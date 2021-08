Sicher gegen ungewolltes Verdrehen

Walter stellt neuen Xtratec® XT Rundplattenfräser M5468 vor

Tübingen, 17. August 2021 – Mit dem Xtratec® XT M5468 geht Walter neue Wege gegen das ungewollte Verdrehen von Rundwendeschneidplatten. Die Wendeschneidplatten-Indexierung mittels Pratzenspannung wird ersetzt durch eine Indexierung über Facetten an der Freifläche der Wendeschneidplatte. Dies sichert die Platten gegen ungewolltes Verdrehen und ermöglicht eine Spanabfuhr ohne Störkontur am Werkzeug. Analog zur Anzahl der Facetten sind die Schneidkanten auf der Spanfläche der Wendeschneidplatte beschriftet. Bis zu acht Schneidkanten (ab Plattengröße 10 mm) können dadurch zuverlässig genutzt werden; gleichzeitig werden Standzeit und Wirtschaftlichkeit erhöht. Walter bietet den Xtratec® XT Rundplattenfräser M5468 aktuell von Ø 10 bis 125 mm, inklusive Übermaßfräser für lange Auskragungen, in zwei Zahnteilungen für unterschiedlichste Anwendungen an.

Die Aufnahmen reichen von ScrewFit über Weldonschaft und Bohrungsaufnahme bis zu zylindrisch-modular – eine Schnittstelle, die nicht zuletzt im Werkzeug- und Formenbau häufig zum Einsatz kommt. Die runden, positiven Wendeschneidplatten mit bis zu acht Schneidkanten bietet Walter derzeit in zwei Plattengrößen, fünf weitere sollen bis Ende des Jahres folgen – jeweils als umfangsgesinterte und umfangsgeschliffene Version. Die große Bandbreite an Aufnahmen und Plattengrößen ermöglicht einen nahezu universellen Einsatz des M5468 hinsichtlich Anwendung und Material. Die Walter eigene Indexierung und Verdrehsicherung der Rundwendeschneidplatten über Facetten erhöht dabei die Prozesssicherheit. In Verbindung mit den verschleißfesten Walter Tigertec® Schneidstoffen ergeben sich lange Standzeiten und eine hohe Wirtschaftlichkeit.

Diesen Text sowie druckfähiges Bildmaterial erhalten Sie unter folgendem Link:

https://www.walter-tools.com/de-de/press/news/Pages/2021-milling-m5468.aspx

Über Walter

Walter, gegründet 1919, zählt zu den weltweit führenden Unternehmen in der Metallbearbeitung. Der Zerspanungsspezialist bietet ein umfassendes Spektrum an Präzisionswerkzeugen zum Fräsen, Drehen, Bohren und Gewinden. Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Walter maßgeschneiderte Lösungen für die Komplettbearbeitung von Bauteilen in den Branchen Allgemeiner Maschinenbau, Luft- und Raumfahrt, Automobil- und Energieindustrie. Durch seine Engineering Kompetenz im gesamten Zerspanungsprozess ist Walter ein innovativer Partner, der in der Lage ist, digitale Prozesslösungen für optimale Effizienz zu schaffen. Walter beschäftigt rund 3 300 Mitarbeiter und betreut mit zahlreichen Tochtergesellschaften und Vertriebspartnern Kunden in über 80 Ländern der Welt.

www.walter-tools.de

Bildquelle: © Walter AG