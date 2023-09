Serviceleistungen für Aufzugsbetreiber und Wartungsfirmen

DICEO Group stellt ihr Dienstleistungsangebot erstmals auf der interlift 2023 vor

Bergisch Gladbach, 7. September 2023. Ein neu gegründetes Unternehmen bietet Aufzugsbetreibern und Wartungsfirmen ein umfassendes Paket an Serviceleistungen. Die DICEO Group GmbH ist ein Konsortium aus zwei Partnern mit sich ergänzenden Kompetenzen: die Schmersal Gruppe, Spezialist für die Entwicklung und Herstellung von Sicherheitsschaltgeräten und -systemen sowie Aufzugsteuerungen und die compreneur AG, eine auf Innovation und Unternehmertum spezialisierte Unternehmensberatung. CEO der DICEO Group ist Benjamin Fröhling von compreneur.

Kernelement des Dienstleistungsportfolios der DICEO Group ist das gemeinsam mit Partnern entwickelte, nicht-invasive Nachrüstsystem „EYELEVATE“, das mit jedem Aufzug funktioniert, unabhängig von Typ, Alter und Hersteller: EYELEVATE ist ein smartes Fernüberwachungssystem, mit dem der Nutzer den Zustand seiner Anlage jederzeit kontrollieren kann – per Smartphone oder Tablet. Mit EYELEVATE lässt sich jeder Aufzug innerhalb weniger Minuten digitalisieren und ermöglicht so mit Hilfe der eingebauten Sensoren die Überwachung wichtiger Funktionen der Aufzugsanlage in Echtzeit. Mit Hilfe von EYELEVATE hat der Kunde seine Aufzüge immer im Blick. Das System wertet permanent Daten zum Aufzugsverhalten aus, detektiert atypische Zustände und Szenarien und meldet dies z. B. per Push-Nachricht auf das Kunden-Tablet oder Smartphone. Mit EYELEVATE erhält der Kunde eine neutrale Zustandserhebung eines unabhängigen Dritten über seinen Aufzug. Es handelt sich um ein System mit geprüfter IT-Sicherheit, das Unbefugten keine Möglichkeit bietet, in das System einzugreifen.

Neben der IoT-basierten Aufzugsüberwachung bietet DICEO ein ganzheitliches Serviceportfolio – von der Analyse des Aufzugsportfolios über Beratungsleistungen bis hin zu Wartung und Betriebsmanagement.

Mit Schmersal hat das neu gegründete Unternehmen einen starken Branchenführer als Partner an seiner Seite und kann auf Expertenwissen aus mehr als 75 Jahren Aufzugstechnik, dem sicheren Betrieb technischer Anlagen sowie der Herstellung und Digitalisierung von Sicherheitstechnik zurückgreifen. Die Kunden der DICEO Group erhalten Unterstützung bei der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse und -modelle sowie Beratung rund um ihr Aufzugsportfolio – mit einer 360-Grad-Sicht auf ihre Aufzugsanlagen durch das IoT-System EYELEVATE.

„Mit unseren Dienstleistungen und unserer Expertise unterstützen wir Aufzugsbetreiber und Wartungsunternehmen gleichermaßen und denken dabei langfristig. Nur gemeinsam können Betreiber und Wartungsfirmen die Geschäftsprozesse und die Aufzugsanlagen so optimieren, dass Verfügbarkeit, Qualität und Kosten über den gesamten Lebenszyklus im Einklang stehen und somit ein maximaler Beitrag zum Werterhalt der Aufzugsanlagen geleistet werden kann“, erklärt Benjamin Fröhling, CEO von DICEO.

Die DICEO Group stellt sich mit ihrem Dienstleistungsangebot erstmals auf der interlift 2023 vor. Besuchen Sie uns vom 17. bis 20. Oktober in Halle 1, Stand 1035!

Im anspruchsvollen Aufgabenfeld der Maschinensicherheit gehört die Schmersal Gruppe zu den internationalen Markt- und Kompetenzführern. Auf der Basis des weltweit umfangreichsten Produktportfolios an Sicherheitsschaltgeräten entwickelt die Unternehmensgruppe Sicherheitssysteme und sicherheitstechnische Lösungen für die speziellen Anforderungen verschiedener Anwenderbranchen. Zum Lösungsangebot von Schmersal trägt der Geschäftsbereich tec.nicum mit seinem umfangreichen Dienstleistungsprogramm bei.

Das 1945 gegründete Unternehmen ist mit sieben Produktionsstandorten auf drei Kontinenten sowie eigenen Gesellschaften und Vertriebspartnern in mehr als 60 Nationen präsent. Die Schmersal Gruppe beschäftigt weltweit über 1900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

