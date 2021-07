SHARP: Wirksamkeit der Plasmacluster-Technologie gegen neuartige Coronaviren bestätigt

Die Sharp Corporation reduziert den infektiösen Titer des neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) um mehr als 99,4 Prozent. Dies betrifft auch den Variantenstamm, der in anhaftendem Speichel enthalten ist. In der aktuellen Studie waren die Viren zwei Stunden lang den Plasmacluster-Ionen bei 60 % Luftfeuchtigkeit ausgesetzt. Dies ist die empfohlene Bedingung für die Bekämpfung von Virusinfektionen.

Sharp demonstriert die Wirksamkeit bei der Reduktion von SARS-CoV-2, das an Oberflächen haftet. Im September 2020 wies das Unternehmen bereits die Wirksamkeit der Plasmacluster-Technologie bei der Reduktion von luftgetragenem SARS-CoV-2 nach. Sharp ist das einzige Unternehmen auf dem Markt, das durch die patentierte Plasmacluster-Technologie Virenpartikel aktiv reduziert.

Wissenschaftler gehen davon aus, dass SARS-CoV-2 über zwei Infektionswege übertragen wird. Zum einen durch Tröpfcheninfektion einschließlich Aerosolen aus luftgetragenen Viruspartikeln. Zum anderen durch Kontakt mit dem an Oberflächen haftenden Virus.

Die Leistung wurde unter der Aufsicht von Professor Hironori Yoshiyama von der Abteilung für Mikrobiologie der Medizinischen Fakultät der Shimane Universität (Vorstandsmitglied der Japanischen Gesellschaft für Virologie), Professor Shigeru Watanabe, Meikai University School of Health Sciences, und Professor Masashi Yamakawa, Abteilung für Maschinenbau und Systemtechnik, Kyoto Institute of Technology, erbracht.

Plasmacluster ist eine von Sharp entwickelte und patentierte Technologie. Sie schafft eine natürliche Umgebung wie im Wald. Dies geschieht, indem positive und negative Ionen in die Raumluft abgegeben und verteilt werden. Ionen lagern sich an ebenfalls geladenen Schmutzteilchen, Staub, Viren, Bakterien und auch Geruchspartikel ab und spalten diese in unschädliche Teilchen auf. Unangenehme Gerüche und schädliche Viren, Bakterien, Schimmel und Milben werden unschädlich gemacht.

