Simone Märten-Hosemann schafft eine Innovation der Behandlung

Ende der 1970er-Jahre entwickelte der Wissenschaftler Prof. Vladimir T. Nazarov aus seiner Physik-Forschung heraus eine „Trainings“- Methode, mit der verschiedenste Leiden behandelt werden konnten. Hierbei imitierte er die natürliche Muskelarbeit physiologisch und setzte diese in gezielte, der Natur entsprechenden Vibrationen um. Die biomechanische Muskelstimulation (BMS) war entstanden. BMS wurde ursprünglich für den Leistungssport entwickelt und kommt heute auch für Behandlungen bei Muskelabbau, Osteoporose und Durchblutungsstörungen zum Einsatz.

Stützend auf diese Forschung von Prof. Vladimir T. Nazarov therapierte Simone Märten-Hosemann in ihrer eigenen Physiotherapie-Praxis Patient:innen mit selbst entwickelten Therapieabläufen. Hierbei nutzte sie verschiedene BMS-Geräte und kam zu der Erkenntnis, dass gerade für die Behandlung der Füße die Möglichkeit fehlte, BMS anzuwenden.

Von der Idee zur Umsetzung – Simone Märten-Hosemann

Um den Patient:innen ebenfalls eine Therapie der Füße zu ermöglichen, entwickelte Simone Märten-Hosemann die Idee, ein BMS-Gerät zu entwerfen, welches genau die Behandlung für diese Körperteile abdecken würde. Angesichts dessen startete sie im Jahr 2006 ihr eigenes Forschungsprojekt und gründete im Jahr 2012 die Agil-Body Gerätevertrieb GmbH. Trotz zahlreicher bürokratischer Hürden und ohne staatliche Fördermittel verfolgte die Unternehmerin ihr Ziel ein BMS-Gerät zu entwickeln, dass die sämtlichen Behandlungsformen der biomechanischen Muskelstimulation revolutionieren würde. Wichtig war ihr hierbei, die Wirkungsweise der Muskelstimulation nicht nur für die Füße allein einzusetzen, sondern komprimiert und körperoptimiert umzusetzen. BMS-PERL war geboren.

Simone Märten-Hosemann über eine eigene entwickelte Innovation

Sämtliche Erfahrungen, die Simone Märten-Hosemann in ihrer eigenen Praxis sammeln konnte, vereinte sie in der Neuschaffung von BMS-PERL. Die hier angewandte Stimulation bewirkt eine sofortige, starke Revitalisierung des gesamten Körpers. Muskelfasern vibrieren ständig mit unterschiedlichen Frequenzen. Diese Eigenschaft wird Muskeltonus genannt. Hierbei reagieren sogenannte Propriorezeptoren auf kleinste Längenveränderungen, liefern verschiedene Informationen an das Zentralnervensystem und wirken sich somit auf das Bewegungs-, Belastungs- und Positions-Gefühl aus. Fehlermeldungen in diesem Kreislauf führen zu Verklebungen sowie Verkürzungen der Muskulatur. Mit BMS-PERL werden biomechanische Muskelstimulationen erzeugt, welche der natürlichen zellulären Vibrationen des menschlichen Körpers ähneln und diese imitieren sowie duplizieren. Damit wird eine schnellere Regeneration des Muskelgewebes erwirkt, da die Regeneration gefördert wird.

Anwendungsmöglichkeiten von BMS-PERL

BMS-PERL ist das einzige Gerät auf dem Markt, welches anatomisch und ergonomisch optimal seine Wirkung über die Füße sensibel schwellig auf den gesamten Körper überträgt. Hierbei wurde das Gerät von Simone Märten-Hosemann so konzipiert, dass durch die ergonomische Position der Füße, Knie- sowie Hüftgelenke in einem optimalen Winkel stehen und dadurch ein guter Lymphabfluss sowie Zirkulation des Blutes gewährleistet ist. Die biomechanische Muskelstimulation mit BMS-PERL stellt hierbei ein schmerz-befreiendes Verfahren dar, welches wohltuende mechanische Energie in alle Gewebeschichten und Knochen ableitet. Hierbei wird die Durchblutung sowie der Stoffwechsel gefördert und Verklebungen, Spannungen und Stauungen können gelöst werden.

Mehr Informationen über BMS-PERL können sich Interessierte auf der Homepage der Agil-Body Gerätevertrieb GmbH, dem LinkedIn Profil von Simone Märten-Hosemann sowie im eigenen YouTube-Kanal einholen.

BMS-Geräte: Innovative BMS-Geräte für den effektiven Einsatz in Therapie, Wellness und Privat. Durch BMS-Perl ein Gefühl wie Champagner im Blut, 100% alkoholfrei, vegan und BIOmechanisch. Made in Germany für Ihre Gesundheit. Aktive Regeneration von Muskeln und Nerven für das tägliche Wohlbefinden Ihrer Füße – effektiv durch Vibration. Durch die Vibrationsfunktion können jetzt noch effektiver Schmerzen gelindert, Durchblutung gefördert und die Muskulatur gelockert werden.

