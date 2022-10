Simpla-Jobs.de Das Jobportal aus Regensburg für die Regensburg, Oberpfalz und Bayern. Gerne auch ganz Deutschland.

Simpla-Jobs.de: Es ist ein Jobportal, das von der Usability – also von der Bedienung her – seinen Namen alle Ehre macht. Simpla. Simpel. Einfach. Jobs – ohne SchnickSchnack.

Simpla-Jobs.de das moderne einfache simple Jobportal aus Regensburg

Sie möchten Jobs, Stellenangebote veröffentlichen? Oder sogar Stellenausschreibungen veröffentlichen?

Dann sollten Sie sich das Jobportal Simpla-Jobs.de aus Regensburg mal ansehen.

Warum werden Sie sich fragen.

Wir geben gerne Antworten.

Einfacher gehts nicht, eine Jobanzeige oder ein Stellenangebot zu veröffentlichen. Sie buchen bei uns eine Flatrate – diese kostet beim Abschluss bis Ende 2o22 nur 1500 EUR plus MwSt.

Was bekommen Sie dafür?

Sie können soviel Stellen einstellen soviel Sie möchten.

Sie melden sich an. Buchen sich ein und füllen die vorbereiteten Felder aus. Diese Felder sind mit der Suchmaschine von Google Jobs abgestimmt. Unser System wartet nicht bis Google diese Stellen indiziert. Nein. Wir pushen diese Jobs direkt in Google Jobs. Dort wo immerhin 80% aller Stellengesuche beginnen.

Da sollte man dabei sein. Meinen Sie nicht? Das Google Careers Tool spielt regionsbezogen die Stellen aus. Als ein Software Ingenieur der in Regensburg sucht – wird auch genau diese Stellen nur in Regensburg bzw. Umland angezeigt bekommen.

Das garantiert eine wesentlich höhere Beachtung. Denn wer will bei den Benzinpreisen schon weit fahren?

Diese Kompetenz kommt direkt aus Regensburg. Wir von der Werbeagentur Renoarde. Digital Marketing und Design haben dieses geniale Tool – Simpla-Jobs.de entwickelt.

Warum regional?

Kurze Strecke zur Arbeit, Arbeitnehmer Marken- branding dank regionalem Bezug und Flexibilität durch Standortnähe:

Arbeitnehmer aus der Region sind glücklicher und bleiben nachweislich auch länger im Unter- nehmen als Pendelnde mit langer Anreisezeit. Regionalität ist mittlerweile wieder ein beliebtes unabdingbares Kriterium bei der Jobauswahl.

Bewerben war noch nie einfacher!

Weil Kompetenz aus der Region der Schlüssel zur Zukunft ist!

Was ist ein CV, was kommt eigentlich in ein Anschreiben und wie muss ich mich im virtuellen Vorstellungsgespräch verhalten? In unserem Blog geben wir Insider-Tipps und -Tricks rund um das Thema „Erfolgreich Bewerben“.

Simpla-Jobs.de wartet mit Freebies auf.Freebies!

Wir stellen bereits designte Lebenslauf-Templates zum kostenlosen Download zur Verfügung.

In Zukunft wollen wir im Download-Bereich weitere Assets zur Verfügung stellen um potentielle Bewerbende regelmäßig zum Besuch der Website zu animieren.

Kurze Strecke zur Arbeit, Arbe- itnehmer Markenbranding dank regionalem Bezug und Flexibil- ität durch Standortnähe:

Arbeitnehmer aus der Region sind glücklicher und bleiben nachweislich auch länger im Unternehmen als Pendelnde mit langer Anreisezeit.

Wir bieten Ihnen ein branchen- übergreifendes Netzwerk aus bodenständigen regionalen, meist familiengeführten, mit- telständischen Betrieben aktu- ell noch vorwiegend in Bayern, bald auch deutschlandweit.

Vielfältiges Publikum: Von Prak- tikant:innen über Auszubil- dende, bis hin zur gelernten Fachkraft oder dem erfahrenen Senior-Level sind bei SIMPLA Willkommen.

Offene Stellen gezielt in der Re- gion auszuschreiben, wird im- mer lukrativer. Man spart nicht nur Geld, durch die selektive Verteilung im rein regionalen Raum, unter anderem durch die standortbezogene Suche bei Google, sondern bringt auch langfristige Vorteile für Ihr Un- ternehmen:

Bewerber aus der Region blei- ben nachweislich länger in einem Unternehmen.

Tipps für die Digitalisierung

in Familienbetrieben & KMUs.

Mit unserem Marketing-Partner sind wir stark und flexibel im Markt und können auf den stetigen Wandel reagieren:

RENOARDE GmbH, die Marketing und Design Agentur aus Regensburg kann besonders durch ihre themenbezogenen Erfahrungen im Bereich Recruiting und Marketing branchenübergreifend helfen und beraten.

In unserem Blog finden sich regelmäßig neue Beiträge aus dem RENOARDE Team zu aktuellen Themen und um das Thema: Bewerben, Recruiting, Handwerk, Ausbildung und Studium. Beiträge für Bewerbende und Unternehmen.

Zudem bieten wir kostenlose Downloads an, um Bewerbenden einen Mehrwert zu bieten!

Themenbeispiel:

Kundenservice gewinnt immer mehr an Bedeutung, denn der Kunde will sich umsorgt fühlen – in besten Händen. Die ständige Erreichbarkeit wird immer wichtiger.

Besonders in Familienbetrieben muss in der Regel jeder mit anpacken, es gibt kaum noch Zeit für reine „Telefondienst“- Stellen, oder wie es heute so schön heißt: Customer Service.

Hier kann man sich auch als kleiner Betrieb relativ schnell Abhilfe schaffen – mit der kostenlosen WhatsApp Business App.

Tipps und Tricks wie diese liefern wir ebenfalls regelmäßig in unserem Blog. Wir wollen eine informative Plattform bieten: Nicht nur für Bewerbende, sondern auch für die Betriebe.

Wer steckt hinter SIMPLA?

Nein, kein Konzern. Ein mittelständischer Familienbetrieb: Die RENOARDE Digital Marketing & Design GmbH aus Regensburg. Als Marketing Agentur sind wir stets im tiefen Austausch mit unseren Kund:innen und versuchen alle Probleme zu lösen. Aktuell ist meist der größte Pain Point:

„Der Wettbewerb um Lehrlinge ist schwieriger als der um Kunden“, wie die Süddeutsche Zeitung am 7. Juli 2022 in Wirtschaft in Bayern schreibt.

Unternehmen und besonders Handwerksbetriebe müssen Chancen ergreifen und auf sich aufmerksam machen. Die Kombination aus On- und Offline Präsenz ist hier entscheidend. Denn was macht jeder Interessent, wenn er wieder Zuhause ist?

Genau, erstmal googeln.

Als Marketing Experten betreut das Team von RENOARDE alle Unternehmen, die Ihre Stellengesuche auf SIMPLA veröffentlichen. Wir bieten nicht nur die Plattform um Ihre Stellenanzeigen schnell bei Google Jobs regional zu listen, sondern beraten Sie bei Bedarf auch, wie Sie Ihre Stellenanzeigen noch erfolgreicher gestalten und beschreiben können.

Mit tagesaktuellen Infos und Erkenntnissen aus der Branche unterstützen wir Sie beratend bei allen Fragen rund um Recruiting und Marketing.

Als SIMPLA Partner-Unternehmen erhalten Sie zudem bei RENOARDE 10% Rabatt auf alle Agentur-Leistungen! Für das erste Jahr ab SIMPLA-Vertragsschluss.

Enterprise Lösung?

Ja … Geht auch.

Sie möchten Ihren eigene Karriereseite inklusive voll funktionsfähigem Stellenmarkt realisieren?

Rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine E-Mail. Wir beraten Sie unverbindlich und unterstützen Sie gerne bei der Implementierung oder Stärkung Ihres eigenen Online-Stellenmarktes.

Natürlich sprechen wir mit dem Tool Simpla-Jobs.de nicht nur Kleinbetriebe und Familienbetriebe an. Auch für Konzerne, oder das Jobportal eignet sich auch für Schreiner und Küchenspezialisten, Tischler und Dachdecker, Maschinenbauer und Arzthelferinnen, Medizinische Fachangestellte und viele mehr.

Ihr Ansprechpartner Reinhold Bayer0941 568 1020 / reinhold.bayer@renoarde.de

Werbeagentur Regensburg. RENOARDE. Digital. Marketing und Design – Regensburg, Wien, Berlin, Fuchsmühl

Spezialisiert für Spezialisten. Erst der USP dann die Botschaft.

RENOARDE ist die Werbeagentur in Regensburg, Berlin und Wien. Wir inszenieren Begegnungen zwischen Menschen und Marken, Zielgruppen und Lösungen. Erklärungsbedürftige Themen, Produkte oder Dienstleistungen bringen wir auf den Punkt. Für B2B, B2C, Handel oder Fachhandel. Technik oder Innovation, Medizin oder Handel.

Produkte und Dienstleistungen werden immer komplexer – vergleichbarer. Hier gilt es, eine nutzerorientierte Zielgruppen- und Vorteilsargumentation zu entwickeln und in einer Marke und Markenstrategie zu verbinden und in einem unverwechselbaren Gesicht – in einem einheitlichen Erscheinungsbild aufzubauen. Mehrwert bieten. Lösungen suchen und anbieten. Gemeinsam mit Ihnen arbeiten.

Das WOW anstreben. Das ist unsere Berufung und unser Ziel für unsere Kunden.

Firmenkontakt

Werbeagentur RENOARDE Digital. Marketing und Design aus Regensburg

Reinhold Bayer

Osterhofener Str. 12

93055 Regensburg

0941 5681020

0941 5681025

reinhold.bayer@renoarde.de

http://www.renoarde.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.