Sinn.voll Organisationen gestalten – für eine erfolgreiche Zukunft

Carina Zachariah ist Sparringspartnerin, Macherin und Begleiterin auf dem Weg zur zukunftssicheren Organisation

Viele Organisationen stehen vor der Situation, dass Führungskräfte und Mitarbeitende durch viele Veränderungsvorhaben erschöpft und demotiviert sind. Auf der anderen Seite gebe es aber auch Unternehmen, die die Dringlichkeit für Veränderung nicht sehen und häufig fehle eine ko-kreative Führungskultur.

In Zeiten der Digitalisierung und des wirtschaftlichen Wandels stehen Organisationen vor vielfältigen Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Carina Zachariah unterstützt Unternehmen in der Organisationsentwicklung und auf dem Weg, die Zukunft sowohl wirtschaftlich als auch für die Mitarbeitenden positiv zu gestalten. “Gemeinsam stärken wir die Resilienz Ihres Unternehmens, um auch Krisenzeiten zu meistern. Zudem begleite ich Sie auf dem Weg zu einem neuen Mindset, erarbeite mit Ihnen ein sinnhaftes Vorgehen und Strategien, um eine ko-kreative Kommunikations- und Kollaborationskultur zu etablieren – so gelingt der Sprung aufs nächste Level. Von der erfolgreichen zur noch erfolgreicheren Organisation”, erläutert Carina Zachariah.

Die Schweizerin bringt ihr breites Spektrum an Wissen und Expertise ein, um bestehende Strukturen und Systeme zu verändern. “Ich begleite Unternehmen darin, Räume so zu gestalten, dass Menschen wieder mit Begeisterung am Erfolg der Organisation mitarbeiten und bestärke sie darin, wieder Neues zu entdecken und Dinge auszuprobieren”, so Zachariah. Neben dem Etablieren von neuen Strukturen begleitet die Sparringspartnerin und Macherin Organisationen ebenfalls auf dem Weg zu einem achtsamen Miteinander, einer neuen inneren Haltung und mutigen Entscheidungen, um sich von alten Mustern zu lösen.

Um zukunftsfähig zu bleiben, müssen sich Organisationen verändern, daher liegt der Fokus von Carina Zachariah darauf, genau diese Veränderungen anzustoßen und zu begleiten – ob in der agilen Organisationsentwicklung, der Führungsentwicklung oder auf dem Weg zur resilienten Organisation.

Jedes Unternehmen sei einzigartig und geprägt von einer eigenen Kultur, eigenen Werten, Herausforderungen und Mitarbeitenden. Deshalb gibt es bei Carina Zachariah keine Lösungen von der Stange, sondern individuelle und persönlich zugeschnittene Maßnahmen.

Mehr Informationen und Kontakt zu Carina Zachariah – sinn.voll Organisationen gestalten – gibt es hier: www.zachariah.ch

Carina Zachariah – sinn.voll Organisationen gestalten

In einer vom Wandel getrieben (Business)Welt müssen sich auch Organisationen verändern, um die Zukunft gewinnbringend zu gestalten. Als Sparringspartnerin, Macherin und Begleiterin auf Augenhöhe denkt Carina Zachariah ganzheitlich, ressourcen- und lösungsorientiert, um Organisationen sinn.voll zu gestalten und zu entwickeln.

Sie unterstützt Führungskräfte darin, ihr Unternehmen zukunftsfähig zu gestalten und stärkt ebenfalls dessen Resilienz, um auch Krisenzeiten erfolgreich zu meistern. Carina Zachariah ist eine ehrliche und loyale Partnerin, die gemeinsam mit den Menschen in der Organisation sinnhafte Vorgehensweisen und Strategien gestaltet.

Kontakt

Zachariah Consulting & Entwicklung

Carina Zachariah

Steinfeldstrasse 10

5033 Buchs

+41 79 736 67 57

mail@zachariah.ch

https://www.zachariah.ch/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.