Shincheonji Kirche Jesu betont Wichtigkeit über Kenntnis der Offenbarung

Die Shincheonji Kirche Jesu erhält durch die Seminarreihe über die Offenbarung kontinuierlich steigende Aufmerksamkeit. Sie betont dabei immer wieder, dass die Kenntnis und das Verständnis über die Offenbarung grundlegend und notwendig sind, um Gott und Seinen Willen zu erkennen.

Zunächst gibt es in Offenbarung Kapitel 5 das mit sieben Siegeln versiegelte Buch, welches Gott in seiner rechten Hand hält und von Jesus aus dieser genommen wird. Die Offenbarung wird in Kapitel 1 als die Offenbarung Jesu bezeichnet, da Jesus das versiegelte Buch nahm und die Siegel nach und nach öffnete. Offenbaren bedeutet, zu öffnen und zu zeigen.

In Kapitel 10 der Offenbarung sandte Jesus den Engel, um dieses geöffnete Buch Johannes zu bringen, der es gegessen und alle Worte empfangen hat. Er überbringt diese geöffneten Worte den Knechten im Auftrag Jesu.

Wer ist dieser Johannes? Darüber klärt der Herr Jang, Leiter des Matthiasstammes, beim Seminar über Offenbarung Kapitel 10 auf. Er erklärt, dass Johannes der Zeuge ist, der aus nächster Nähe gesehen und gehört hat, wie Jesus die Siegel geöffnet und Kapitel für Kapitel der Offenbarung erfüllt hat.

Da es sich dabei nicht um den Apostel Johannes handelt, wird dieser Zeuge der “Neue Johannes” genannt und auch als Bote Jesu bezeichnet.

Wie vor 2000 Jahren ist es notwendig, diesem Boten zu begegnen, um den einzig wahren Weg zu Gott zu finden. “Wie Sie in Matthäus 11:27 sehen, können Sie Gott nur dann erkennen, wenn sein Sohn Jesus ihn gemäß dem offenbart, was Gott selbst vorhergesagt hat”, erklärte der Stammesleiter Herr Jang.

In der Offenbarung kündigt Jesus an, seinen Boten zu senden, um seine Worte den Gemeinden zu bezeugen.

Somit, um die geöffneten Worte über die Offenbarung zu hören und die Wirklichkeit verstehen zu können, ist es notwendig, diesem Boten zu begegnen.

Diese Worte beinhalten das ewige Leben, die Gott durch Jesus dem Boten, dem Neuen Johannes, gegeben hat. Ohne sie ist es unmöglich, das ewige Leben erlangen zu können.

Um diese wichtigen Worte allen Menschen zugänglich zu machen, veröffentlicht die Shincheonji Kirche Jesu die Seminarreihe über die Offenbarung kostenfrei und für jeden zugänglich über Youtube.

