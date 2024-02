mit maximaler Rutschsicherheit

Sicher in der Höhe Reinigen mit maximaler Rutschsicherheit

Leitern sind in vielen Bereichen unentbehrlich, sei es im Haushalt, in der Industrie, in der Verwaltung, im Facility Management, auf Baustellen oder in der Landwirtschaft. Sie ermöglichen den Zugang zu höher gelegenen Bereichen, die ohne Hilfsmittel nicht erreichbar wären. Der Einsatz von Leitern birgt aber auch Gefahren. Vor allem, wenn sie in feuchter, öliger oder gar schlammiger Umgebung eingesetzt werden. Für genau diese Anwendungen hat KRAUSE sein Produktportfolio um Stehleitern, Podestleitern und Glasreinigerleitern mit Stufen der Rutschhemmklasse R13 erweitert.

Maximale Rutschhemmung für maximale Sicherheit

Das Team der KRAUSE-Produktentwicklung ist stets darauf bedacht, den Anwendern den größtmöglichen Nutzen bei maximaler Arbeitssicherheit zu bieten. So wurden die Stehleitern der STABILO-Serie, die Glasreinigerleitern und die Podestleitern um Ausführungen mit R13-Stufen erweitert, um den Anwendern mit der höchsten Rutschhemmklasse maximale Rutschsicherheit zu bieten. Die selbstreinigenden Stufen mit offenem Lochbild bieten auch unter widrigsten Bedingungen ein Höchstmaß an Sicherheit und sind leicht zu reinigen. Die Profilierung der Stufen verhindert das Festsetzen von Schmutz, Schlamm, Schnee oder Eis, da die Verunreinigungen durch die Löcher fallen. Beim Besteigen der Leitern ist somit eine Selbstreinigungsfunktion gegeben. Im Gegensatz zu vielen anderen auf dem Markt befindlichen R13-Stufen mit zusätzlichen Gummi- oder Kunststoffeinlagen unterliegt die KRAUSE R13-Stufe, die komplett aus Aluminium gefertigt ist, keinem weiteren Verschleiß. Neben den Stufen ist auch die Plattform der einseitigen Stehleiter mit diesen rutschhemmenden Eigenschaften ausgestattet.

Stehleitern – die praktischen Helfer im Arbeitsalltag

Die neu entwickelten R13-Stehleitervarianten sind, wie ihre Pendants mit herkömmlichen Stufen, schnell zur Hand und können fast überall problemlos aufgestellt werden. Zusammengeklappt nehmen sie wenig Stauraum ein und lassen sich einfach und effizient verstauen. Je nach Anzahl der Stufen erreichen die Modelle Arbeitshöhen von 2,95 m bis 4,80 m als einseitige Stehleiter und von 2,25 m bis 4,35 m als beidseitige Stehleiter. Die praktische, verschraubte Ablageschale der einseitigen Stehleiter verfügt über Kabelhalter und Eimerhaken, mehrere Aufnahmemöglichkeiten für Werkzeug und eine große Ablagefläche. Dies reduziert die Anzahl der notwendigen Auf- und Abstiege und erhöht somit die Effizienz und Sicherheit.

Neben den neuen Stehleitern mit R13-Stufen wurden auch Schwerlastversionen der beiden Stehleitern und der Stufenanlegeleiter entwickelt, die bis zu 225 kg belastbar sind. Die Variante der einseitig begehbaren Stehleiter wurde zusätzlich mit einem um 40 Prozent erhöhten Sicherheitsbügel ausgestattet. Das sorgt für noch mehr Sicherheit – auch oder gerade bei sehr großen Nutzern. Durch die Ausstattung aller drei Leitern mit profilierten und verstärkten D-Stufen werden die Anforderungen der TRBS 2121-2 an die Nutzung von Stufen als Arbeitsplätze erfüllt. Die Anlegeleiter kann zusätzlich als Verkehrsweg genutzt werden, wenn der Benutzer die Leiter verlässt, um eine höher oder tiefer gelegene Ebene zu erreichen.

Überarbeitete Podestleitern für noch mehr Arbeitssicherheit und Ergonomie

KRAUSE Podestleitern sind ein unverzichtbares Hilfsmittel in Industrie, Handel und Lagertechnik und erfüllen vielfältige Anforderungen an Arbeitssicherheit und Effizienz. Die fahrbaren Arbeitspodeste ermöglichen den Benutzern einen sicheren, freihändigen Stand für anspruchsvolle Tätigkeiten in Arbeitshöhen bis zu knapp 4 Metern. Mit dem Ziel, den Anwendern stets das beste Produkt mit einem Höchstmaß an Sicherheit und Komfort zu bieten, wurden die bestehenden Podestleitern einem Produkt-Relaunch unterzogen und neben einigen grundlegenden Verbesserungen um eine Version mit Stufen und Plattform der Rutschhemmklasse R13 erweitert.

Eine wesentliche Verbesserung stellt das neue Plattformgeländer der Podestleiter dar. Dieses sorgt mit dem KRAUSE-Connect-System für eine stabile Verbindung ohne störende Kupplungen. Die stufenlose Verbindung zwischen den separat erhältlichen Handläufen und dem Plattformgeländer ist somit ohne Umgreifen des Benutzers möglich. Das je nach Ausführung der Podestleiter zwei- oder dreiseitige Plattformgeländer wurde mit einer verstärkten Knieleiste ausgestattet. Darüber hinaus wird seit dem Relaunch eine extra hohe Fußleiste verbaut, die mit 100 Millimetern 100 % höher ist als in der Norm EN 131-7 gefordert.

Neues Steckleiter-System für Glasreiniger

Glasreinigerleitern bestehen aus zusammensteckbaren Einzelteilen und werden seit vielen Jahren von Gebäudereinigern eingesetzt, um große Glasflächen sicher und effektiv zu reinigen. KRAUSE hat die bestehenden Glasreinigerleitern einem grundlegenden Relaunch unterzogen und bietet diese nun neben Sprossen auch mit Stufen oder rutschhemmenden Stufen der Klasse R13 an. Mit den neuen Modellen und der Erhöhung der Belastbarkeit wurde im Zuge des Relaunches auch die Steckleitermechanik optimiert und mit einer automatischen Verriegelung ausgestattet.

Praktisches Zubehör für jede Leiter

Für den Transport und die Lagerung von Leitern bietet KRAUSE ein umfangreiches Zubehörprogramm an. Zum Beispiel das Leiterhalter-Set für Dachgepäckträger. Die beiden einfach zu bedienenden Klemmen werden in den Dachgepäckträger eingehängt und auf die Höhe der zu transportierenden Leiternteile eingestellt. Je nach Holmbreite können so bis zu vier einzelne Leiternteile auf dem Dach befestigt werden. Nach der Ersteinstellung können die Dachklemmen durch Schnellverschlüsse fixiert und wieder gelöst werden. Das erleichtert die Handhabung und spart wertvolle Arbeitszeit. Um die Leitern vor Diebstahl zu schützen, können die Dachklemmen durch integrierte Schlösser mit Gleichschließvorrichtung verriegelt werden.

Mit Sicherheit hoch hinaus

KRAUSE bietet seinen Kunden ein umfangreiches Steigtechnik-Programm aus Leitern, Tritten und Fahrgerüsten, mit denen Anwender nahezu alle anfallenden Arbeiten in der Höhe ausführen können. Vom privaten Einsatz in den eigenen vier Wänden über den professionellen Einsatz im Handwerk bis hin zum täglichen Einsatz in der Industrie – vom einfachen Tritt über Stufen- und Sprossenleitern, von Fahrgerüsten bis hin zu kundenspezifischen Sonderlösungen. Immer und überall überzeugen KRAUSE-Produkte durch höchste Qualität, Belastbarkeit und Langlebigkeit. Strengste Qualitäts- und Sicherheitsprüfungen im werkseigenen Labor sowie ständige Material- und TÜV-Prüfungen sind für KRAUSE-Produkte selbstverständlich.

Weitere Informationen zu Produkten und Dienstleistungen unter: https://www.krause-systems.de/

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 120-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

Firmenkontakt

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG

Wolfgang Jung

Am Kreuzweg 3

36304 Alsfeld

+49 (0) 6631 / 795 – 0



http://www.krause-systems.de

Pressekontakt

team digital GmbH

Wolfgang Jung

Hopfmannsfelder Str. 7

36341 Lauterbach

06641-9116511



https://www.team-digital.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.