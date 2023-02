Sicherheit auf der Straße und am Arbeitsplatz

Warnweste / Sicherheitsweste

Warnwesten sind unverzichtbare Sicherheitsausrüstungen, die dafür sorgen, dass Arbeiter und Fußgänger in allen möglichen Umgebungen, selbst unter den widrigsten Bedingungen, gesehen werden können. Besonders wichtig ist das Tragen von Warnwesten nach EN ISO 20471 (4X) für Einsatzkräfte wie Polizei und Feuerwehr, damit sie in Notsituationen optimal gesehen werden. In diesem Artikel werden die Merkmale der beliebten EN ISO 20471-zertifizierten Unfallwesten, Sicherheitswesten, Autowesten und neongelben reflektierenden Pkw- und Lkw-Westen näher erläutert.

Die 4X-Warnwesten sind eine bedeutende Entwicklung in der Schutzkleidungstechnik. Diese Westen entsprechen vollständig der europäischen Norm EN ISO 20471 (eine Norm, die eine hohe Sichtbarkeit der Kleidungsstücke gewährleisten soll). Diese Spitzenwesten wurden entwickelt, um die höchsten Anforderungen von Fachleuten zu erfüllen, die unter gefährlichen Bedingungen arbeiten oder maximale Sichtbarkeit benötigen.

Diese Weste wurde entwickelt, um Sie bei der Arbeit im Freien in der Nähe von Straßen oder anderen belebten Bereichen zu schützen, da sie aus Polyester-/Baumwollmaterial mit reflektierendem Band hergestellt wurde, um sicherzustellen, dass Sie nachts und bei Regenwetter deutlich zu erkennen sind.

Die wichtigsten Merkmale und Vorteile dieser Westen:

– Vollständig konform mit der europäischen Norm EN ISO 20471: Durch die 5-fach reflektierenden Streifen ist die Weste unabhängig von den Wetter- und Lichtverhältnissen aus vierhundert Metern Entfernung sichtbar.

– Das neongelbe Gewebe erfüllt die strengen Anforderungen an die Reflektivität: Die strapazierfähige 210 g/m²-Beschichtung wird mit zwei Lagen Reflexstreifen kombiniert, die auch bei schlechten Lichtverhältnissen für zusätzliche Leuchtkraft sorgen.

– Verstellbare Passform: Der verstellbare Bund und die elastischen Seiten ermöglichen dem Träger eine optimale Nutzung der Weste in jeder Situation und Umgebung, unabhängig von Größe und Figur.

– Maschinenwaschbares Material: Leichtes Material sorgt dafür, dass Sie nicht überhitzen

– Erhöhte Atmungsaktivität: Dank der verbesserten Luftzirkulation kann man bei heißem Wetter bequemer arbeiten, während die Körpertemperatur auch nach anstrengenden Aktivitäten gut reguliert bleibt.

Diese Westen kombinieren eine Reihe von Merkmalen, die sie sowohl für Beschäftigte in Unterkünften als auch für Sicherheitsexperten geeignet machen, die während ihres Dienstes in verschiedenen öffentlichen, beruflichen und anderen Bereichen besser sichtbare Kleidung benötigen. Kurz gesagt, diese Westen sind ideal für alle, die sich beruflich nach Einbruch der Dunkelheit im Freien aufhalten oder nachts im Freien arbeiten müssen; sie bieten eine hervorragende Sichtbarkeit, wie sie vom Gesetzgeber gefordert wird!

Bleiben Sie sicher mit diesem Set aus 4 Warnwesten, die nach der Norm EN ISO 20471 zertifiziert sind. Die neongelbe Farbe sorgt für hervorragende Sichtbarkeit bei jedem Wetter und in jeder Umgebung, während die 360°-Reflexionsstreifen für noch mehr Aufmerksamkeit sorgen. Das Unisex-Design sorgt für eine bequeme Passform für jeden, der sie trägt. Perfekt für alle Arten von Aktivitäten, wie z. B. Autopannen, Verkehrsunfälle, Straßenwartung, Nachtläufe und Radfahren.

Produktmerkmale:

– Satz mit 4 Warnwesten

– Zertifiziert nach der Norm EN ISO 20471

– Neongelbe Farbe mit 360°-Reflektorstreifen

– Unisex-Design passt praktisch jeder Körpergröße bequem

– Ideal für Notfälle am Straßenrand, Verkehrsunfälle, Straßeninstandhaltung oder nächtliches Laufen und Radfahre

Wir hoffen, dass dieser Leitfaden Ihnen hilft, eine fundierte Entscheidung bei der Auswahl der richtigen Warnweste für Ihre Bedürfnisse zu treffen. Denken Sie daran, dass jedes Kleidungsstück vor dem Kauf die Anforderungen der Norm EN ISO20471 erfüllen sollte, damit es optimale Sicherheit und Leistung bietet und Sie vor Verkehrsunfällen oder anderen potenziellen Gefahrenzonen schützt, wenn Sie im Freien unter extremen Bedingungen arbeiten, wie z. B. auf Baustellen oder in Baugebieten usw..

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.