Sightseeing für Eilige: Vom Citadines Michel Hamburg schnell mal auf den Turm des Hamburger Michels

Mal wieder zum Kurzbesuch in Hamburg und gar keine Zeit für die Sehenswürdigkeiten von Deutschlands zweitgrößter Metropole? Gäste des Citadines Michel Hamburg können das Wahrzeichen der Stadt jetzt noch einfacher besichtigen – selbst wenn der Zeitplan eng ist.

Das Aparthotel mit vollausgestatteten Studios und Apartments befindet sich direkt neben der Hauptkirche St. Michaelis, Hamburgs berühmtester Attraktion, das jedes Jahr bis zu anderthalb Millionen Besucher anlockt. Lange Wartezeiten waren vorprogrammiert. Dort hat jetzt aber nach rund 20-monatiger Bauzeit im ehemaligen Pastorat an der Südwestecke des Kirchplatzes das neue Besucherzentrum (Powalla Forum) eröffnet, wo auch eilige Gäste schnell und unkompliziert Tickets für die Turmbesteigung (wer besonders schnell nach oben gelangen möchte, steigt im ersten Stockwerk in den Aufzug) erwerben können. Von der Aussichtplattform in 106 Metern Höhe genießt man einen fantastischen Ausblick über Hamburg und die Elbe.

Auf dem Rückweg zum Citadines Michel Hamburg ist zudem ein interessanter Selfie-Spot bei einem Hamburger Original zu finden: das Denkmal für die Zitronenjette. Es erinnert an eine Händlerin, die im 19. Jahrhundert den Matrosen im Hafen Zitronen abkaufte und sie anschließend in der Stadt wieder verkaufte. Die Skulptur steht an der Ecke Ludwig-Ehrhard-Straße/Krayenkamp – und damit ebenfalls unmittelbar beim Citadines Michel Hamburg.

www.discoverasr.com/de/citadines/germany/citadines-michel-hamburg

Citadines Apart“hotels gehören zu The Ascott Limited, einem der führenden internationalen Betreiber von Unterkünften. Mitglieder des kostenlosen Treueprogramms Ascott Star Rewards (ASR) profitieren bei Buchung und Aufenthalt von Prämien, niedrigsten Preisen, exklusiven Rabatten und Vergünstigungen bei Geschäfts- und Urlaubsreisen.

