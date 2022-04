SIMWERT für hohe Qualität des Managementsystems erneut ausgezeichnet ISO 9001: 2015

Erneut: Die SIMWERT wurde nach ISO 9001:2015 Qualitätsmanagement zertifiziert

Wenn die TK- Fachhändler nach passenden Telekommunikationslösungen suchen, finden sie passende Angebote bei der SIMWERT GmbH. Ein besonderes Augenmerk legt das 2011 gegründete Unternehmen dabei unabhängig der Distributionsplattform auf eine nachhaltige Servicepalette. Der Qualitätsanspruch ist folglich hoch, was sich in einer direkten Nähe zum Fachhändler widerspiegelt. Gleiches gilt für kompromisslos moderne Lösungen. Mit dieser Kombination versteht die SIMWERT nun erneut zu überzeugen. So wurde die SIMWERT abermals nach ISO 9001:2015 Qualitätsmanagement zertifiziert.

Diese ISO-Norm wird gewährt, sofern ein Unternehmen die Prüfvorgaben der DEKRA-Experten erfüllen kann. Im jährlichen Turnus passen sie die Kriterien an. Dabei handelt es sich bei der ISO 9001:2015 um die global am weitesten verbreitete Norm im Bereich Qualitätsmanagement. Da die SIMWERT GmbH erneut zertifiziert wurde, können sich deren Kooperationspartner auf eine geprüft sichere Bereitstellung optimaler Prozesse verlassen.

Die SIMWERT GmbH im Kurzporträt

Die in Berlin ansässige SIMWERT GmbH wurde 2011 gegründet und ist auf ethnisch ausgerichtete Telekommunikationslösungen im Mobilfunksektor spezialisiert. Sie wurde mehrfach für ihr nachhaltiges Wachstum ausgezeichnet.

Dabei genießen Themen wie die Innovationskultur und Digitalisierung bei ihr einen hohen unternehmerischen Stellenwert. Das Sortiment von SIMWERT umfasst folglich mehr als reine Mobilfunk-Angebote: Moderne sowie stets kundennahe Kommunikationslösungen bilden das Leistungsportfolio der SIMWERT. Daneben legt der Anbieter sein Hauptaugenmerk auf eine stete Weiterentwicklung des stark wachsenden Netzwerks an Handelspartnern. Dieses nachhaltige Management bildet die Grundlage für eine dauerhaft bestehende Innovationskultur.

Diese Vorteile bietet die ISO 9001:2015 Norm im Qualitätsmanagement

Unternehmen, die nach der weltweit geltenden DIN ISO 9001:2015 zertifiziert werden, müssen strenge Vorgaben erfüllen. Diese werden von der DEKRA ausgelegt. Hierzu zählt das Streben nach einer konstant höheren Kundenzufriedenheit. Diesen Anspruch erreichen Anbieter dank Produkten und Serviceleistungen, die permanent optimiert werden. Zugleich erfüllen zertifizierte Anbieter sämtliche gesetzliche und behördlichen Auflagen. Darüber hinaus behandeln sie Risiken und Chancen stets im Kontext der eigenen Ziele. Die Folge hiervon ist nicht zuletzt, dass sie ebenso wie die SIMWERT die Anforderungen des Qualitätsmanagements nach DIN ISO 9001:2015 zu jeder Zeit erfüllen können.

Die SIMWERT GmbH mit Sitz in Berlin vermarktet nicht nur Originalverträge deutscher Netzbetreiber, sondern distribuiert auch Prepaid-SIM-Karten. Das Produkt-Portfolio wird stetig ergänzt und erweitert, unter anderem mit globalen Schwerpunkten im Bereich der Mobildatenkommunikation sowie den betreffenden Produkten.

Kontakt

SIMWERT GmbH

Emrah Kesci

Osloer Straße 100

13359 Berlin

03048479544

e.kesci@simwert.de

http://www.simwert.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.