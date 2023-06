simvalley MOBILE 4G/LTE-Surfstick, bis 150 Mbit/s

Auch unterwegs WLAN genießen – ideal im Urlaub & auf langen Autofahrten

– Downloadgeschwindigkeit bis 150 Mbit/s für ein WLAN-Erlebnis ohne Latenz

– Stromversorgung per PC, Netzteil oder Powerbank

– Unterstützt bis zu 8 Geräte-Verbindungen

– Kostenlose App „ELESION“ für komfortable Konfiguration und mehr

– miniSIM-Steckplatz

– Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Auf Reisen Internet wie zu Hause genießen: So sparen man sich im Urlaub teure Roaminggebühren und surft auch von unterwegs ganz entspannt im Internet. Bis zu 8 Geräte können gleichzeitig mit dem 4G/LTE-Surfstick von simvalley MOBILE online gehen. Ideal für Smartphone, Laptop und Co. oder wenn man mit mehreren Personen verreist.

Immer dabei: Dank seiner kompakten Maße hat man den USB-Stick immer dabei. Er passt perfekt in den Rucksack oder die Handtasche und ist ruckzuck einsatzbereit. Einfach einstecken und lossurfen!

Per App „ELESION“ weltweit die volle Kontrolle behalten: Die Basiskonfiguration des neuen Surfsticks nimmt man bequem per kostenloser App vor. So passt man bei Bedarf Einstellungen auch von unterwegs schnell und einfach an.

Das Smart Home automatisieren: Auch andere kompatible Geräte mit der App koppeln und alles zentral steuern – direkt über das Smartphone!

Das bestehendes Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte im zuhause, die per entsprechender App gesteuert werden? Dann haben wir eine gute Nachricht: Unsere ELESION-Geräte sind mit dem Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So steuert man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

– 4G-Download-Geschwindigkeit mit bis zu 150 Mbit/s: ideal zum Spielen, Surfen und Streamen

– Treiberfreie Verwendung: Surfstick funktioniert wie ein Router und stellt WLAN-Netzwerk bereit

– microSIM-Steckplatz

– Für bis zu 8 Geräte gleichzeitig nutzbar

– Unterstützte WLAN-Standards: IEEE 802.11b/g/n

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: für bequeme Basis-Konfiguration, Komplett-Konfiguration

per Web-Interface

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem

Smart-Home-System kombiniert werden

-Stromversorgung: per USB am PC, Notebook oder per Netzteil / Powerbank (je bitte dazu bestellen)

-Maße: ca. 99 x 31 x 11 mm, Gewicht: 27 g

-Surfstick inklusive deutscher Anleitung

-EAN: 4022107408233

Preis: 38,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5340-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5340-1020.shtml

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/QKdGkxCeyYKzdSb

