SGM Juniors Reutlingen, neue Mini-Tore, große Hilfe

Reutlinger Spendenparlament – 1.500 Euro Spende für integrative Arbeit der SGM Juniors

Aus vier mach eins – den Betreuern der SGM Reutlinger Juniors ist dieses Experiment hervorragend gelungen. Aus vier Vereinen haben sie eine integrative Fußball-Spielgemeinschaft gemacht, die aus Menschen aus vier Vereinen, vier Ländern und vier Religionen besteht. Und es funktioniert. Gegründet wurde die SGM im März 2014. Manche Spieler sind schon von Anfang an dabei, andere sind dem Jugendalter entwachsen und spielen in anderen Vereinen weiter. Das Reutlinger Spendenparlament hat die Arbeit der SGM Reutlinger Juniors nun mit einer Spende von 1.500 Euro unterstützt.

Sie decken die ganze Bandbreite der Jugendmannschaften ab, von den Bambinis der G-Jugend bis zu den 19-jährigen der A-Jugend. Sieben Altersstufen und Mannschaften, soviel hatten sie in der vergangenen Saison am Start. Aber der Verein beschränkt sich nicht auf die rein sportliche Ausbildung der Jugendspieler. Sie haben eine integrative Aufgabe, die sie sehr ernst nehmen und die gesellschaftlich sehr wichtig ist.

Die jungen Menschen sollen von den Trainern auf ein Leben in einer multikulturellen und toleranten Gesellschaft vorbereitet werden. Jede und jeder kann dabei sein. Kinder aus dem gesamten Stadtkreis Reutlingen können ohne Mitgliedsbeitrag im Verein aktiv werden. Alle sind willkommen, unabhängig von Geschlecht, nationaler und sozialer Herkunft, Religion oder Weltanschauung. Der Trainingsort sind die Sportanlagen an der Dietweghalle in Reutlingen.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter zielen auf mehr als nur die sportliche Ausbildung der Jugendlichen. Ihre Mitarbeit hat gesellschaftlich große positive Auswirkungen. Es ist eine komplexe Ausbildung der jungen Menschen. Sie lernen spielerisch, friedlich und freundschaftlich miteinander umzugehen.

Die Spende des Spendenparlaments möchte den Ausbau dieser wichtigen Arbeit unterstützen. Die Verantwortlichen der SGM Juniors hatten sich beworben und die Spende wurde im Parlament, auf Vorschlag der Finanzkommission, beschlossen. Verwendet wurden die Finanzmittel, um die Erweiterung der Vereinsausstattung mit sechs Mini-Toren für die Trainingsarbeit auszubauen. Die 1.500 Euro sind gut angelegtes Geld, kommen sie doch einer wertvollen Sache zugute.

Nun war das Spendenparlament vor Ort, um sich ein Bild über die Verwendung der Spende und den Fortschritt der geförderten Maßnahme zu machen. Neben Vertretern des Vorstandes war Albrecht Bühler als neues Mitglied des Mentorenkreises und Spender mit von der Partie. So konnte auch er sich ein Bild über die Arbeit des Vereins machen. Zu der Albrecht Bühler Baum und Garten GmbH, selbst ein ausgezeichnetes Unternehmen für soziale Verantwortung und Mitglied beim Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Baden-Württemberg e.V., passte die Aktion prima.

Josip Micic, Vorstand der SGM und der Torwarttrainer Vinko Balog mit Sohn Luka Balog, Torwart der E-Jugend nahmen den symbolischen Scheck auf dem Trainingsgelände des jungen Vereins entgegen. Die Kinder im Verein freuen sich sehr, wie der junge Spieler Luka Balog bestätigte. “Die neuen Tore sind toll. Wir können super damit trainieren.”

Der Präsident des Mentorenkreises und Kurator des Spendenparlamentes, Volker Feyerabend, zeigte sich mit dem Erreichten ebenfalls sehr zufrieden: “Unterstützung geben zu können, ist für den Verein und die Mitglieder immer ein gutes Gefühl.”

Weitere Informationen: www.Spendenparlament-Reutlingen.com

