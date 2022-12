Sichler Haushaltsgeräte WLAN-Keramik-Wandheizlüfter

Mollige Wärme im Winter & eine angenehme Abkühlung im Sommer genießen

– Temperatur zwischen 18 °C und 45 °C einstellbar

– Ventilator-Funktion für frischen Luftzug

– Hochwertiges PTC-Keramik-Heizelement

– Sicherheits-Abschaltung bei Überhitzung

– Kostenlose App ELESION für weltweite Steuerung, Programmierung u.v.m.

– Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Die ideale Lösung für Räume ohne Heizung – ob im Hobbykeller, im Schuppen oder in der Garage: Jetzt wärmt man Räume ohne installierte Heizung bei winterlicher Kälte mollig auf! Und bei sommerlicher Hitze sorgt man für einen erfrischenden Luftzug.

Ganz von alleine schnell warm: Die Heizleistung reguliert der WLAN-Wandheizlüfter von Sichler Haushaltsgeräte ganz von selbst. In Sekundenschnelle spürt man die vom hochwertigen Keramik-Heizelement erzeugte Wärme. Dazu stellt man dafür einfach die gewünschte Wohlfühl-Temperatur ein und der Raum wird entsprechend beheizt.

Clever Strom und Geld sparen: Der Heizlüfter erkennt, wenn ein Fenster geöffnet ist und schaltet automatisch ab. Das ist clever, umweltfreundlich und hilft, Kosten zu sparen. Denn es wird nur dann geheizt, wenn es auch Sinn macht!

Per App „ELESION“ weltweit die volle Kontrolle behalten: Mit der smarten App steuert man den Wandheizlüfter jederzeit – egal ob man gerade auf dem Sofa entspannt oder sich auf dem Weg zur Arbeit befindet.

Das Smart Home automatisieren: Sind auch andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man alles zentral – direkt über das Smartphone! Die Geräte lassen sich sogar miteinander vernetzen: Beispielsweise schaltet der Wandheizlüfter ein, wenn das Deckenlicht eingeschaltet wird.

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

– Ideal für alle Räume ohne vorinstallierte Heizung

– Steuerung bequem per Fernbedienung und App

– Digitales Thermostat: Temperaturbereich von 18 bis 45 °C einstellbar

– Timer-Funktion: 8-Stunden Timer in 1-Stunden-Schritten einstellbar

– Selbstregulierende Heizleistung mit zwei Heizstufen (1.000 oder 2.000 Watt)

– Cool-Air-Funktion: reiner Ventilator-Betrieb im Sommer

– Übersichtliches LED-Display für Einstellungs-Kontrolle

– Fenster-offen-Erkennung: schaltet sich bei offenem Fenster selbstständig aus

– Automatische Abschaltung bei Überhitzung

– WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: für Steuerung, Programmierung der Heizzeiten u.v.m.

– Automatische Szenen-Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Hochwertiges PTC-Keramik-Heizelement: keine Geruchsentwicklung

– Zur Wandmontage

– Stromversorgung Heizlüfter: 230 Volt, Fernbedienung: 1 Knopfzelle Typ CR2025 (enthalten)

– Maße: 110 x 42 x 17,5 cm, Gewicht: 1,98 kg

– Wandheizlüfter inklusive Fernbedienung, Knopfzelle, Montagematerial und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107404518

Preis: 69,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7228-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7228-3035.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/2MRc2oMbtNrdsNf

