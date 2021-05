Sinneseindrücke und Wahrnehmung im virtuellen Raum

Kostenloser Livestream am 27. Mai

Kommunikation und Wahrnehmung im virtuellen Raum: Am 27. Mai findet im Rahmen der DiMarEx, der virtuellen Digitalen Marketing Messe, die Veranstaltung “Mit den Augen spüren, riechen und schmecken – Digital und doch zum Anfassen” statt. Das Event beginnt ab 16 Uhr und ist als Livestream auf der Webseite der DiMarEx verfügbar.

Der physische Raum bietet Möglichkeiten der Wahrnehmung mit allen fünf Sinnen, auf welchen sich bewusst oder auch unbewusst eine Meinung bildet. Es gilt die alte Regel “Die ersten drei Sekunden sind entscheidend”, und die so entstandene Meinung ist nur schwer bewusst beeinflussbar. Der berühmte erste Eindruck ist also schon gebildet, bevor man überhaupt darüber nachgedacht hat.

Nicht nur im physischen Raum zählen die ersten Sekunden, auch im virtuellen Raum bildet man sich schnell eine erste Meinung. Da hier nur zwei der fünf Sinne verbleiben, ist die Qualität dieser Eindrücke umso wichtiger. Aber wie funktioniert Erleben im digitalen Raum? Was sind die Zutaten für ein gelungenes Digitalevent mit Wiedererkennungswert? Diese und weiter Fragen klären klärt Melanie Al-Deen, Leiterin des Marketing & Vertriebs der Pink Event Service GmbH & CO. KG, in diesem Vortrag.

Weiter Informationen zum Event oder der Digitalen Marketing Messe DiMarEx finden Sie unter https://dimarex.de/.

EXPO-IP GmbH bietet mit Ihrer expo-IP Plattform eine Cloud-Software zur Durchführung digitaler und virtueller Events. Die Funktionalitäten gehen weit über Chat- und Livestreaming-Funktionalitäten hinaus. So können virtuelle Umgebungen geschaffen werden, die eine Vielzahl in Interaktionsmöglichkeiten bieten und Veranstaltern, Ausstellern und Teilnehmern eine ideale Umgebung zum Austauschen, Informieren oder Kennenlernen bieten.

Mit den zahlreichen EXPO-IP AddOns lassen sich nahezu alle Möglichkeiten für erlebnissreiche Events reslisieren. Matchmaking, Streaming, Feedback, Fortbildungspunkte, Live VideoChat, 3D Animation, Terminvereinbarungen, Whiteboards und vieles mehr bieten die EXPO-IP AddOns.

EXPO-IP unterstützt Sie, zusammen mit seinen kompetenten Partner-Agenturen, darüber hinaus auch bei der Planung, Organisation, Vermarktung und Durchführung Ihrer Veranstaltungen.

