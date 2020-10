Singles trifft die Corona Krise noch stärker als Paare

München, 21.10.2020 – Glücklich, wer nicht alleine ist und einen wirklich passenden Partner an seiner Seite hat. Leider ist das für viele Menschen nicht selbstverständlich. Sowohl alte Menschen als auch junge Menschen, die alleine sind, suchen derzeit verstärkt professionellen Rat. Manche Alleinlebenden fühlen sich derzeit ins soziale Abseits katapultiert. Das muss nicht sein, sagt Wendy Simen. Wendy Simen ist CEO der weltweit einmaligen Partnervermittlung TTPCG ®.

In Corona Zeiten ist alles anders

Es ist sicherlich für viele Singles komplett ungewohnt, zu Hause zu sein. Tagsüber sind sie bei der Arbeit, abends unterwegs. Jedenfalls war dies so, als es Corona noch nicht gab. Noch fader dürfte es für die Singles sein, die derzeit im Homeoffice arbeiten müssen. Schlimm dran sind Menschen, die unfreiwillig einsam sind und meinen, nichts dagegen tun zu können. Sissy Kramer kennt solche Fälle. Sie leitet das Einsamkeits-Telefon einer sozialen Einrichtung in Wien. Das Einsamkeits-Telefon hat gerade in Corona Krise einen beachtlichen Zulauf.

Singleleben und Einsamkeit erhöhen das Sterbe Risiko

Einsamkeit und keinen Partner an seiner Seite ist eine bedeutende Gefahr für die Gesundheit. Es sterben heute mehr Menschen an den Folgen sozialer Isolation als an den Folgen von Fettleibigkeit. Das haben US-Psychologen und Gesundheitsforscher anhand von Studien herausgefunden. Die Wissenschaftler werteten dafür mehr als 200 Studien aus, die sich mit gesundheitlichen Auswirkungen von sozialer Isolation und Einsamkeit beschäftigten. Das Ergebnis ist eindeutig. Einsame Menschen haben ein 50 Prozent höheres Sterbe-Risiko als Menschen mit Partner und einem grossen sozialen Umfeld. Allerdings Freundschaften aus den sozialen Medien helfen nicht gegen die Einsamkeit. Denn Freundschaften aus den sozialen Medien sind oft zu oberflächlich.

Die Partnervermittlung TTPCG ® hilft schnell und günstig, garantiert

Seit dem Jahr 1981 hat die Partnervermittlung TTPCG ® Millionen einsamer Singles in zahlreichen Ländern schnell und preisgünstig zum passenden Partner verholfen und diese Singles zu verliebten Menschen gemacht. Wichtig für TTPCG ® ist die persönliche Beratung zu Beginn einer jeden Partnersuche. Obwohl Partnersuche eigentlich nicht das passende Wort ist, denn der zu jedem Single passende Partner dürfte bei TTPCG ® schon ebenso voller Sehnsucht auf sein Partnerglück warten. Natürlich werden Nutzer der Dienste von TTPCG ® auch an jedem Tag 24 Stunden vom Kundenteam bei der Partnerwahl unterstützt. Denn Menschen sind TTPCG ® zu wertvoll, um sie mit der digitalen Welt, welche TTPCG ® seinen Kunden bietet, alleine zu lassen. Dazu gibt es bei TTPCG ® auch noch eine Geld zurück Garantie. Mit der Garantie haben alle Nutzer der Dienste von TTPCG ® das schriftliche Garantieversprechen, dass alle Leistungen auch vollumfänglich erbracht werden müssen. Übrigens, neben der Corona Einsamkeit sollten Singles schon jetzt daran denken, dass Weihnachten und der Jahreswechsel nicht mehr in allzu grosser Ferne sind.

TTPCG ® bietet derzeit ganz besondere Aktionen

Die Programme, Module und sonstige Leistungen, welche TTPCG ® bietet, damit jeder einsame Single schnell seine grosse Liebe trifft, können andere Partnervermittlungen in dieser Form nicht bieten. Wer sich jetzt dafür entscheidet, sein Singledasein mit TTPCG ® zu beenden, dürfte am Weihnachtsabend verliebt mit dem liebenden Partner am Weihnachtsbaum sitzen. Und das Beste daran ist, dass TTPCG ® Aktionen bietet, welche die hochwertige Dienstleistung von TTPCG ® für wenig Geld erleben lässt. Doch das ist noch lange nicht alles: Neue Kunden erhalten von TTPCG ® Urlaubsgutscheine, die bis Ende 2023 gültig sind. Kunden, welche frisch verliebt lieber zu Hause mit dem Partner im Arm kuscheln, denen schenkt TTPCG ® einen 40 Zoll LED Fernseher. Das sind einmalige Leistungen, die nur TTPCG ® bietet. Die gratis Broschüre Wege zum Partnerglück können Sie unter dem Link

https://www.partnercomputer-group.com/Broschuere_Wege_zum_Partnerglueck.pdf

downloaden.

