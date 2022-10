Sicherheit von Palettenregalen, ein Palettenregal-System

Wie Sie die Sicherheit Ihrer Palettenregale verbessern können und 8 Tipps zur Aufrechterhaltung eines sicheren Palettenregalsystems

Wenn Sie ein Lager betreiben, verbringen Sie wahrscheinlich viel Zeit damit, mit Palettenregalen zu arbeiten. Schließlich sind Palettenregale ein wesentlicher Bestandteil für die Lagerung und den Transport großer Mengen von Waren. Da Palettenregale jedoch schwere Gegenstände halten und transportieren, können sie für Ihre Mitarbeiter bei der Arbeit durchaus ein Risiko darstellen.

Wie können Sie Effizienz und Sicherheit im Lager unter einen Hut bringen?

Bewerten Sie Ihre aktuellen Regale

Bevor Sie in Ihrem Lager eine Sicherheitsstrategie für Palettenregale einführen können, ist es hilfreich, Ihr derzeitiges Regalsystem zu überprüfen und festzustellen, was gut funktioniert und wo es Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Sie können dies entweder selbst tun oder einen Experten damit beauftragen, das System zu bewerten und Lösungen zu finden. Ein Audit oder eine Inspektion kann auch sicherstellen, dass die Regalsysteme den örtlichen Sicherheitsstandards entsprechen. Darüber hinaus kann eine Analyse dabei helfen, das für Ihr Lager am besten geeignete Palettenregalsystem zu ermitteln, und zwar auf der Grundlage von Größe, Layout, Sicherheitsvorkehrungen und anderen Zielen.

Ausrollbare Regale

Einer der größten Problembereiche bei Palettenregalen ist die Entnahme mit einem Gabelstapler. Die Entnahme kann schief gehen, zu einer Überlastung der Mitarbeiter führen oder andere Probleme verursachen, wenn das Regal manuell auf den Gabelstapler gesetzt werden muss. Eine Lösung besteht darin, in ausrollbare Regale zu investieren, auf denen die Paletten leicht ausrollen und voneinander getrennt werden können. Dadurch lassen sich die Paletten leichter entnehmen und das Verletzungsrisiko wird verringert.

Schutzvorrichtungen für Regalpfosten

Auch wenn wir im Lager noch so vorsichtig sind, werden Palettenregale von Zeit zu Zeit von Gabelstaplern angefahren. Diese Vorfälle können Balken erschüttern, Regale erschüttern und möglicherweise sogar einige Produkte beschädigen (und die Menschen in ihrer Umgebung verletzen). An dieser Stelle sind Regalpfostenschutzvorrichtungen sehr nützlich. Es gibt Modelle zum Aufschnappen oder zum Anschrauben, die in der Nähe der Unterseite der Struktur angebracht werden, wo Gabelstapler wahrscheinlich mit ihnen in Berührung kommen. Sie absorbieren Stöße und halten die Struktur intakt. Schutzmaßnahmen für Lagerregale wie diese sind eine einfache – aber wichtige – Sicherheitskomponente.

Regal-Rückhaltesysteme

Ein weiteres häufiges Missgeschick im Lager ist, dass ein Gabelstaplerfahrer ein Palettenregal zu tief in die Regalstruktur schiebt. Dadurch können die Paletten beschädigt werden, und es besteht die Gefahr, dass Produkte in die Gänge in der Nähe anderer Mitarbeiter geschleudert werden. Eine der besten Möglichkeiten, die Sicherheit von Palettenregalen zu verbessern und solche Vorfälle zu vermeiden, ist die Installation von Regalstopps, die verhindern, dass der Fahrer das Regal zu tief einschiebt, indem sie einen Widerstand erzeugen. Dies ist eine einfache Lösung, die jedoch einen erheblichen Einfluss auf die Sicherheit von Lagerregalen hat.

Lagerschutz

Tipps zu einem sicheren Palettenregalsystem:

1. Ausbildung von Gabelstaplerfahrern

Es gibt viele Gründe, warum Palettenregale versagen und Schäden verursachen können; ein häufiger Grund sind jedoch ungeschulte Gabelstaplerfahrer. Die Bedienung von Maschinen kann schwierig sein, da sie in der Regel enge Kurven erfordert und das Risiko birgt, gegen benachbarte Regale zu stoßen.

2. Layout des Lagers

Es ist wichtig, dass die Gänge des Lagers breit genug sind, um mit den erforderlichen Maschinen sicher navigieren zu können. Es ist zwar verlockend, die Gänge schmaler zu gestalten, damit das Lager mehr Waren aufnehmen kann, doch kann dies zu ernsthaften Problemen führen, wenn es dadurch unmöglich wird, mit den Geräten nicht gegen Paletten und Palettenregale zu stoßen.

3. Verwendung von Leitplanken, Regalschutzvorrichtungen, Säulenschutzvorrichtungen und Pollern

Selbst die besten Gabelstaplerfahrer machen manchmal Fehler und verrechnen sich beim Wenden. Um eine optimale Sicherheit des Palettenregals zu gewährleisten, ist es wichtig, leuchtend gelbe Leitplanken, Regalschutzvorrichtungen, Säulenschutzvorrichtungen und/oder Poller zu verwenden, um das Regal vor Beschädigungen zu schützen.

4. Verankerte Palettenregale

Am besten verankern Sie Ihre Palettenregale aus Stabilitätsgründen immer am Boden. Dadurch wird verhindert, dass das Palettenregalsystem bei einem zufälligen Aufprall zusammenbricht oder ausfällt. Die ordnungsgemäße Verankerung eines Palettenregalsystems hängt von der erdbebengefährdeten Zone ab, in der Sie sich befinden. In Zonen mit sehr geringer seismischer Gefährdung bevorzugen wir einen Anker mit einem Durchmesser von Zoll und einer Länge von 4 Zoll pro Fußplatte.

5. Überladen Sie Ihre Lagerregale nicht

In überfüllten Lagern wird häufig versucht, so viel wie möglich in den Regalen zu lagern, um die Produkte besser zu organisieren und Platz zu schaffen. Dies ist zwar eine verständliche Versuchung, hat aber schwerwiegende Folgen, wenn Ihre Palettenregale nicht in der Lage sind, diese Lasten zu bewältigen. Wenn Palettenregale überlastet sind, kann dies zu ernsthaften Problemen mit der Struktur und Stabilität des Systems führen.

6. Regelmäßige Inspektion der Lagerregale

In einem geschäftigen Lager ist es schwierig, Zeit für die Wartung aller Produkte und Ausrüstungen zu finden; daher mag der Gedanke an die Inspektion von Lagerregalen wie ein weiteres Ärgernis erscheinen. Zum Glück ist die regelmäßige Inspektion von Lagerregalen nicht so schwierig, wie es klingt, und kann problemlos täglich durchgeführt werden.

7. Paletten verstärken

Sicherheitsnetze für PalettenregaleWenn etwas von einer gelagerten Palette auf einen Passanten oder einen Mitarbeiter fällt, kann dies zu schweren Verletzungen führen. Um dies zu verhindern, gibt es eine Vielzahl von Produkten und Lösungen, die wir anbieten können, um dieses Risiko zu mindern. Je nach Art des Produkts, das Sie lagern, können wir Ihnen einen Rückhaltebalken, einen Palettenanschlag, ein Netz oder ein Maschendrahtgitter empfehlen.

8. Ladungen sorgfältig stapeln

Beim Aufsetzen der Paletten auf die Regaltraversen sollten die Fahrer wissen, dass die Paletten sorgfältig positioniert und rechtwinklig auf das System geladen werden müssen. Wenn Sie die Paletten nicht auf die Stützbalken stellen, ruht das gesamte Gewicht der Palette auf dem Drahtdeck oder der Palettenauflage, was zu den oben beschriebenen Kapazitätsproblemen führen kann.

