenen Jahrzehnten und zugleich Ansporn für die Zukunft”, betonte Frank Kroll, Geschäftsführer und Gründer der service94 Firmengruppe mit ihren mehr als 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in ganz Deutschland. Bereits in der Vergangenheit war das Unternehmen ausgezeichnet worden. In einer Analyse von rund 34 Millionen Kundenstimmen aus sozialen Medien in Deutschland wurde die service94 GmbH dabei als einzige auf Fundraising spezialisierte Agentur mit dem Prädikat “Deutschlands Beste” ausgezeichnet.

Die im Bereich Mitgliederwerbung und Mitgliederverwaltung für Vereine und Verbände erfolgreich arbeitende Unternehmensgruppe service94 entwickelt Kampagnen für Non Profit Organisationen. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen setzen die Informationsveranstaltungen dann in Absprache mit den Auftraggebern um. Die hohen Qualitätsstandards des Unternehmens service94 sind dabei die Grundlage des Erfolges.

Die service94 GmbH ist ein auf Sozialmarketing spezialisiertes Unternehmen in Burgwedel bei Hannover. Das Unternehmen berät und vertritt nationale und internationale Organisationen, Vereine und Verbände. Die Auftraggeber sind Non Profit Organisationen (NPO) mit vorrangig humanitärer, karitativer und ökologischer Zielsetzung. Für sie entwickelt die service94 GmbH im Bereich Mitgliederwerbung und Mitgliederverwaltung für Vereine innovative Marketingstrategien zur langfristigen Finanzierung und Verwaltung ihrer Aufgaben.

