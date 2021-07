SIVIS Live-Webinar zum Role Reducing – so einfach geht”s

Ordnung ins SAP-Rollen-Chaos bringen

Karlsruhe, 07.07.2021 – In den meisten Unternehmen sind in SAP etliche Rollen und Berechtigungen vergeben – den Überblick zu behalten, fällt da schwer. Viele Unternehmen sind sich zwar durchaus bewusst, dass ihr Berechtigungskonzept eine Überarbeitung vertragen könnte, scheitern aber an der Umsetzung. Wie sich SAP-Rollen innerhalb kürzester Zeit und ohne manuellen Aufwand bereinigen lassen, zeigt ein Webinar der SIVIS GmbH.

Am 15. Juli erklärt Philipp Latini, Geschäftsführer des Softwareunternehmens SIVIS GmbH, wie sich mithilfe intelligenter Lösungen der Überblick über die SAP-Berechtigungen behalten und Benutzerchaos vermeiden lässt. Das Webinar startet um 10:30 Uhr, die Teilnahme ist kostenlos. Das Webinar ist für 20 Minuten angesetzt und gibt Antworten auf die gängigsten Fragen rund um das Bereinigen von SAP-Rollen: Wie konnte es zum Rollen-Wildwuchs kommen? Was sind mögliche Folgen? Wie können Berechtigungen bereinigt werden?

Vor allem, wenn SAP-Systeme schon einige Jahre im Einsatz sind, haben sich im Laufe der Zeit etliche Rollen und Berechtigungen angesammelt. So ist allerdings ein durchdachtes Konzept nicht mehr gegebenen und das Risiko des Missbrauchs steigt. In vielen Unternehmen gibt es daher großen Handlungsbedarf. Doch sämtliche Berechtigungen und Nutzeraktivitäten zu überprüfen, bedeutet einen hohen manuellen Aufwand. Wie es einfacher gehen kann, wird im Live-Webinar aufgezeigt.

Auch Lösungen und Unterstützungsmöglichkeiten durch SIVIS werden im Webinar vorgestellt. So hat der Sicherheitsexperte beispielsweise einen Role Reducing Quick Check erstellt, mit dem das bestehende Berechtigungskonzept analysiert wird. Ungenutzte Rollen werden ermittelt und konkrete Handlungsempfehlungen abgeleitet. Das Softwareunternehmen bietet die Bereinigung zudem als Dienstleistung an.

Um das Webinar live mitzuverfolgen, ist eine kurze Anmeldung erforderlich. Alle Teilnehmer erhalten im Nachgang einen Link zur Aufzeichnung.

Über SIVIS

SIVIS ist ein Softwarespezialist für SAP-Identitäts- und Rollenmanagement. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat 46 Mitarbeiter. Neben dem Hauptsitz in Karlsruhe hat SIVIS Niederlassungen in Eschbach und in der Schweiz. Die branchenunabhängige Lösung von SIVIS ist bei mehr als 120 Geschäftskunden überwiegend in der DACH-Region im Einsatz. Ziel des Unternehmens ist es, den SAP-Kunden durch eine Kombination aus Produktentwicklung, qualifizierter Beratung und effektiver Projektumsetzung einen Mehrwert zu bieten.

