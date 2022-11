Shokz am Black Friday – Rabatte die unter die Haut gehen

Austin, Texas, 18. November 2022 – Ob im Park, im Fitnessstudio oder einfach entlang der Straße joggen – aktiver Sport belebt den Körper und Geist gleichermaßen. Dabei die eigenen Lieblingstracks zu hören, macht dieses großartige Gefühl noch viel intensiver. Vor allem im Straßenverkehr ist es aber wichtig, die eigene Umgebung wahrzunehmen. Autos sind eine Gefahrenquelle auf die schnell reagiert werden muss, um Unfälle zu vermeiden.

Shokz bietet ein volles Klangerlebnis ohne Abstriche bei der eigenen Sicherheit. Der Pionier der Knochenschall-Technologie bietet mit dem einzigartigen und schlanken Open-Ear-Kopfhörer ein Design, bei denen beide Ohren frei bleiben. Der Schall wird nicht über die Gehörgänge, sondern über die Kieferknochen an das Innenohr geleitet. Die eigene Musik kann so gleichzeitig mit der Umgebung wahrgenommen werden. So gehören schwitzende Ohren und schlechter Sitz der Vergangenheit an.

Die Black Friday Angebote von Shokz im Überblick (Aktionszeitraum: 18.11. – 28.11.22)

Sicherer Halt und Komfort bei jeder Bewegung – egal ob draußen beim Sport im Park oder beim Schwimmen im Wasser. Mit dem Shokz OpenRun, dem meisterverkauften Modell von Shokz oder dem Shokz OpenSwim erlebt man immer die optimale Hörerfahrung. Mit Rabatten bis zu 30% sind die Black Friday Angebote von Shokz die perfekte Gelegenheit den unbeschwerten Tragekomfort selbst zu genießen:

Shokz OpenRun: Statt 139,95EUR für nur 97,95EUR (-30%) – (Gültig vom 18.11. bis 28.11.22) https://www.amazon.de/dp/B09BW1QVVT?maas=maas_adg_AAF3A0D34ED296C86FF24E7A84337918_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas

Shokz OpenRun Mini: Statt 139,95EUR für nur 97,95EUR (-30%) – (Gültig vom 18.11. bis 28.11.22) https://www.amazon.de/dp/B09F3JTFH5?maas=maas_adg_66687220F0DE66897AA158A50984157F_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas

Shokz OpenMove: Statt 89.95EUR für nur 62,95EUR (-30%) – (Gültig vom 18.11. bis 28.11.22) https://www.amazon.de/dp/B09BW29FJS?maas=maas_adg_60A4D7588FCED4F7EB97599259218E6C_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas

Shokz OpenRun Pro: Statt 189,95EUR für nur 149,95EUR (-20%) – (Gültig vom 21.11. bis 27.11.22) https://www.amazon.de/dp/B09BVXT8TJ?maas=maas_adg_566B9CC744141A3E49BC029DE6E6D158_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas

Shokz OpenRun Pro Mini: Statt 189,95EUR für nur 149,95EUR (-20%) – (Gültig vom 21.11. bis 27.11.22) https://www.amazon.de/dp/B0B7QKT986?maas=maas_adg_598111D57CF7D9EC0D228D0DE2C2D251_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas

Shokz OpenSwim: Statt 159,95EUR für nur 127,95EUR (-20%) – (Gültig vom 21.11. bis 27.11.22) https://www.amazon.de/dp/B09CGP8MVH?maas=maas_adg_2B4DF406B2E2FDCA0BD27AD1D4BD706D_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas

Shokz OpenComm: Statt 189,95EUR für nur 161,46EUR (-15%) – (Gültig vom 21.11. bis 27.11.22) https://www.amazon.de/dp/B09CGYBZVG?maas=maas_adg_967B075A550C8EDD7802EFCDB4DE1607_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas

Die offizielle Webseite von Shokz bietet zusätzlich noch weitere Rabatte, die unter die Haut gehen. Vom 21.11 bis zum 27.11.22 kann bei diesen beliebten Produkten bis zu 20% gespart werden:

Shokz OpenRun: Statt 139.95EUR für nur 111.95EUR (-20%) – (Gültig vom 21.11. bis 27.11.22) https://de.shokz.com/pages/2022blackfridaydeal?utm_source=coco_pr_pressrelease&utm_medium=PR

Shokz OpenRun Mini: Statt 139.95EUR für nur 111.95EUR (-20%) – (Gültig vom 21.11. bis 27.11.22) https://de.shokz.com/pages/2022blackfridaydeal?utm_source=coco_pr_pressrelease&utm_medium=PR

Shokz OpenMove: Statt 89,95EUR für nur 71,95EUR (-20%) – (Gültig vom 21.11. bis 27.11.22) https://de.shokz.com/pages/2022blackfridaydeal?utm_source=coco_pr_pressrelease&utm_medium=PR

Shokz OpenSwim: Statt 159,95EUR für nur 127,95EUR (-20%) – (Gültig vom 21.11. bis 27.11.22) https://de.shokz.com/pages/2022blackfridaydeal?utm_source=coco_pr_pressrelease&utm_medium=PR

Doch das ist noch nicht alles: pro 199EUR Einkaufswert werden nochmal satte 20EUR Rabatt abgezogen. Auch legt Shokz beim Kauf eines reduzierten Knochenschallkopfhörers nochmal ein Geschenkpaket im Wert von 50EUR obendrauf. Darin enthalten: eine Shokz-Sporttasche, ein Shokz-Laufgürtel und eine Shokz Black Friday-Karte. Das Geschenkpaket ist limitiert und daher nur solange der Vorrat reicht erhältlich.

Über Shokz

Seit der Gründung im Jahr 2011 hat Shokz das Leben der Menschen verbessert und verändert mit der einzigartigen Bone-Conduction-Technologie die Art und Weise, wie wir hören. Die preisgekrönten Shokz-Kopfhörer bieten dank einer Reihe von patentierten Audiotechnologien und ihrem offenen Design erstklassigen Stereoklang und versprechen ein Höchstmaß an Sicherheit und Komfort.

Für Shokz stehen Innovationen und die Umgebungswahrnehmung im Fokus. Die Marke hat sich dem sicheren Lauf-Sport verschrieben und ist offizieller Kopfhörer-Partner des England Athletics Verbands. Kopfhörer mit Bone-Conduction-Technologie zudem die einzigen Kopfhörer, die nach den UK Athletics Wettkampfregeln für alle Straßenläufe zugelassen sind. Mehr Informationen auf: de.shokz.com

Pressemeldung von Shokz LLC, 3200 Gracie Kiltz Ln, Austin, TX, 78758-3002, United States, versendet durch rtfm GmbH, Flößaustraße 90, 90763 Fürth, Amtsgericht Fürth, HRB15770, USt-ID: DE308359421, Geschäftsführer: Frank Mischkowski.

