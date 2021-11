Sicherheitsvorfälle mit offengelegten Secrets in DevOps

Eine Studie von ThycoticCentrify zeigt: 56 Prozent der Unternehmen haben Sicherheitsvorfälle im Zusammenhang mit der Preisgabe von Secrets erlebt.

ThycoticCentrify, ein führender Anbieter von Cloud-Identitätssicherheitslösungen, entstanden aus dem Zusammenschluss zweier Marktführer für Privileged Access Management (PAM), Thycotic und Centrify, hat bei Forrester eine Umfrage in Auftrag gegeben, die sich mit dem Paradoxon der Sicherheitsinnovation in DevOps-Umgebungen befasst. Die Studie zeigt, dass mehr als die Hälfte der Unternehmen in den letzten zwei Jahren Sicherheitsvorfälle im Zusammenhang mit der Preisgabe von Secrets erlebt haben. Zugleich verwendet ein Gros der Entwicklungsteams in nur fünf Prozent der Unternehmen einheitliche Prozesse und Tools zur Verwaltung von Geheimnissen.

Der von ThycoticCentrify in Auftrag gegebene Forrester Opportunity Snapshot-Bericht mit dem Titel “Secure Innovation Requires Making DevOps Secrets Management Invisible” befragte 227 Entscheidungsträger für Identitäts- und Zugriffsmanagement (IAM) und 160 Mitglieder von Entwicklungsteams in Nordamerika, EMEA und APAC. Während 68 Prozent der Entwickler der Meinung sind, dass das Management der Sicherheit Vorrang vor den Veröffentlichungsterminen einräumt, behaupten 53 Prozent der IAM-Verantwortlichen, dass den Entwicklern das Verständnis oder die Fähigkeit fehlt, angemessene Sicherheitskontrollen zu implementieren. Der Bericht zeigt auch, dass sowohl IAM-Führungskräfte als auch Entwickler die Zugriffsverwaltung vereinfachen wollen, dass aber sichere Zugriffskontrollen oft zu manuell und voller Reibungsverluste sind, was die Innovation behindert.

“Die Migration in die Cloud und die Entwicklung von Microservice-Architekturen erfordern einen Wechsel zur automatisierten Anwendungsbereitstellung. Diese neuen Anwendungsarchitekturen müssen mit Blick auf die Sicherheit entwickelt werden, um die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten und die Integrität und den Ruf des Unternehmens zu schützen”, erklärt David McNeely, Chief Technology Officer bei ThycoticCentrify. “Die Sicherung dieser neuen Anwendungen sollte für Entwickler einfach sein und gleichzeitig die Flexibilität bieten, die Betriebsteams benötigen, um auf die Anforderungen des Unternehmens zu reagieren. Dieser Bericht ist eine ermutigende Bestätigung dafür, dass sowohl Sicherheitsverantwortliche als auch Entwickler die Verwaltung von Secrets zentralisieren und in die Tools einbetten wollen, die bereits in den Pipelines für die kontinuierliche Integration und die kontinuierliche Bereitstellung verwendet werden.”

Der Schlüssel zur Lösung dieser Herausforderung liegt darin, die Verwaltung von Secrets für Entwickler und DevOps-Teams unsichtbar zu machen, die übereinstimmend der Meinung sind, dass dies ihre Erfahrung (63 %) und Produktivität (69 %) verbessern würde. Um dies zu erreichen, suchen 76 Prozent der IAM-Führungskräfte nach speziell entwickelten PAM for DevOps-Lösungen, die Entwicklungs- und Sicherheitsteams dabei helfen, besser zusammenzuarbeiten.

DevOps Secrets Vault, die PAM-Lösung von ThycoticCentrify für die Verwaltung von DevOps-Secrets, ermöglicht Unternehmen die zentrale Verwaltung, Kontrolle und Prüfung von Secrets für automatisierte Prozesse, die ohne menschliche Aufsicht ablaufen. DevOps Secrets Vault verbessert die Produktivität von Entwicklern und Sicherheitsteams, indem es Reibungsverluste reduziert und automatisierte sichere Zugriffskontrollen in den DevOps-Prozess einbettet.

ThycoticCentrify hat kürzlich ein geolocation-basiertes Routing eingeführt, um sicherzustellen, dass Kunden automatisch zu dem Cloud-Service geleitet werden, der ihren Rechenzentren am nächsten liegt, um die Leistung zu optimieren und eine aktive Ausfallsicherung zu gewährleisten. Die Lösung wird im Hinblick auf die Benutzerfreundlichkeit kontinuierlich verbessert und ermöglicht es nun auch Nicht-DevOps-Benutzern, DevOps Secrets Vault über eine Benutzeroberfläche statt über die Befehlszeilenschnittstelle (CLI) anzuzeigen und zu verwalten.

Ein kostenloses Exemplar des Berichts findet sich hier.

Mehr über die PAM-Lösungen von ThycoticCentrify für DevOps erfahren Sie hier.

ThycoticCentrify ist ein führender Anbieter von Cloud-Identity-Sicherheitslösungen, die die digitale Transformation forcieren. Das Unternehmen ist aus dem Zusammenschluss der führenden Anbieter von Privileged Access Management (PAM), Thycotic und Centrify, hervorgegangen. Die branchenführenden Privileged Access Management (PAM)-Lösungen minimieren Risiken, Komplexität und Kosten, während sie Daten, Geräte und Codes von Unternehmen in der Cloud, vor Ort und in hybriden Umgebungen nachhaltig schützen. Weltweit vertrauen mehr als 14.000 führende Unternehmen, darunter mehr als die Hälfte der Fortune 100-Unternehmen, auf ThycoticCentrify. Zu den Kunden zählen die weltweit größten Finanzinstitute, Geheimdienste und Unternehmen mit kritischer Infrastruktur. Weitere Informationen unter www.thycotic.com

