Singles’ Day: Zu jeder Domain kostenfreier Webspace oder kostenfreie Weiterleitung

Der 11.11. hat besonders im Rheinland eine herausragende Bedeutung: Die Karnevalssaison startet normalerweise mit Feiern auf der Strasse. In diesem Jahr haben zahlreiche Prominente dazu aufgerufen, an diesem Tag wegen Corona nicht zu feiern.

Aber der 11.11. hat weltweit noch eine ganz andere Bedeutung – wie Wikipedia erklärt:

“Singles” Day oder Guanggun Jie ist ein Tag für Alleinstehende, der am 11. November gefeiert wird. Die Zahl 1 im Datum 11.11. soll einen Single symbolisieren. Dieser Tag wurde in den letzten Jahren bei jungen Chinesen immer beliebter. Junge Singles organisieren Partys und Karaoke-Veranstaltungen, um neue Freundschaften zu schließen oder sich zu verlieben. Der Singles” Day ist inzwischen auch der umsatzstärkste Onlineshopping-Tag der Welt.”

Auch die Singles-Domains feiern die Alleinstehenden. Die Singles-Domains befinden sich jetzt in der Live-Phase. Die Live-Phase der Singles-Domains bietet viele Vorteile: Jede freie Domain kann sofort registriert werden. Die Preise sind günstiger als in den früheren Phasen. Es gibt keine Beschränkungen.

Früher hießen die Alleinstehenden Einspänner, alte Jungfer ,Garon, Garonne, Hagestolz, Lediger, Ledige, Junggeselle und/oder Junggesellin. Als kommerziell interessante Gruppe betrachtet man Alleinstehende nicht nur in der Gegenwart. Alleinstehende werden seit Jahrhunderten als besondere Zielgruppe für die Werbung angesehen. Die Beispiele reichen bis ins 18. Jahrhundert zurück. So veröffentlichte etwa in der “Times” im Jahr 1800 ein Erfinder eine Anzeige für seinen Tischwasserkocher und wandte sich damit ausdrücklich an Singles:

“Single Ladies or Gentlemen, living in Apartments…”.

In den USA leben inzwischen mehr Singles als verheiratete Paare. Daher hat eine Singles-Domain, die auf diese Gruppe abzielt, mehr als eine Berechtigung.

Jeder kann die Angebote auf einer Singles-Domain sofort mit dem Thema “Singles” in Zusammenhang bringen. Unzählige domains haben das Wort “Singles” als Bestandteil.

Die Darstellung mit der Sin gles-Domain ist attraktiver und kürzer-damit auch merkfähiger. Die Merkfähigkeit einer Domain ist beim Marketing von Internetseiten ein entscheidender Faktor.

ICANN-Registrar Secura (secura@domainregistry.de) bietet Interessenten an, am Singles’ Day nicht nur für die Singles-Domains, sondern bei allen Domains neben der Domain kostenfrei bei jeder Domain ein Webspace-Paket von 10 GB + max. 500 e-mail Adressen oder eine kostenfreie Web-Weiterleitung und e-mail Weiterleitung zu bekommen.

