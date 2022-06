Shincheonji Kirche Jesu veröffentlicht Mittelstufen-Lektionen 19 und 20 auf YouTube

Die noch fortlaufende Seminarreihe und ihre Inhalte finden kontinuierlich ansteigenden Anklang und wecken das Interesse von immer mehr Menschen.

Viele Pastoren, die bereits Absichtserklärungen für die Zusammenarbeit mit der Shincheonji Kirche Jesu unterschrieben haben, lernen die Lehre in den Lehrzentren des Zion Missionscenters von Shincheonji oder schauen sich die Videos der Seminare über YouTube an.

Ihr Wunsch ist es, das gelernte und erkannte Wort der Bibel, mit ihren Gemeindemitgliedern teilen zu können. So gibt es stets Anfragen an die Shincheonji Kirche Jesu, Lehrer aus den Missionszentren zu ihnen in die Gemeinden zu senden, um ihre Mitglieder zu lehren und zu schulen.

Außerdem ist zu beobachten, dass die Videos der Seminarreihen nicht nur Pastoren erreichen. Die unterschiedlichsten Menschen möchten sich selbst ein Bild davon machen und sich die Inhalte der Lehre von Shincheonji anhören. Dabei spielen Religionszugehörigkeit, Konfession oder Kultur keine Rolle.

Es beweist, dass die Seminare ein tieferes Verständnis über Gottes Wort, die Bibel, liefern.

Dazu wird zunächst der Fokus auf den Überblick der Bibel als Ganzes gelegt und vertieft auf die Offenbarung. Weitere, tiefergehende Inhalte können in den Zion Missionszentren in regelmäßig stattfindenden Unterrichtsstunden erlernt werden.

In Lektion 19 mit dem Titel „Der Schall der letzten, siebten Posaune“ geht es darum, das Geheimnis dieses Posaunenschalls zu lüften. Da der Tod beim Schall dieser letzten, siebten Posaune vom Leben verschlungen wird, wird das ewige Leben wahr und die Vorhersage erfüllt sich.

Durch die Lektion 20 mit dem Titel „Der Sohn, der das Erbe Gottes empfängt“ können die Zuhörer lernen, was die Voraussetzungen sind, um zum Erben Gottes zu werden, und es wird auch anhand der Bibel erläutert, wer diese Söhne sind und wie sie verfolgt werden.

Fragen der Pastoren und der Schüler werden in den Missionszentren beantwortet. Shincheonji ist offen für den Dialog, also für Anfragen und auch für Korrektur, sollte etwas falsch sein.

Den Doktoren und Theologen wurde bereits mehrfach die Möglichkeit gegeben, eine Prüfung über die Bibel zu schreiben. Bis heute gab es keine Erwiderung, was verdeutlicht, dass jeder Mensch dieses Wort zumindest einmal hören sollte.

YouTube-Link zu Lektion 19: https://www.youtube.com/watch?v=Wav1nH-EIjU&list=PLQcO2s5r4SNJMnWEX-422TpLzSrR8AMe9&index=20&ab_channel=Shincheonji-Andreasstamm-Zentraldeutschland

YouTube-Link zu Lektion 20: https://www.youtube.com/watch?v=d7Ygz0uYDFM&list=PLQcO2s5r4SNJMnWEX-422TpLzSrR8AMe9&index=21&ab_channel=Shincheonji-Andreasstamm-Zentraldeutschland

Die Shincheonji Kirche Jesu plant, zusätzliche Videos mit Erklärungen über YouTube zu veröffentlichen, sodass jedem die Möglichkeit offensteht, kostenfrei die Bibel und auch die Offenbarung tiefer verstehen zu können.

