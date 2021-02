SH Netz baut für seine Strom- und Gaskunden

HanseWerk-Tochter investiert rund 100.000 Euro – Bauarbeiten starten nächste Woche in der Gemeinde Weddingstedt

Die Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz), Teil der HanseWerk-Gruppe, investiert in der Gemeinde Weddingstedt ab nächster Woche rund 100.000 Euro in verschiedene Strom- und Gasprojekte. Die Bauarbeiten durch den Netzbetreiber starten in der Straße Vogelsang 21. Im Auftrag der HanseWerk-Tochter werden Mitarbeiter der Firma Oellrich auf rund 220 Metern Länge Niederspannungskabel in die Erde verlegen. Der Rückbau der nicht mehr benötigten Ortsnetzfreileitung folgt direkt im Anschluss. Für das gesamte Vorhaben sind rund 16.000 Euro eingeplant.

Die Bauarbeiten gehen in der Straße Vogelsang 23-49 weiter. Für die Verlegung eines rund 80 Meter langen Gasrohrs und die Auswechslung von etwa 320 Metern Niederspannungskabeln hat die HanseWerk-Tochter SH Netz eine Summe von 35.000 Euro veranschlagt.

Drittes und größtes Projekt in Weddingstedt ist der geplante Tausch einer Ortsnetzstation. Der Ersatzbau an der Bushaltestelle “Alter Landweg” wird die bisherige Station “Waldstedt Kreuzacker” ersetzen und Versorgungssicherheit der angeschlossenen Haushalte in der Gemeinde Weddingstedt weiter erhöhen”, sagt Tobias Ernecke, Leiter des zuständigen Netzcenters von SH Netz, Teil der HanseWerk-Gruppe, in Meldorf. Inklusive Verlegung eines rund 170 Meter langen Mittelspannungskabels investiert der Netzbetreiber rund 47.500 Euro in die Maßnahme.

Für die anstehenden Tiefbauarbeiten bittet die HanseWerk-Tochter SH Netz die betroffenen Anwohner um Verständnis. “Wir sind bemüht, die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten”, sagt Maik Heckens, Projektleiter Planung / Bau Verteilnetze. Sofern das Wetter es zulässt, sollen die Arbeiten im März abgeschlossen sein.

Die Schleswig-Holstein Netz AG im Kurzprofil

Die Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz) betreibt für rund 2,8 Millionen direkt oder indirekt angeschlossene Kunden Strom- und Gasleitungen in mehr als 900 Kommunen in Schleswig-Holstein. Über 400 schleswig-holsteinische Kommunen halten Anteile an SH Netz. Sie haben umfangreiche Mitspracherechte und erhalten eine Garantiedividende. Das Unternehmen beschäftigt 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an vielen Standorten in Schleswig-Holstein.

SH Netz hat als Partner der Energiewende bereits zehntausende Windräder und Solaranlagen an das Stromnetz angeschlossen. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Energielösungen für den Norden und unterstützt den Ausbau der Elektromobilität. SH Netz engagiert sich in Innovationsprojekten für mehr Klimaschutz. Dazu gehören beispielsweise Biogas- und Power-to-Gas-Anlagen, mit denen SH Netz überschüssigen Windstrom als Wasserstoff im Erdgasnetz speichert.

Außerdem unterstützt das Unternehmen seit vielen Jahren den regionalen Spitzen- und Breitensport in Schleswig-Holstein, zum Beispiel das wahrscheinlich härteste Ruderrennen der Welt auf dem Nord-Ostsee-Kanal.

Kontakt

Schleswig-Holstein Netz AG

Ove Struck

Schleswag-HeinGas-Platz 1

25450 Quickborn

0 41 06-6 29-34 22

0 41 06-6 29-39 07

presse@sh-netz.com

https://www.sh-netz.com/de.html

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.