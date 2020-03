Sieben Open Airs, sieben spannende Aufgaben: NDR 1 Welle Nord und das Schleswig-Holstein Magazin auf Sommertour

Auch in diesem Jahr starten NDR 1 Welle Nord und das Schleswig-Holstein Magazin wieder ihre Sommertour weiterlesen…

Die Orte der Sommertour 2020 von NDR 1 Welle Nord und dem Schleswig-Holstein Magazin stehen fest. Bereits zum 16. Mal starten die beiden NDR Programme in diesem Jahr ihre große Tour durch Schleswig-Holstein. Spannende Stadtwetten und populäre Live-Acts sind garantiert! Das Bühnenprogramm moderieren Schleswig-Holstein Magazin Moderatorin Vèrena Püschel und die NDR1 Welle Nord Moderatoren Horst Hoof und Julian Krafftzig. Der Eintritt zu den Events ist kostenfrei.

Start- und Abschlussort der Sommertour sind mittlerweile schon traditionell: Zum Kick-Off (Sonnabend, 4. Juli) geht es nach Büsum, zum Finale (Sonnabend, 22. August) in den HANSA-PARK. Die erste Stadtwette findet in diesem Jahr am Sonnabend, 11. Juli, statt, wenn die Sommertour nach Kropp (Kreis Schleswig-Flensburg) kommt. Eine Woche später (Sonnabend, 18. Juli) gratulieren NDR 1 Welle Nord und das Schleswig-Holstein Magazin mit ihrer Sommertour Norderstedt zum 50-jährigen Stadtjubiläum. Der nächste Sommertour-Ort heißt am Sonnabend, 25. Juli, dann Pinneberg. Ganz hoch in den Norden nach Flensburg geht es am Sonnabend, 1. August. Spannend wird es dann noch einmal in Heide am Sonnabend, 15. August.

Einer der Höhepunkte der Sommertour-Abende ist jeweils die Stadtwette. Montags vor der Veranstaltung geben NDR 1 Welle Nord und das Schleswig-Holstein Magazin die Wette für den Ort bekannt. Die Einwohner*innen haben dann bis Sonnabend Zeit, sich mit richtig viel Kreativität vorzubereiten. Schließlich zeigt sich vor der Sommertour-Bühne, ob die Wette für den Ort gewonnen wird. Die Stadtvertreter*innen müssen beim Kick-Off und Finale gegeneinander antreten. Der Gesamtsieger der Sommertour gewinnt einen Tag freien Eintritt im HANSA-PARK für alle Einwohner*innen des Siegerortes.

Jeweils um 18.00 Uhr beginnt das Bühnenprogramm. Nach der Stadtwette wird mit erstklassiger Live-Musik gefeiert. Welche Acts zu erleben sein werden, geben NDR 1 Welle Nord und das Schleswig-Holstein Magazin noch bekannt.

Auch in Radio, Fernsehen und Online sind die Sommertour-Orte Thema: NDR 1 Welle Nord und das Schleswig-Holstein Magazin berichten aus den Orten, begleiten die Wettteilnehmer bei ihren Vorbereitungen zur Stadtwette und übertragen am Sommertour-Abend die Wetten live in den Programmen. Auf ndr.de/sh und in der kostenlosen NDR Schleswig-Holstein App gibt es zusätzlich aktuelle Berichte, Fotogalerien und Videos.

Alle Orte der NDR 1 Welle Nord und Schleswig-Holstein Magazin Sommertour 2020 im Überblick:

Sonnabend, 4. Juli

Kick-Off in Büsum, Watt-Tribüne

Moderation: Vèrena Püschel und Horst Hoof

Sonnabend, 11. Juli

Kropp, Geestland Eventgelände

Moderation: Vèrena Püschel und Horst Hoof

Sonnabend, 18. Juli

Norderstedt, Rathausplatz

Moderation: Vèrena Püschel und Horst Hoof

Sonnabend, 25. Juli

Pinneberg, Marktplatz

Moderation: Vèrena Püschel und Horst Hoof

Sonnabend, 1. August

Flensburg, Exe

Moderation: Vèrena Püschel und Horst Hoof

Sonnabend, 15. August

Heide, Marktplatz

Moderation: Vèrena Püschel und Julian Krafftzig

Sonnabend, 22. August

Sommertour-Finale im HANSA-PARK Sierksdorf

Moderation: Vèrena Püschel und Julian Krafftzig

