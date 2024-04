Sicherheit an erster Stelle: Professionelle Prüfungen für Eisfreigerüste

Jeder Fahrzeugführer ist für den verkehrssicheren Zustand seines Fahrzeuges verantwortlich. Dazu gehört auch, dass gefährliche „Dachlasten“ auf LKWs wie z. B. Eis, Schnee, Äste und Wasser immer entfernt werden müssen. Für einen sicheren Zugang auf die entsprechende Höhe werden sogenannte Eisfreigerüste mit Treppenzugang und sicherer Lauffläche genutzt. Durch die modulare Bauweise und verschiedene Zubehöre kann das Eisfreigerüst auf die unterschiedlichen Nutzungssituationen (z. B. verschiedene LKW-Längen) angepasst werden.

Werden Eisfreigerüste im Unternehmen eingesetzt, sind diese gemäß den Vorgaben der Betriebssicherheits- und Arbeitsstättenverordnung vor der erstmaligen Verwendung und dann in regelmäßigen Abständen durch eine dazu Befähigte Person (qualifiziert entsprechend BetrSichV i. V. m. TRBS 1203) zu prüfen. Der Abstand zwischen den Prüfungen sollte empfehlungsgemäß maximal 12 Monate betragen. Letztendlich werden die Prüffristen jedoch abschließend im Rahmen Ihrer Gefährdungsbeurteilung festgelegt. Hierbei spielen insbesondere auch Einflussfaktoren wie Umgebungsbedingungen, Witterung, Material und Nutzungshäufigkeit eine Rolle.

Die Steigtechnik-Experten von KRAUSE verfügen über langjährige Erfahrung und umfassendes Know-how bei der Prüfung und Zertifizierung von Arbeitsmitteln. Ein ausführlicher Prüfbericht zeigt anschließend eventuellen Handlungsbedarf auf und mögliche Lösungsvorschläge werden durch die KRAUSE-Prüfer/innen bereitgestellt. Sie stellen durch detaillierte Prüfungen sicher, dass Eisfreigerüste herstellerunabhängig den geltenden Vorschriften und Normen entsprechen. Dabei werden alle relevanten Sicherheitsaspekte eingehend geprüft, um mögliche Risiken zu erkennen und zu reduzieren. Nutzen Sie das Fachwissen dieser Experten, um eine Vielzahl von Mängeln wie fehlerhafte Montage, Korrosion oder Manipulation sicher zu erkennen.

Die KRAUSE INSPECT Prüfdienstleistungen umfassen:

Vorteil/ Beschreibung

Prüfung von Eisfreigerüsten / Überprüfung auf vorschriftsmäßigen Zustand

Erstellung einer rechtssicheren Prüfdokumentation / Dokumentation der Einhaltung gesetzlicher Anforderungen

Digitale Inventarisierung von Arbeitsmitteln / Erfassung und Verwaltung von Arbeitsmitteln in digitaler Form

Prüfung von Sicherheitseinrichtungen / Überprüfung auf Vollständigkeit und Funktionalität

Prüfung von Kennzeichnungen und Beschilderungen / Sicherstellung der Vollständigkeit der Kennzeichnungen

Übereinstimmung der Arbeitsmittel mit dem Prüfbuch / Kontrolle der Eintragungen gemäß Prüfbuch

Anbringung von Prüfplaketten / Kennzeichnung des erfolgreichen Prüfstatus

Diese Dienstleistungen sind nicht nur ein wichtiger Beitrag zur Sicherheit am Arbeitsplatz, sondern auch eine rechtliche Anforderung gemäß den gesetzlichen Vorschriften. Durch regelmäßige Prüfungen und Wartungen können Unfälle vermieden und die Effizienz der Arbeitsmittel sichergestellt werden.

KRAUSE bietet seinen Kunden einen umfassenden Prüfservice, der ihnen hilft, ihre Arbeitsumgebung sicherer und produktiver zu gestalten, wenn im Unternehmen keine Befähigte Person vorhanden oder diese verhindert ist. Durch das Outsourcing der Prüfung von Produkten und Arbeitsmitteln an einen Spezialisten entsteht nur ein minimaler interner Aufwand.

Interessenten können sich auf der Website von KRAUSE über die Prüfdienstleistungen für Leitern, Tritte, Fahrgerüste und andere Arbeitsmittel informieren und einen Termin mit den Experten vereinbaren.

https://www.krause-systems.de/inspect

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 120-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

