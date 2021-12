Shincheonji-Bibelseminar mit dem Inhalt „Was Jesus gesagt hat, wird in der heutigen Welt erreicht“

Während weltweit immer mehr Menschen ihre Kirchen verlassen, konnten die klaren Erklärungen über die Bibel mehr als 140.000 Gläubige in die Kirche bewegen und die Aufmerksamkeit von Millionen von Menschen gewinnen.

Das „Shincheonji Online Seminar: Zeugnis über die Gleichnisse von den Geheimnissen des Himmelreiches und ihre wahre Bedeutung“ wird von der Shincheonji Kirche Jesu, dem Tempel des Zeltes des Zeugnisses, gehalten. Diese Seminare, die sich auf das Verständnis von Gleichnissen konzentrieren, welche in der Bibel im Neuen Testament geschrieben sind, werden vom 3. Januar 2022 bis 28. März 2022 jeden Montag und Donnerstag um 10 Uhr (GMT +9) auf YouTube live übertragen.

„Die Gleichnisse sind das Schlüsselelement, um die Geheimnisse des Himmelreiches verstehen zu können. Die Prophezeiungen des Alten Testaments wurden zu der Zeit Jesu bei seinem ersten Kommen erfüllt. Nun hinterließ Jesus Prophezeiungen im Neuen Testament, um sie zu erfüllen, „wenn die Zeit gekommen ist“ (Johannes 16:25). Wenn die Prophezeiungen offenbart werden, nähern wir uns der wahren Bedeutung“, sagte ein Sprecher der Kirche.

Die bisherigen Seminare über das Buch der Offenbarung wurden in den letzten drei Monaten auf YouTube in 24 Sprachen veröffentlicht und erreichten 7 Millionen Aufrufe in 136 Ländern, unter den Teilnehmenden waren 16.000 Pastoren. Die Shincheonji Kirche Jesu sagte, dass weltweit 1.200 Gemeindeleiter aus 57 Ländern Absichtserklärungen (MOU) für die internationale Zusammenarbeit und für die Förderung des Austausches von Bildungsunterstützung mit der Shincheonji Kirche Jesu unterzeichnet haben.

Zur Unterzeichnung sagte Pastor Jerry Hagermann von der Wayside Mission Church in Virginia, USA: „Ich möchte in der Lage sein, im Wort Gottes zu wachsen und ich möchte die Gemeinde unterrichten, möchte ihnen helfen, vom Tod in das Leben eingehen zu können, und ich möchte eins mit Gottes Reich sein und eine offene Kommunikation führen.“

In einem kürzlich veröffentlichten Bericht des Pew-Forschungszentrums vom Dezember 2021 in einer nationalen öffentlichen Meinungsumfrage sind 3 von 10 Erwachsenen in den Vereinigten Staaten religiös unabhängig. Den stärksten Rückgang der religiösen Bevölkerung verzeichnet die christliche Konfession der Protestanten, die einen stetigen Rückgang von 52% im Jahr 2007 auf 40% im Jahr 2021 zu verzeichnen hatte.

Dieser Trend spiegelt sich auch in einer anderen Untersuchung vom „Lifeway Research“ in Nashville wider, die besagt, dass die meisten Amerikaner Jesus als historische Tatsache betrachten, aber kein biblisches Religionswissen darüber haben, warum er kam. Dem Bericht zufolge wussten nur 9% der 1.005 Befragten, dass seine Mission darin bestand, die Worte des Alten Testaments offenbart zu verkündigen (Erfüllung).

Auf der anderen Seite des Globus hingegen steigt die Zahl der religiösen Menschen. Anstatt eines Rückgangs der traditionellen Konfessionen haben, trotz Covid-19, seit 2019 über 140.000 Menschen nach dem Bibelunterricht der Shincheonji Kirche Jesu sich dieser angeschlossen.

Der Sprecher der Shincheonji Kirche Jesu sagte: „Auf der ganzen Welt erleben aufgrund von Covid-19 immer mehr Menschen Krankheiten, Katastrophen und leiden Not und denken tief über den Sinn des Lebens und auch des Leidens nach. Die Religion muss in der Lage sein diesen Menschen Antworten zu geben. In einer religiösen Welt, in der aus Gesundheitsschutz direkte Begegnungen eingeschränkt sind, sollte Bildung jeden Einzelnen in den Gemeinschaften vor Ort erreichen können.“

„Der Aufruf der Shincheonji Kirche Jesu an die Menschen beinhaltet die klare Erklärung der Mission Jesu des Neuen Testament“, fuhr er fort.

(Sie können das Seminar ansehen, indem Sie auf YouTube nach „Shincheonji Online Seminar: Zeugnis über die Gleichnisse von den Geheimnissen des Himmelreiches und ihren wahren Bedeutungen“ suchen oder über den Link https://www.youtube.com/c/ShincheonjiChurchofJesus)

