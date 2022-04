Shincheonji sendet Liebe und Blumen

Am 4. April 2022 hat die Ehrenamts-Gruppe der Tochtergemeinde in Seongnam der Shincheonji Kirche Jesu eine Geschäftsvereinbarung mit der Federation of Disabled People“s Organizations (Bund der Behindertenorganisationen) für das Hope-Sharing-Project „More Ikseon“ unterzeichnet.

So wurden einen Monat lang Pflanzen aufgezogen und zusammen mit einer Botschaft der Hoffnung in örtlichen Gemeinden an Menschen mit Behinderung gespendet.

Durch die Vereinbarung beider Parteien sind auch weitere Projekte, wie zum Beispiel Blumenarrangement, Familienreisen, und andere Aktivitäten geplant.

„Ich bin der Ehrenamts-Gruppe von Shincheonji für ihr aufrichtiges Interesse, sich um die Bedürftigen in der örtlichen Gemeinde“ kümmern zu wollen, sagte Yoo Seok-hyeon, Präsident des Verbands für Menschen mit Behinderung.

Des Weiteren plant die Tochtergemeinde in Seongnam verschiedene soziale Beitragsaktivitäten, unter anderem einen persönlichen Dienst zur Überwindung der Covid-19-Quarantäne und das Teilen von Liebe und Frieden für das Land durchführen zu wollen.

Auch die Shincheonji Tochtergemeinde in Seoul führte am 2. April 2022 ein ehrenamtliches Projekt mit dem Titel „Pflanzen mit vielen Pflanzen teilen“ zur Hilfe und als Unterstützung bei Depressionen durch, die in der Zeit von Covid-19 stark angestiegen sind.

„Wir wollen eine schöne Welt erschaffen, in der unsere Herzen wachsen können, je mehr wir teilnehmen und teilen“, sagte ein Helfer der Ehrenamtsgruppe.

Auch Gehörlose wurde ebenfalls bedacht, sodass am eine Spende von 1 Million Won an die Wohlfahrtsorganisation für Gehörlose in Geoje City gespendet werden konnte.

Diese Veranstaltung fand im Rahmen der Kampagne „Gute Spende und guter Konsum“ (Compassionate Campaign) statt. Es hatten unter anderem Kim Do-hyeong, Leiter der Umweltbehörde des Nakdong Flusses, Park Hyun-min, Direktor der Shinmyeong Kunstgruppe, und Park Bong-won, Geschäftsführer der Jungyong Yujacheong Farm, teilgenommen, die geäußert haben, sich der Shincheonji Ehrenamtsgruppe anzuschließen zu wollen.

