Sie kämpfte sich nach scheren Schicksalsschlägen zurück ins Leben

Eine starke Frau mit Vorbild Funktion, gibt Mut und Ispiration.

In den Scherer-Studios in Mastershausen fand am Wochenende vom 28.06 – 01.07.20 der 15. Internationale Speaker Slam, im Rahmen einer Charity Veranstaltung statt. Nach einer Finalisten Auswahl wurde das Event auf zwei Bühnen durchgeführt, denn es sprachen 127 Experten aus 15 Ländern über ihr Thema. Zugeschaltet war auch eine internationale Scouting Selection bestehend aus Dirk Hildebrand von den Radioexperten, Medienexperte Jörg Rositzke, Ghostwriterin Mirjam Saeger, Scoutingexpertin Stephanie Pierre aus Kanada und dem Speaker Marcel Heß.

Bei ihrem Auftritt vor dem internationalen und weltweit zugeschalteten Publikum, via YouTube und Twitch, hat die Wahl-Gelsenkirchenerin Viola Frauenfelder mit ihrem hoch emotionalen Vortrag das Publikum begeistert und in ihren Bann gezogen. Sie bot den Anwesenden mit einem Einblick in ihr schicksalsreiches Leben Gänsehautmomente, in denen ihr die Zuschauer förmlich an den Lippen hingen: fesselnde Augenblicke, die die Menschen sichtlich bewegten und zu Tränen rührten. Mit einer gekonnten Transformation von schwarz zu bunt nahm sie die Anwesenden danach mit in ihre Botschaft. Sie zeigte auf, dass es auch aus der schlimmsten und tiefsten Krise möglich ist gestärkt hervorzugehen.

Viola Frauenfelder konnte in dieser Vier-Minuten-Herausforderung mit Authentizität, Empathie und ihren ausgeprägten kommunikativen Fähigkeiten absolut überzeugen. Sie zeigte in dieser Königsdisziplin des Speaking, Rhetorik vom Feinsten.

Tosender Applaus und Standing Ovation, der Dank der Zuschauer für ihre Offenheit, Performance, Transformation und ihren Mut auf der Bühne zu stehen. Dafür bekam sie von Veranstalter und Top Speaker Hermann Scherer den Exzellenz Award persönlich überreicht, denn während der Veranstaltung war Hermann Scherer von Viola Frauenfelder fasziniert; von ihrer Stärke trotz ihrer schweren Lebensgeschichte ins Rampenlicht zu treten und den schweren Schritt zurück ins Leben zu gehen, den sie auch dank Kerstin Scherer wieder ein Stück weiter geschafft hat.

Für Hermann Scherer ist Viola Frauenfelder eine der stärksten Frauen der Welt mit Vorbildcharakter. Im Anschluss wurde sie von ihm für einen Expertenkongress Ende November in Dubai gebucht. Doch dies soll nur der Anfang sein, Viola Frauenfelder freut sich darauf, auf den Bühnen dieser Welt den Menschen Mut zu geben und sie zu inspirieren ihr Leben in die Hand zu nehmen, egal wie groß die Krisen oder Herausforderungen sind.

Kontaktdaten: Viola Frauenfelder, Ewaldstraße 28, 45892 Gelsenkirchen, Tel: +4917661713863, @Mail: info@viola-frauenfelder.de

Keynote Speakerin, Epigenetik, Dipl.Päd., Energetik, Persöhnlichkeitsentwicklung, Krisen Bewältigung, Motivation

