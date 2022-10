Sinnvoll in Veränderung

An bestimmten Punkten des Lebens fragen sich viele, ob der Weg, auf dem sie sich beruflich und oder privat befinden, noch der passende ist. Das hat nichts mit falschen oder richtigen Entscheidungen zu tun, sondern damit, dass grundsätzlich das Leben ständigen Veränderungen unterworfen ist. Sich den neuen Herausforderungen des Lebens, ob persönlich, technisch, im beruflichen oder privaten Umfeld sinnvoll anzupassen, „dazu bedarf es eines gehörigen Maßes an Eigenmotivation und Perspektive“, so die Beraterin und Rednerin Bettina Stark in ihrem Vortrag “ Egal, was passiert, ich fange jetzt an„.

Macht das Sinn?

Die wirtschaftliche Lage, Innovationen in der Technik, Situationen, Vorgänge, Konstellationen, Beziehungen verändern unseren Alltag. Jedes Unternehmen, jede(r) Geschäftsführer*in, jede Führungskraft und jede(r) Mitarbeiter*in, jeder Mensch muss sich den aktuellen Fragen des Lebens stellen und Antworten finden, vielleicht sogar den eigenen Lebenssinn neu definieren.

Die Digitalisierung bringt in rasender Geschwindigkeit neue Möglichkeiten mit sich. Da gilt es, Schritt zu halten, Pro und Contra herauszufinden und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Zum Beispiel hinsichtlich der Veränderung, ob Home oder Office. Vorteile für die Arbeitnehmer sind u.a. flexible Arbeitszeiten, weniger Pendelzeiten, Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Von den Führungskräften wird Vortragsrednerin Bettina Stark häufiger die Frage gestellt: „Wie können wir Motivation, Interaktion und zwischenmenschliche Beziehungen fördern, damit die Innovationskraft unserer Mitarbeitenden gestärkt werden kann?“ Eine Lösung ist Sinn in die verschiedenen Arbeitsmodelle zu geben, Individualität zu berücksichtigen, Perspektiven gerade in Zeiten der Veränderung zu schaffen.

Veränderung vorleben

„Es geht um Akzeptanz, Anpassung, Sinn, darum, Mitverantwortung zu übernehmen, sich mit seinem eigenen Veränderungspotenzialen der neuen Situation zuzuwenden“. Vortragsrednerin Bettina Stark kennt aus ihrem eigenen Leben und unternehmerischen Alltag, was es heißt, sich neuen Situationen zu stellen, mutig Entscheidungen zu treffen und Veränderungen zu leben und vorzuleben. Sie ist seit ihrem 25. Lebensjahr unternehmerisch tätig und hat so manche Hürden überwinden dürfen. „Menschen im Change mitzunehmen, setzt Vertrauen, Achtsamkeit, Transparenz, Sinnhaftigkeit und wertschätzende Kommunikation voraus“. In ihrem Coaching-Business gibt Bettina Stark ihre Erfahrungen und Methoden weiter, die in Veränderungsprozessen als Anleitung dienen können. In ihren motivierenden Vorträgen setzt die amtierende Präsidentin der German Speakers Association darauf, mit gutem Beispiel voranzugehen, denn „Veränderungen vorleben heißt, mit den eigenen Worten und Taten wirken“.

Aktiv die Zukunft mitgestalten

beginnt „jetzt“, mit Reflexion und bewusster Wahrnehmung. „Sich vor allem in kritischen Change-Situationen seinen eigenen Emotionen bewusst zu sein, ist Voraussetzung, um Veränderungen in eine sinnvolle Richtung zu leiten“, so die Rednerin Bettina Stark in ihrem Vortrag „Egal was passiert, ich fange jetzt an!“

Als Unternehmensberaterin und Expertin für die Neuausrichtung von Kommunikationsprozessen in Unternehmen berät Bettina Stark GeschäftsführerInnen auf dem Weg zum neuen Erfolg. Sie hält dabei ein für Organisationen strategisch wichtiges Thema stets im Blick: Die Kommunikation als Taktgeber im Changemanagement.

Mit ihrer Offenheit für Neues, ihrem Vertrauen zu sich selbst, ihren Führungs- und Unternehmererfahrungen sowie dem Feedback ihrer Kunden ist Bettina Stark seit über 10 Jahren im DACH-Bereich als Beraterin unterwegs.

In ihren Vorträgen begeistert die gelernte Bankkauffrau und Diplom Therapeutin ihre Zuhörer:innen mit ihren Erfahrungen und dem Wissen, dass in jedem Menschen alle Ressourcen, Potenziale und Fähigkeiten vorhanden sind, um individuelle Ziele zu erreichen.

Seit 2021 gestaltet Bettina Stark als Präsidentin der German Speakers Association die Geschicke des deutschen Berufsverbandes für Redner, Trainer und Coaches. Ihr Motto für ihre zweijährige Präsidentschaft: Der Vielfalt eine Stimme geben.

Profitieren Sie von den Unternehmererfahrungen von Bettina Stark und vor allem von ihrem Blick auf das Wesentliche sei es für Mensch oder Unternehmen.

