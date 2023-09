Sie sind ein/e ZAHLENAKROBAT/IN? – Finanzbuchhalter (m/w/d) gesucht

Bussemas & Pollmeier GmbH & Co. KG besser bekannt als die Baustoff-Partner und Familienbande sucht Unterstützung in der Finanzbuchhaltung.

Wisst ihr, wie wir es geschafft haben, uns über 70 Jahre hinweg so gut zu halten? Na klar, durch die ständige Weiterentwicklung (und manchmal auch ein wenig Improvisation) sowie die Tatsache, dass wir meistens die richtigen unternehmerischen Entscheidungen getroffen haben. Aber lasst uns nicht vergessen, wem wir diesen langanhaltenden Erfolg wirklich zu verdanken haben: unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an all unseren Standorten!

Unsere Baustoff-Partner-Crew hat uns zu dem gemacht, was wir heute sind – ein echter „Rockstar“ unter den Arbeitgebern in der Baubranche. Ja, wir haben uns sogar in einen leistungsfähigen und modernen Arbeitgeber verwandelt. Wir legen großen Wert auf Professionalität in unserem Geschäft und eine Arbeitsatmosphäre, die eher nach Familie als nach Büro riecht. Das macht uns nicht nur zum Top-Arbeitgeber, sondern auch zu einem verlässlichen Partner für alle Bauangelegenheiten.

Klingt das nach Ihrem Traumjob?

Hier ist, was Sie bei uns tun können:

-Lassen Sie uns zusammen in der Debitorenbuchhaltung rocken.

-Zeigen Sie Ihre Skills an der Bargeldkasse.

-Kümmern Sie sich um Reklamationen – mit einem Lächeln.

-Geben Sie Mahnungen eine Extraportion Schwung.

-Und optional, können Sie auch das Anlagevermögen verwalten.

Das ist, was Sie mitbringen sollten:

-Sie sind ein echter Finanzbuchhaltungs-Guru mit einigen Jahren Erfahrung.

-Sie arbeiten gewissenhaft, aber ohne dabei den Spaß aus den Augen zu verlieren.

-Sie sind ein Teamplayer, haben kein Problem damit, mit anderen zu quatschen, und sind immer bereit, anzupacken.

-Ihr freundliches und aufgeschlossenes Naturell ist ansteckend.

Das bekommen Sie von uns:

-Einen festen Arbeitsvertrag

-Eine Vergütung, die sich sehen lassen kann PLUS noch Sonderzahlungen.

-Sie werden Teil unserer coolen Crew in einem Unternehmen, das auf Tradition und Zukunft setzt.

-Wir bringen Sie bestens in Ihre neue Rolle ein.

-Plus, es warten ein paar richtig coole Goodies wie ein Job-Rad, Mitarbeiter-Rabatte und mehr auf Sie.

-Parken? Kein Stress, wir haben kostenlose Parkplätze.

Neugierig geworden? Dann schicken Sie uns Ihren Lebenslauf an bewerbung@diebaustoffpartner.de und lass uns quatschen.

Noch Fragen? Rufen Sie an unter 05207 990-139

Bussemas & Pollmeier GmbH & Co. KG,

c/o Oliver Munz,

Oststr. 188,

33415 Verl

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen und gemeinsam durchzustarten! Rock on!

Egal, ob private Bauherren, Hoch- und Tiefbauunternehmen, Architekten, Kommunen, Fliesenleger, Dachdecker, Innenausbauer oder Gartenbauer: Mit einem riesigen Produktangebot und einer Vielzahl an starken Serviceleistungen unterstützen wir Sie bei der erfolgreichen Durchführung Ihres Bauprojekts.

Die Wurzeln unseres Unternehmens reichen zurück bis ins Jahr 1953, sodass wir mittlerweile auf eine 70-jährige Firmengeschichte zurückblicken können. Seit Gründung unseres Unternehmens im Jahr 1953 sind wir konstant gewachsen und zählen heute mit unseren 5 Niederlassungen in Verl, Gütersloh, Bielefeld, Harsewinkel und Gütersloh-Avenwedde zu den leistungsstärksten Baustoffhändlern in Ostwestfalen. Seit 2015 sind wir Teil der Fretthold-Unternehmensgruppe.

Mit uns setzen Sie auf eine intensive und persönliche Beratung, auf umfassende Sortimente sowie eine fachgerechte und pünktliche Lieferung.

Unsere umfangreiche Logistik mit Spezialkränen spricht genauso für uns wie unsere langjährige Zusammenarbeit mit kompetenten Handwerksbetrieben aus der Region.

Ein partnerschaftliches Verhältnis mit unseren Kunden ist für uns als Baustoff-Partner entscheidend.

Firmenkontakt

Bussemas & Pollmeier GmbH & Co. KG

Julian Beckmann

Oststrasse 188

33415 Verl

05207 – 990-0



http://www.diebaustoffpartner.de

Pressekontakt

Bussemas & Pollmeier GmbH & Co. KG

Oliver Munz

Oststraße 188

33415 Verl

05207 990 – 139



http://www.bussemas-pollmeier.de/karriere/detail/finanzbuchhalter-mwd

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.