SHOPMACHER mit German Web Awards ausgezeichnet

Unabhängige Jury vergibt 9,8 von 10 möglichen Punkten an die Deutschen eCommerce-Pioniere. Qualität und Kundenservice überzeugen im Enterprise-Segment

Die eCommerce-Spezialisten von SHOPMACHER erhalten 2021 den German Web Award als Bestätigung für ihren fortschrittlichen und erfolgreichen Ansatz der kontinuierlichen Weiterentwicklung. Die Ausbau-Spezialisten haben erkannt: Langfristig wird ein Online-Shop nur erfolgreich sein, wenn er sich flexibel an sich veränderte Marktanforderungen anpasst. Deshalb ist eine eCommerce-Plattform niemals fertig, sondern muss fortlaufend optimiert werden, um im Wettbewerb mit den großen, globalen eCommerce-Playern mithalten zu können.

Warum gibt es den German Web Award?

Bei mehr als 20.000 Agenturen ist es für Online-Händler nicht immer leicht, den passenden Dienstleister zu finden. Die deutsche Agenturlandschaft ist mittlerweile sehr unübersichtlich und nur ein Drittel erzielt Einnahmen von mehr als 250.000 Euro, die Übrigen erwirtschaften wesentlich weniger Umsatz.

Um Unternehmen bei der Entscheidung für einen Dienstleister zu unterstützen, riefen die Macher der German Web Awards ihre Auszeichnung ins Leben. Teilnehmen darf jede Online-Agentur, unabhängig von Umsatz oder Mitarbeiterzahl. Platziert sich das Unternehmen unter den Top 50 der Teilnehmer, profitiert es von dem damit verbundenen Ansehen und sichert sich besonderes Vertrauen innerhalb seiner Branche.

Wie läuft die Teilnahme ab?

Als ersten Schritt gilt es, ein Teilnahmeformular auszufüllen, mit dem die Jury einen Überblick über das Unternehmen erhält. Dabei handelt es sich um einen klassischen Fragebogen. Anschließend treten die Teilnehmenden bei der Endrunde in den Kategorien Kundenzufriedenheit, psychologisches Know-how und Design gegeneinander an. Die beiden erstgenannten Kategorien werden mit dem Faktor 2,25 beziehungsweise 1,75 multipliziert, da diese die bedeutendsten sind.

SHOPMACHER erreichte dabei insgesamt 9,80 von maximal 10 Punkten – der Durchschnitt liegt aktuell bei 6,90 Punkten. Damit zählt die Agentur zur Spitzengruppe aus mehr als 1.000 Teilnehmern und zu den 50 besten Web- und Online-Agenturen Deutschlands.

Online-Handel als ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess

Bei SHOPMACHER liegt der Fokus auf einer ständigen Weiterentwicklung vorhandener Lösungen, deren Basis Performance-Messungen sind: Ohne kontinuierliche Erfolgskontrolle und belastbare KPIs (Key Performance Indicators) ist eine strategische Weiterentwicklung nicht möglich.

Ist die technische Basis für eine Weiterentwicklung ungeeignet, schaffen die SHOPMACHER die nötigen Voraussetzungen mit einem neuen Setup – denn nicht nur digitale Assistenten, Internet of Things, Near Field Communication, Mobile und Apps verändern die Anforderungen an eCommerce-Plattformen mit zunehmender Geschwindigkeit.

Durch dieses Vorgehen entwickelte sich die Agentur zum ersten Spezialisten für die Weiterentwicklung von eCommerce.

SHOPMACHER ist Deutschlands führende Spezialagentur für die KPI-getriebene Weiterentwicklung von Technologien für den Handel. Ursprünglich gestartet als “Agentur für Onlineshops” ist SHOPMACHER mit Sitz in Gescher in der münsterländischen Provinz in den vergangenen fünfzehn Jahren zu einem der Top-eCommerce-Unternehmen in Deutschland gewachsen und heute etablierter Spezialist für Enterprise Commerce-Lösungen. Rund 70 Mitarbeiter in Gescher, Ho-Chi-Minh-Stadt und Da Nang realisieren intelligente und verkaufsstarke Lösungen zur Digitalisierung von Vertriebsstrecken in B2B und B2C. Die Philosophie lautet, Händler und Hersteller mit kontinuierlichen, schrittweisen und messbaren Verbesserungen stets am Puls der schnell wechselnden Anforderungen im digitalisierten Handel zu halten.

