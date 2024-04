simvalley MOBILE Mobiler KI-Echtzeit-Sprachübersetzer TTL-136

In bis zu 136 Sprachen übersetzen lassen – mit ChatGPT-Assistent

– WLAN für Echtzeit-Übersetzung zwischen 136 Sprachen, mit ChatGPT-Assistent

– Online-Übersetzung von 136 Sprachen, Offline-Übersetzung zwischen 10 Sprachen

– IPS-Touchscreen-Display mit intuitivem Menü

– 5-MP-Kamera zur Übersetzung von 46 Sprachen auf Anzeigen, Speisekarten u.v.m.

– Dual-Lautsprecher für Sprachausgabe und integrierter Währungs-Umrechner

– Ausdauernder Li-Ion-Akku für bis zu 6 Stunden Laufzeit

Bis zu 136 Sprachen in Echtzeit übersetzen: Der mobile KI-Echtzeit-Sprachübersetzer von simvalley MOBILE beherrscht 136 Sprachen und übersetzt in Echtzeit, natürlich bequem mit Sprachausgabe.

Der persönliche ChatGPT-Assistent für unterwegs: Auch unterwegs kann man die zahlreichen Funktionen von ChatGPT, wie z.B. Tipps für Sehenswürdigkeiten oder Ausflugsziele für Regionen und Städte, nutzen und so von den Vorteilen einer modernen KI profitieren. ChatGPT beantwortet jede Frage!

Kinderleichte Bedienung: Der kompakte Übersetzer wird mit dem drahtlosen Heim- oder Büronetzwerk verbunden. Dann wählt man die beiden Sprachen aus, in die übersetzt werden soll, und schon fängt der Dolmetscher an zu dolmetschen.

Mit Option zur Offline-Übersetzung: Ist kein WLAN in Reichweite, lässt man sich bequem offline übersetzen. Dafür sind 10 Sprachen vorinstalliert.

Übersetzt Texte auf Schildern und Bildern: Mit der integrierten Kamera fotografiert man einfach einen unverständlichen Text auf einem Schild, einer Tafel oder einem Bild. In Sekundenschnelle lassen sich so Plakate, Speisekarten, Flyer und vieles mehr übersetzen.Online haben Sie die Auswahl aus 136 Sprachen: Afrikaans (Südafrika), Afrikanisch (Südafrika), Albanisch, Amharisch, Arabisch (Ägypten, Algerien, Bahrain, Irak, Israel, Jemen, Jordanien, Katar, Kuwait, Libanon, Marokko, Oman, Palästina, Saudi Arabien, Tunesien, Vereinigte Arabische Emirate), Armenisch, Aserbaidschanisch, Baskisch, Bengali (Indien), Birmanisch, Bosnisch, Bulgarisch, Chinesisch (Vereinfacht), Dänisch, Deutsch (Deutschland, Österreich, Schweiz), Englisch (Australien, Kanada, Ghana, Hongkong, Indien, Irland, Kenia, Neuseeland, Nigeria, Pakistan, Philippinen, Singapur, Südafrika, Tansania, UK, USA), Estnisch, Filipino, Finnisch, Französisch (Frankreich, Belgien, Kanada, Schweiz), Galicisch, Georgisch, Griechisch, Gujarati (Indien), Hebräisch, Hindi (Indien), Indonesisch, Isländisch, Italienisch (Italien, Schweiz), Japanisch, Javanisch (Indonesien), Kannada (Indien), Kantonesisch, Kasachisch, Katalanisch, Khmer (Kambodscha), Koreanisch, Kroatisch, Laotisch, Lettisch, Litauisch, Malaiisch, Malayalam (Indien), Mandarin, Marathi (Indien), Mazedonisch, Mongolisch, Nepali (Nepal), Niederländisch (Niederlande, Belgien), Norwegisch, Panjabi (Indien), Persisch, Polnisch, Portugiesisch (Portugal, Brasilien), Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Serbisch, Singhalesisch (Sri Lanka), Slowakisch, Slowenisch, Spanisch (Spanien, Argentinien, Bolivien, Chile, Costa Rica, Dominikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Kolumbien, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Uruguay, USA, Venezuela), Suaheli (Kenia, Tansania), Sundanesisch (Indonesien), Taiwanesisch, Tamilisch (Indien, Malaysia, Sri Lanka), Telugu (Indien), Thai, Tschechisch, Türkisch, Ukrainisch, Ungarisch, Urdu (Indien), Usbekisch, Vietnamesisch und Zulu.

– Mit ChatGPT-Assistent (für die Nutzung von ChatGPT fallen zusätzliche Abonnement-Kosten an)

– Online-Übersetzung zwischen 136 Sprachen: Englisch, Japanisch, Russisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Griechisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Arabisch, Chinesisch u.v.m.

– Offline-Übersetzung zwischen 10 Sprachen: Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch

– Mikrofon mit aktiver Geräusch-Unterdrückung: für klare Sprachaufnahmen ohne Umgebungslärm

– 5-MP-Kamera zum Übersetzen von Texten z.B. auf Anzeigen oder Speisekarten, bis zu 46 Sprachen

– Dual-Lautsprecher für Sprachausgabe

– IPS-Touchscreen-Display mit 6,1 cm (2,4″) Bilddiagonale und intuitivem Menü: zeigt verwendete Sprachen, erkannten Text mit Übersetzung, Akkustand, WLAN-Verbindungsstatus etc. an

– Integrierter Währungs-Umrechner

– WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Stromversorgung: integrierter Li-Ion-Akku mit 1.200 mAh für bis zu 6 Stunden Laufzeit, lädt per Micro-USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 123 x 57 x 12,5 mm, Gewicht: 104 g

– Übersetzer TTL-136 inklusive USB-Ladekabel (USB-A auf Micro-USB), Trageschlaufe und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107431361

Preis: 79,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5531-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5531-4210.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/TGPtQBcCinssRsP

