Sicheres Onlinebanking: So schützen Sie sich richtig

Onlinebanking gehört für viele inzwischen fest zum Alltag. Laut einer aktuellen Umfrage quer durch alle Altersgruppen, erledigen sieben von zehn Deutschen ihre Bankgeschäfte über das Internet. Kaum verwunderlich, lassen sich doch gerade über Tablet oder Smartphone Geldtransaktionen schnell, einfach und vor allem auch von Zuhause aus abwickeln. Ein Aspekt, der besonders in jüngster Zeit an Bedeutung gewonnen hat. Doch damit Ihre Daten nicht in die falschen Hände geraten, sollten Sie sich, wie in der realen Welt auch, unbedingt richtig schützen. Wir haben die effektivsten Methoden für Sie zusammengefasst.

1. Öffentliche WLAN-Netze vermeiden

Eine vertrauenswürdige Internetverbindung ist für sicheres Onlinebanking ein absolutes Muss. In öffentlichen WLAN-Netzwerken und ungesicherten Hotspots haben Hacker oft leichtes Spiel. Führen Sie Ihre Transaktionen daher am besten nur im sicheren, heimischen WLAN-Netz durch.

2. Starke Passwörter verwenden

Verwenden Sie für Ihr Onlinebanking niemals dasselbe Passwort, das Sie auch für andere Plattformen nutzen. Ein einheitliches Passwort ist zwar einfacher zu merken, für Ihre Online-Identität jedoch mehr als bedenklich. Ein Passwortmanager kann Ihnen dabei helfen, den Überblick im Dschungel der Zugangsdaten zu bewahren. Grundsätzlich gilt für Passwörter: Je länger, desto besser. Ein gutes Passwort sollte laut Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik (BSI) mindestens acht Zeichen lang sein, Groß- und Kleinbuchstaben, Ziffern und Sonderzeichen beinhalten und keinen persönlichen Bezug aufweisen.

Tipp: Denken Sie sich für ein starkes Passwort einen Satz aus, der mindestens eine Zahl enthält und leiten Sie daraus Ihr persönliches Passwort ab. Ein Beispiel: Am liebsten esse ich Pasta mit vier Zutaten und extra Käse! wird zu AleiPm4Z+eK!.

3. Sicherheitszertifikat überprüfen

Bevor Sie die Login-Daten auf der Internetseite Ihrer Bank eingeben, sollten Sie deren Echtheit überprüfen. Geben Sie die Websiteadresse am besten grundsätzlich per Hand ein und achten Sie darauf, dass Sie eine gesicherte Kommunikationsverbindung nutzen. Diese erkennen Sie in an dem “https” in der URL. Das “s” am Ende steht für secure = sicher. Wenn sich in der Browserzeile ein Schlosssymbol wiederfindet, werden Ihre Daten auch gesichert übertragen. Für die Übertragung von Kundendaten setzt die PSD Bank Hannover eG auf die sogenannte TLS-Verschlüsselung. Die Abkürzung steht für “Transport Layer Security”. Diese Technik stellt sicher, dass während der Datenübertragung niemand mitlesen kann.

4. Viren-Scanner installieren & auf Phishing-Schutz achten

Grundlage für sicheres Onlinebanking ist ein gut geschütztes Endgerät. Egal ob Smartphone, Tablet oder Computer – ein intelligentes Antivirenschutzprogramm ist ein Muss. Angreifer können sensible Daten wie Passwörter und Informationen sonst abgreifen und für eigene Zwecke missbrauchen. Halten Sie Ihren Virenschutz daher ebenso wie die Betriebssoftware Ihres Endgerätes immer aktuell. Zusätzlich sollten Sie in den Datenschutzeinstellungen Ihres Browsers den Phishing-Schutz aktivieren. Landen Sie auf einer verdächtigen Seite, blockiert Ihr Browser diese automatisch.

5. Sicheres TAN-Verfahren nutzen

Die Freigabe von Überweisungen erfolgt beim Onlinebanking über eine Transaktionsnummer, kurz TAN. Um diese zu übermitteln, bieten Banken unterschiedliche Verfahren an. Während früher vor allem Papier-TAN-Listen weit verbreitet waren, erweisen sich heute digitale TAN-Verfahren als sicher und zuverlässig.

Mit der SecureGo-App bietet die PSD Bank Hannover eG ein neues, vom TÜV-geprüftes TAN-Verfahren, welches modernste Sicherheitsstandards mit hohem Komfort verbindet. Über einen passwortgeschützten Bereich können Sie Ihre persönlichen Auftragsdaten jederzeit überprüfen. Für jede Transaktion wird eine neue, individuelle TAN generiert, die nur für wenige Minuten gültig ist und daher nur für den von Ihnen angeforderten Auftrag verwendet werden kann.

Mit Sicherheit ins Internet

Weil Ihre Sicherheit für die PSD Bank Hannover eG höchste Priorität hat, werden das Onlinebanking, die Apps und insbesondere die PIN- und TAN-Verfahren regelmäßig vom TÜV Rheinland geprüft und zertifiziert. Damit auch Sie sich sicher im Netz bewegen, haben wir außerdem die wichtigsten Grundregeln und Sicherheitshinweise zum Thema Onlinebanking in unserer Broschüre “Mit Sicherheit ins Internet” für Sie zusammengefasst. Denn bei Ihren Finanzdaten gehen wir keine Kompromisse ein.

Wenn es um Ihr Geld geht, ist Sicherheit besonders wichtig. Warten Sie also nicht länger und stellen Sie auf das praktische und zukunftsorientierte SecureGo-TAN Verfahren um.

Seit 1872! PSD Bank Hannover e.G. – Ihr Geheimtipp.

Geheim aber oho: PSD Bank Hannover! Kunden, die uns bereits entdeckt haben, sind sehr zufrieden mit uns und unseren Dienstleistungen. Das belegt auch das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des Wirtschaftsmagazins EURO, worin wieder zahlreiche Kundenstimmen eingeflossen sind. Zum achten Mal in Folge wurde die Gruppe der PSD Banken als “Beliebteste Regionalbank” ausgezeichnet.

Was uns seit 1872 so erfolgreich macht?

Wir sind anders als die anderen Banken: Wir, die PSD Bank Hannover, gehören zu der ältesten Direktbankengruppe Deutschlands und vereinen die Vorteile einer Direktbank mit denen einer Filialbank!

Die PSD Hannover eG ist eine beratende Direktbank für Privatkunden für die Regionen Hannover, Celle, Peine, Wolfsburg, Hildesheim, Stadthagen, Wunstorf, Soltau und Uelzen. Sie wurde vor mehr als 140 Jahren als Selbsthilfeeinrichtung für Mitarbeiter der Post gegründet. Von den über 56.000 Kunden sind heute viele Angestellte aus den unterschiedlichsten Berufsfeldern. Ihre Aufträge werden per Telefon an 365 Tagen im Jahr entgegen. Oder sie nutzen das kostenlose Onlinebanking. Persönliche Beratungen finden im KundenCenter in Hannover-Vahrenwald oder in unserer Nanofiliale in Bückeburg statt. Anrufe werden immer persönlich beantwortet, automatische Anrufbeantwortungssysteme gibt es nicht. Der Verzicht auf ein kostenintensives Filialnetz und ein strenges Kostenmanagement im Dienste des Kunden ermöglichen es der PSD Bank, ihre Wettbewerbsvorteile in Form besonders günstiger Konditionen weiterzugeben.

Kunden der PSD Bank genießen die Vorteile einer fairen Genossenschaftsbank: Entsprechend der genossenschaftlichen Satzung werden sie mit bestmöglichen Konditionen, individuellem Service und bedarfsgerechten Angeboten gefördert. Alle Kunden und Mitglieder erhalten gleich gute Konditionen – Lockangebote mit Kleingedrucktem gibt es nicht.

Die Angebote der PSD Bank Hannover eG gehen vom flexiblen Geldanlageprodukten bis hin zu fairen Privatkrediten und Baufinanzierungen mit persönlicher Beratung und individueller Finanzierungsplanung.

Die PSD Bank gehört dem Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken (BVR) an und ist Mitglied im Einlagensicherungsfonds des BVR.

