Sichere Services für Gesundheitseinrichtungen aus der Cloud

VAMED-Lösungen für Technik und Gebäude werden noch digitaler

VAMED Deutschland nutzt künftig die Open Telekom Cloud (OTC), um Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäusern und Rehazentren zusätzliche Dienstleistungen im technischen Betrieb anzubieten. „Durch die Kooperation können wir weitere digitale Lösungen und Services anbieten, die den Betrieb der technischen Infrastruktur noch effizienter und sicherer machen“, erklärt Andreas Kalz, Leiter Business Development Digital Transformation bei VAMED Deutschland. „Das sind zum Beispiel die Vernetzung, das Tracking und das Management von medizintechnischen Geräten oder die digitale Personalplanung.“

Von der Kooperation der Telekom und VAMED Deutschland profitieren Krankenhäuser, Pflege-, medizinische Versorgungs- und Rehazentren. „Mit unserer gemeinsamen Lösung tragen wir dazu bei, dass sich die Einrichtungen ganz auf ihr Kerngeschäft einer optimalen Versorgung von Patientinnen und Patienten konzentrieren können. Zudem können sie sicher sein, dass sich die IT in besten Händen befindet“, sagt Gottfried Ludewig, Leiter der Health-Sparte von T-Systems. Der entsprechende Vertrag wurde im Rahmen der DMEA, Europas größter Fachmesse für Gesundheits-IT, geschlossen.

Dienstleistungen aus einer Hand

VAMED ist als Dienstleister im Gesundheitswesen darauf spezialisiert, Gesundheitseinrichtungen bedarfsgerecht zu planen, zu errichten und zu modernisieren, den technischen Betrieb sicherzustellen und zu optimieren sowie Zentren für die Rehabilitation, Pflege und medizinische Versorgung zu betreiben.

„Die OTC ist für unsere Kunden besonders gut geeignet, weil sich auch Software anderer Anbieter integrieren lässt. Die Krankenhäuser erhalten diese konfiguriert auf ihre Bedürfnisse mit der Cloud und einem umfassenden Support von uns aus einer Hand“, sagt Kalz.

Daten hochsicher

Die Daten der „VAMED Deutschland-Cloud powered by Telekom“ werden in zwei Rechenzentren in Biere und Magdeburg gehostet. „Die Daten werden in Echtzeit gespiegelt. Durch diese Redundanz ist die Sicherheit gewährleistet, auch, wenn ein Rechenzentrum ausfallen sollte. Datensicherheit und Datenschutz sind gerade in diesen Zeiten immens wichtig. Wir bieten diese höchsten Standards VAMED sowie ihren Kundinnen und Kunden an“, ergänzt Gottfried Ludewig. Die Datenzentren sind streng bewacht und gehören zu den sichersten der Welt. Die Telekom schützt personenbezogene Daten nach den strengen Regeln der europäischen Datenschutz-Grundverordnung.

VAMED Deutschland ist seit mehr als vier Jahrzehnten im Projekt- und Dienstleistungsbereich im Gesundheitswesen tätig. Rund 11.000 Mitarbeitende planen, errichten und betreiben Gesundheitseinrichtungen. Zu den Kunden zählen unter anderem die Helios-Kliniken, die Charité oder die Uniklinik Köln. Das Unternehmen gehört zur österreichischen VAMED-Gruppe, die mit rund 20.000 Mitarbeitenden jährlich 2,3 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftet und bislang rund tausend Gesundheitsprojekte in mehr als hundert Ländern realisiert hat.

Kontakt

VAMED Deutschland

Thorsten Springer

Schicklerstraße 5-7

10179 Berlin

030 246269-125



http://www.vamed.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.