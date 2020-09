Sicherer Remote- und ‘At-the-Rack’-KVM-over-IP-Zugriff für Serverräume an Niederlassungsstandorten

Raritan® – eine Marke von Legrand® und ein führender Anbieter von intelligenten Lösungen für das Management von Rechenzentren und die Rack-Stromversorgung – hat heute sein bestehendes Dominion LX II-Portfolio um drei kombinierte Modelle mit KVM-over-IP/LCD-Schublade” erweitert.

Mit lokalem Rack-Zugriff und einem oder zwei Remote-Benutzern bieten diese digitalen 8- oder 16-Port-KVM-Kombinations-Switches mit einem integrierten 17-Zoll-LCD-Monitor plus Tastatur eine zuverlässige Java-freie Steuerung auf BIOS-Ebene. Perfekt geeignet in IT-Umgebungen für Administration von IT-Aufgaben mit bis zu 256 angeschlossenen Geräten und für Organisationen mit mehreren Satellitenserverstandorten, die sowohl lokalen als auch Remote-Zugriff ermöglichen.

Für die EMEA-Region sind für die Kombinationsswitches verschiedene zusätzliche Tastaturunterstützungsoptionen für die Sprachen Französisch, Deutsch, UK-Englisch, Schweizerdeutsch, Spanisch und Italienisch verfügbar.

Standard-Produktivitätsfunktionen wie virtuelle Medien, absolute Maussynchronisation, Verzeichnisserver-Authentifizierung und PC Share sind alle in diesem neuen Switch enthalten. IT-, Rechenzentrums-, Testlabor- und Netzwerkadministratoren können Computer und serielle Geräte per Fernzugriff verwalten, um die Systembereitschaft und Betriebszeit zu maximieren, Reisen zu vermeiden und Probleme schnell zu lösen.

Alle Dominion LX II-Modelle bieten die Möglichkeit, eine Vielzahl von Servern, PCs und Laptops mit VGA-, DVI-, HDMI-, USB-C-, DisplayPort-, USB- und PS/2-Schnittstellen zu verwalten. Mit den integrierten Kombinations- KVM-over-IP-Switches können Sie zusätzlich 2 oder 4 Netzwerk- oder serielle Geräte über Dominion Serial Access Modules (DSAM) verwalten.

Vorteile des Dominion LX II

– Attraktives Preis-Leistungsverhältnis mit Funktionen auf Unternehmensebene

– Java-frei, BIOS-Ebene, IP-Fernzugriff

– Ein oder zwei Remote-Benutzer, ein lokaler Benutzer, 8 oder 16 KVM-Ports.

– HTML5-basierter HTML-KVM-Client

– VGA-, DVI-, HDMI-, USB-C- und DisplayPort

– Produktive Videoleistung für 1080p- und 1200p-Video bei 15 Bildern/Sekunde

– Starkes TLS, Passworteinstellungen, Sperrung von Passwortwiederholungsversuchen und der Advanced Encryption Standard (AES). Es lässt sich auch in Active Directory®, LDAP oder RADIUS integrieren.

– Universal Virtual Media™ zum Übertragen von Dateien, Laden von Software und Starten eines Betriebssystems

– Optionaler serieller Zugriff über DSAM

“Die zweite Generation der Dominion LX II KVM-over-IP-Switches und KVM-Kombinationsschubladen ist die perfekte, kosteneffiziente Lösung für die heutige Zeit, in der Menschen sowohl von zu Hause aus arbeiten als auch nach und nach in ihre Büroumgebung zurückkehren”, so Richard Dominach, Director of Product Management bei Raritan. “Auch in Niederlassungsstandorten sind die DLX2-xxx-LED-Modelle die ideale Lösung sowohl für ‘am Rack’ als auch für die Fernzugriffssteuerung.”

Sowohl die kombinierten KVM-over-IP/LCD-Schubladen (DLX2-108-LED, DLX2-116-LED, DLX2-216-LED) als auch die reinen KVM-over-IP-Einheiten (DLX2-108, DLX2-116, DLX2-216) sind in unserem EMEA-Lager vorrätig und werden über ein breites Netz von Fachhändler vertrieben. Die aktuellen Preise erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Raritan/Legrand/Modulan Vertreter oder autorisierten Fachhändler.

Raritan, ein Unternehmen der Legrand Gruppe, ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Rack-PDUs, KVM-Switches und anderen Lösungen zur Überwachung und Verwaltung der Infrastruktur von Rechenzentren. Die Innovationen von Raritan verbessern die Zuverlässigkeit, Effizienz und Intelligenz von Rechenzentren und Serverräumen auf der ganzen Welt – darunter die von führenden Fortune-500-Unternehmen wie Cisco, Dell, Google, HP, IBM, Intel und Microsoft

