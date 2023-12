Servicebroker® – Wir verwirklichen Ihren Messeauftritt

Ihre Münchner Eventagentur für den erfolgreichen Auftritt

Laut einer aktuellen Studie des Verbands der deutschen Messewirtschaft (AUMA) halten 83% der befragten Unternehmen Messen für wichtig. Sie rangieren damit gleich an zweiter Stelle nach dem Internetauftritt. Die Mehrheit der Unternehmen sieht in Messen ein effektives Instrument, um Stammkunden zu pflegen, Neukunden zu gewinnen und ihre Bekanntheit zu steigern. In der heutigen Geschäftswelt stehen Unternehmen vor der Herausforderung, beeindruckende Messeauftritte und Events zu organisieren, die sowohl unvergesslich als auch effektiv sind.

Die Transport Logistic in München ist das weltweit führende Branchentreffen für Logistik, Mobilität, IT und Supply Chain Management. Sie präsentiert den internationalen Fachbesuchern die gesamte Wertschöpfungskette der Branche. In dieser dynamischen Umgebung bietet die Servicebroker GmbH maßgeschneiderte Lösungen, um Unternehmen optimal zu unterstützen. Von der Eventplanung über Standpartys und messebegleitende Konferenzen bis hin zur Hotelbeschaffung für Gruppen und Incentives – Servicebroker hat die Expertise und das Netzwerk, um Ihren Messeauftritt zum Erfolg zu führen.

Hotel für die Transport Logistic 2025: Perfekte Unterkünfte für Gruppen ab 40 Personen

Die Wahl des richtigen Hotels für Gruppen ab 40 Personen während der stark frequentierten Messezeiten stellt eine echte Herausforderung dar. Oft sind die Hotelkontingente zu diesen Zeiten bereits ausgebucht oder die Preise steigen erheblich. In Zusammenarbeit mit dem Kunden wird eine bedürfnisorientierte und bedarfsgerechte Analyse erstellt, um den Markt effizient zu vergleichen. Das Ergebnis ist nicht nur eine Liste von Hotelvorschlägen, sondern ein aktueller Marktvergleich inklusive qualitativer Bewertung.

Servicebrokers vielseitigen Leistungen für Ihren Messeerfolg:

Recherche und Einkauf: Servicebroker übernimmt die Recherche und den strategischen Einkauf von Hotelkontingenten für Gruppen mit Bestpreisgarantie. Zudem kümmert sich die Agentur um den Einkauf von Eventleistungen, einschließlich Eventlocations, Restaurants, Catering und Personenbeförderung.

Messebegleitende Meetings: Servicebroker organisiert effiziente und zielgerichtete Meetings im Kontext von Messen, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre Geschäftsziele zu erreichen und fundierte strategische Entscheidungen zu treffen.

Incentives: Durch kreative und originelle Incentives motiviert Servicebroker Mitarbeiter und Partner, gemeinsame Erfolge zu feiern und den Teamgeist zu fördern.

Konferenzen: Ob kleine Fachtagungen oder große internationale Kongresse – Servicebroker plant und betreut Veranstaltungen jeder Größenordnung und garantiert einen reibungslosen Ablauf in einer inspirierenden Atmosphäre.

Rahmenprogramme zu Messen: Vom exklusiven Gala-Dinner bis zur beeindruckenden Produktpräsentation kreiert Servicebroker unvergessliche Firmenevents, die im Kontext von Messen die Markenidentität stärken und einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen.

Ihre Vorteile: Zeit und Kosten sparen

-Sie reduzieren Kosten durch strategischen Hoteleinkauf, Volumenbündelung und Bestpreisgarantie.

-Sie erhalten auf Wunsch Direktverträge mit den Leistungspartnern.

-Sie genießen alle Leistungen aus einer Hand, darunter Logistik, Technik, Catering, Dekoration, Entertainment, Mobilität.

-Sie sparen Zeit dank professioneller Arbeitsmethodik und modernsten Suchtechnologien.

-Sie steigern Ihre Event-Qualität durch professionelles Know-how und dank jahrelanger Erfahrung mit Events und Business-Hotellerie.

-Sie optimieren Ihr Ansehen durch rundum gelungene Veranstaltungen, gelebte Gastfreundschaft und höchste Service-Qualität.

„Bei Servicebroker sehen wir Events als transformative Kraft, geerdet in den Grundwerten der Gastfreundschaft. Glück ist ein Haus voller Gäste, und genau diese Vision macht Eventmarketing zu einem unschlagbaren Werkzeug im Marketingmix. Als Messeaussteller haben Sie die große Chance, die Ihnen wichtigen Menschen mit offenen Armen willkommen zu heißen. Als Ihre Eventagentur unterstützen wir Sie dabei!“, betont Dominik Markoč, Geschäftsführer von Servicebroker.

Eventmarketing im Umbruch: Entdecken Sie, wie aktuelle Trends und innovative Technologien Ihr Eventmarketing revolutionieren können. Ein Interview mit dem Geschäftsführer von Servicebroker, Dominik Markoč, zum Thema „Eventmarketing im Umbruch“ finden Sie hier.

Für detaillierte Informationen über die erstklassigen Event-Services der Servicebroker GmbH und zur Planung Ihres nächsten Messe-Events besuchen Sie bitte die Website www.messemuenchen.events

oder kontaktieren Sie das engagierte Team direkt unter:

Servicebroker GmbH

Metzstraße 14b

81667 München Tel.: +49 89 60068060

E-Mail: contact@servicebroker.de

FAQs für Ihren Besuch auf der Messe München

Wie hoch sind die Eintrittspreise für die jeweiligen Messen und Veranstaltungen?

Die Eintrittspreise variieren je nach Veranstaltung.

Benötige ich ein Visum und wie erhalte ich es?

Besucher aus Ländern, die ein Visum für die Einreise nach Deutschland benötigen, sollten ihr Visum rechtzeitig beantragen. Für ein Einladungsschreiben zur Unterstützung Ihres Visumantrags können Sie sich online für die jeweilige Messe registrieren.

Wie komme ich zum Messezentrum Messe München/ICM – International Congress Center Messe München?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Messezentrum zu erreichen, einschließlich Auto, Bahn und öffentlichen Verkehrsmitteln.

Wie finde ich das Messezentrum Messe München/ICM – International Congress Center Messe München mit meinem Navigationssystem?

Wenn Sie ein Navigationssystem verwenden, geben Sie „An der Point“ für den Westeingang oder „Paul-Henri-Spaak-Str. 6“ für den Nordeingang ein.

Wann fährt der Shuttlebus vom und zum Flughafen München?

Shuttlebusse verkehren während der großen Messen zwischen dem Flughafen und dem Messezentrum. Den genauen Fahrplan finden Sie hier.

Wo finde ich geeignete Parkplätze?

Rund um das Messezentrum stehen zahlreiche Parkmöglichkeiten zur Verfügung.

Können Sie mir ein Hotel empfehlen?

Ja, für Gruppen ab 40 Personen empfehlen wir die Eventagentur in München Servicebroker GmbH. Sie bieten maßgeschneiderte Hotelkontingente und weitere Dienstleistungen an. Weitere Informationen finden Sie auf www.messemuenchen.events.

Wie kann ich meine Veranstaltung nachhaltiger gestalten?

Durch die Zusammenarbeit mit der Servicebroker GmbH können Sie nachhaltige Event-Nachhaltigkeits-Konzepte erstellen. Mehr dazu auf www.messemuenchen.events.

Wo finde ich Unterstützung bei der Eventplanung und -umsetzung?

Die Servicebroker GmbH bietet umfassende Unterstützung in allen Phasen Ihrer Veranstaltung. Erfahren Sie mehr auf www.messemuenchen.events.

Wie kann ich den Erfolg meiner Veranstaltung maximieren?

Durch die Expertise und das weitreichende Netzwerk der Servicebroker GmbH können Sie den Erfolg Ihrer Veranstaltung sicherstellen. Weitere Informationen finden Sie auf www.messemuenchen.events.

Die Servicebroker GmbH steht seit 25 Jahren für herausragende Expertise im Veranstaltungsbereich. Mit kreativen Lösungsstrategien, innovativen Veranstaltungskonzepten und strategischem Weitblick unterstützt das Unternehmen seine Kunden in jeder Phase des Projekts. Ein besonderer Fokus liegt auf nachhaltigem Event-Management. Die Servicebroker GmbH lebt und implementiert dieses Prinzip, beispielsweise durch das Erstellen von Event-Nachhaltigkeits-Konzepten. Die Dienstleistungen der Servicebroker GmbH reichen von Beratung und Moderation bis hin zur aktiven Mitgestaltung und zuverlässigen Projektumsetzung. Dank ihres weitreichenden internationalen Netzwerks ist die Servicebroker GmbH in der Lage, für jede Anforderung maßgeschneiderte Teams zu formieren. Diese Teams, flexibel und dynamisch, agieren je nach Bedarf im Hintergrund oder bilden das solide Rückgrat eines jeden Events.

