Simply V on tour – Events machen Simply V zum Live-Erlebnis

Pflanzliche Käse-Alternative präsentiert sich deutschlandweit auf attraktiven Festivals & Events / lecker-leichter Genuss mit einzigartigem Sommer-Sortiment / Marke wird selbst wieder zum Live-Erlebnis

Was macht den Sommer noch schöner? Ganz klar die vielen Outdoor-Veranstaltungen, die wir besuchen, und das macht auch Simply V: Die Marke steuert vier attraktive Festivals in Deutschland an, um ihre Community persönlich zu treffen und noch größer zu machen. Simply V präsentiert sich auf

– dem Stamp Festival in Hamburg -1.7. bis 2.7.2023

– dem CSD in Köln – 7.7. bis 9.7.2023

– dem Street-Food-Beach-Festival in Dortmund – 13.7. bis 16.7.2023

– dem Zamanand Festival in München -19.8. bis 20.8.2023

Marke zum Anfassen: Events machen Simply V zum Live-Erlebnis

Mit Simply V on tour geht der Live-Auftritt der Marke in die zweite Runde und macht die Marke wieder zum Erlebnis. Bereits im Veganuary sorgte das Museum of Alternative Cheese in Berlin für Furore. Dort konnte man 14 Tage lang Kunst und Kulinarik live vor Ort genießen.

Die perfekte Ergänzung: Sommer und Simply V

Im Sommer ist lecker-leichter Genuss angesagt, und den bieten pflanzliche Lebensmittel, genau das zeigt Simply V on tour. Im Gepäck dafür hat die Marke ihr einzigartiges Sommer-Sortiment, das so von keiner anderen pflanzlichen Käse-Alternative angeboten wird. Dazu gehören der Simply V Hirtengenuss, der Simply V Grill & Pfannengenuss und der neue Simply V Caprese Genuss. Auf der Tour werden rund um diese drei Produkte sommerliche Gerichte pflanzlich interpretiert. Sie bieten genau jene urbane Kulinarik, die immer mehr Menschen genießen möchten.

„Simply V war schon immer eine Marke, die den Kontakt zu ihrer Community gesucht hat. Und das tun wir auch jetzt mit dieser Tour. Das ist die perfekte Möglichkeit, Menschen den pflanzlichen Lebensstil probieren zu lassen. Und wie kann man jemanden besser für sich gewinnen als mit einem leckeren Essen“, so Caroline Zimmer, Geschäftsführerin der E.V.A. GmbH, die Simply V herstellt.

Weiter Informationen zu Simply V on tour unter: https://www.simply-v.de/de/simply-v-on-tour

Über die E.V.A. GmbH und Simply V:

Die E.V.A. GmbH wurde 2015 gegründet als Antwort auf den Wandel der Esskultur und der damit einhergehenden wachsenden Nachfrage nach pflanzlichen Lebensmitteln. Als Teil der Hochland-Gruppe verfügt das Unternehmen über ausgereiftes Käse-Know-how und entwickelt und produziert pflanzliche Alternativen für viele beliebte Käse-Kategorien. Die Gesellschaft mit Sitz in Oberreute beschäftigt derzeit rund 170 Mitarbeiter*innen an drei Standorten.

Mit der Marke Simply V stellt die E.V.A. GmbH die beliebtesten pflanzlichen Käse-Alternativen her und ist damit Marktführer in diesem Segment. Simply V Produkte werden mit wenigen, ausgesuchten Zutaten hergestellt und machen nachhaltigen Genuss ganz einfach. Zum Produktportfolio gehören Streichgenuss und Genießerscheiben, Reibegenuss und Pastagenuss, Hirtengenuss und Grill & Pfannengenuss sowie Caprese Genuss und Frischegenuss.

Kontakt

Argumento PR für Simply V

Hella Beuschel

Haydnstraße 6

67655 Kaiserslautern

(0631) 310 90 310



https://www.simply-v.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.