Siyam World Maldives präsentiert kompromissloses Premium All-Inclusive mit einzigartigem WOW!-Effekt

Mit seinem neuartigen Konzept lässt das Siyam World Maldives im Noonu-Atoll gängige All-Inclusive-Klischees hinter sich und durchbricht die eintönige Urlaubsform der Malediven

München, 18. August 2021 – Wenn das Siyam World Maldives am 28. Oktober 2021 erstmals seine Pforten für Gäste öffnet, erwacht die Welt des All-Inclusive-Urlaubs aus ihrem Dornröschenschlaf. Mit dem neuen WOW! 24-Stunden-Premium All-Inclusive geht das Siyam World seinen eigenen Weg abseits des klassischen Mainstreams und hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Gästen das breiteste Angebot an einzigartigen Erlebnissen und bahnbrechenden Konzepten zu bieten, welches die Inselwelt der Malediven je gesehen hat.

Menükarten mit Sternchen, monotone Buffets, Aufpreise bei Aktivitäten und Einschränkungen bei Veranstaltungsorten gehören somit der Vergangenheit an. Eine unglaubliche Vielfalt an kulinarischen Genüssen in acht Restaurants, darunter vier verschiedene Spezialitätenrestaurants für das Abendessen, und eine umfangreiche Auswahl an Weinen, Bieren und Spirituosen aus der ganzen Welt in sechs Bars sorgen bei Gästen für ein WOW-Erlebnis für alle Sinne.

Ebenfalls bereits im Preis inkludiert sind der wöchentliche Grand Beach BBQ, der Gaadiyaa, ein authentischer maledivischer Essenswagen, der mit süßen sowie herzhaften Snacks, erfrischenden Getränken und tropischen Früchten verwöhnt, sowie eine Spa-Bar, die gesunde Säfte, Smoothies und Kräutertees offeriert.

WOW!-Erlebnisse von A wie Aqua-Aerobic bis Z wie Zumbini Kurse

Das neue All-Inclusive-Konzept des Siyam World mit WOW!-Faktor kann aber noch viel mehr: Ebenfalls inbegriffen sind Ausflüge wie die Lucky Dolphin-Cruise bei Sonnenuntergang oder Schnorchel-Safaris, Fitness-Aktivitäten wie Yoga, Pilates, Aqua-Aerobic sowie Zumbini-Kurse und Wassersportarten wie Surfen, SUP, Katamaransegeln oder Kanufahren.

Es bietet außerdem unlimitierten Zugang zum größten schwimmenden Wasserpark im Indischen Ozean, hochwertiges Entertainment mit Live-Musik, Tanzshows, Beach und Pool Partys und Karaoke-Abende sowie den Little Explorer Club für Kinder von drei bis elf Jahren mit Familienprogrammen, die sich auf spielerisches Lernen und Achtsamkeit konzentrieren.

Ein Weltklasse-Spa, verschiedenste Wellness- und Sporteinrichtungen sowie einige der besten Tauchplätze der Region, die nur wenige Meter von der paradiesischen Oase entfernt sind, runden die Erlebniswelt von Siyam World ab – ein neuer Ort der unbegrenzten Möglichkeiten und somit ein perfektes Refugium mit WOW-Effekt für weltoffene Paare, Romantiker, Familien und Freundesgruppen, welche es genießen, sich in einer Inselgemeinschaft zu bewegen, Kontakte zu knüpfen und zu entdecken.

Siyam World, Maldives liegt im beliebten Noonu-Atoll, nur 40 Minuten mit dem Wasserflugzeug vom Velana International Airport entfernt und ist auch mit einem 30-minütigen Inlandsflug zum Maafaru Airport erreichbar, gefolgt von einer 10-minütigen Fahrt mit dem Schnellboot. Für weitere Informationen besuchen Sie Siyam World oder folgen Sie uns auf Instagram, Facebook, Twitter oder TikTok. Für Buchungsanfragen senden Sie eine E-Mail an: stay@siyamworld.com.

Über Siyam World:

Malediven neu interpretiert – eine Welt voller Möglichkeiten erwartet Sie

Siyam World Maldives, das am 28. Oktober 2021 seine Pforten öffnet, ist ein aufregender Spielplatz mit einer unendlichen Sammlung von Erlebnissen an Land, im Meer und am Himmel; ein Fünf-Sterne-All-inclusive-Resort wie kein anderes mit einer beeindruckenden neuen Vision der reichen Naturwunder der Malediven, gelegen im Noonu Atoll, etwa 40 Minuten mit dem Wasserflugzeug vom Velana International Airport entfernt. Das Inselresort bietet eine verlockende Vielfalt von 21 Unterkunftskategorien, die von 89 bis 3.000 Quadratmetern reichen, darunter ausladende Pool Beach Villas, großzügige Beach Suites elegante Beach Residences und verspielte Over-Water Villas mit abenteuerlichen Wasserrutschen. Die exklusive “Enklave”, die Beach House Collection, verwöhnt außerdem mit atemberaubenden Grand Water Pavilions und dem prächtigen Palace, einer luxuriösen Residenz für maximal 16 Personen. Gäste von Siyam World können eine endlose Reihe von noch nie dagewesenen Erlebnissen genießen, einschließlich des Zugangs zum größten schwimmenden Wasserpark der Malediven. Eintöniges Essen überlässt man gerne anderen – im Siyam World werden Gäste in mehr als einem Dutzend Restaurants und Bars kulinarisch verwöhnt, zusätzlich bietet das unvergleichliche WOW! Premium-All-Inclusive-Konzept eine verlockende Auswahl an Gesundheits-, Fitness- und Wellness-Aktivitäten, Ausflügen, Wassersport, Aktivitäten für Kinder und Jugendliche und noch viele weitere aufregende Erlebnisse hinter jeder Ecke der Insel.

Über Sun Siyam Resorts:

Sun Siyam Resorts befindet sich im Besitz und unter der Leitung eines zu 100 Prozent maledivischen Unternehmens. Ahmed Siyam Mohamed gründete das Unternehmen im Jahr 1990. Er ist der Vorsitzende und Geschäftsführer der Sun Siyam Group, einer Gruppe von Unternehmen, die ihren Sitz auf den Malediven hat. Seit der Eröffnung des ersten Resorts vor über 20 Jahren ist Sun Siyam Resorts gewachsen und besitzt sowie verwaltet heute fünf luxuriöse Privatinseln auf den Malediven und ein Boutique-Strandresort an der Ostküste

Sri Lankas. Jedes für sich ist einzigartig, was sie aber alle eint, ist die echte Wärme und herzliche Gastfreundschaft ihrer Mitarbeiter, von denen viele seit den Anfängen bei Sun Siyam Resorts beschäftigt sind.

Bildquelle: (c) Siyam World