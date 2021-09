Skulpturen, Malerei und Fotokunst zu Gast in Darmstadt

23. PROFI-Vernissage

Darmstadt, 20. September 2021.

Eine Tradition setzt sich fort: Am letzten Freitag fand wieder die Kunstausstellung der PROFI Engineering Systems AG in Darmstadt statt.

Die jährliche Vernissage ist seit über zwei Jahrzehnten Tradition bei PROFI und hat sich als hochwertige Kulturveranstaltung in Darmstadt etabliert. Neben zeitgenössischer Kunst stehen Networking und Kundenbeziehungen im Mittelpunkt. Gerade in der schnelllebigen IT-Welt werden Projekte immer noch zwischen Menschen gemacht und bedürfen eines ganz besonderen Vertrauens. Kunden der PROFI erfahren das in der täglichen Zusammenarbeit mit den IT-Spezialisten aber auch in besonderen Veranstaltungen wie der Vernissage.

Vielfältig und ungewöhnlich zeigten sich die Techniken der diesjährigen Künstler: von Skulpturen unterschiedlicher Materialien über bewegende Bilder bis hin zu abstrakter Fotokunst – Kunstliebhaber entdeckten im Kunst-Pavillon auf dem PROFI-Gelände vier Künstlerinnen und Künstler mit unterschiedlichen Stilrichtungen:

-Als Kind und Jugendliche vor allem malerisch aktiv, entdeckte Ina Steinhauer 2013 ihre Leidenschaft für die Bildhauerei. Die dreidimensionale Arbeitsweise ohne Hilfsmittel außer Hammer und Meißel ist für Sie ein meditativer Prozess.

-Das ganze Leben von Katja Ratzmann wurde von einem großen Interesse an der Kunst begleitet, besonders fasziniert war sie von Dali und Monet. Schnell bemerkte die Künstlerin, dass ihr realistische Malerei nicht genug war. Ihre Stifte und Pinsel forderten mehr Freiraum und das war der erste Schritt hin zum Experimentieren.

-Arno Müllers Skulpturen aus Kalkstein, Serpentin, Speckstein oder Beton, gelegentlich auch aus Holz, entstehen entweder intuitiv oder aus der Arbeit mit dem Stein heraus.

-Angefangen hat Tim Körwers Leidenschaft für das Festhalten von Motiven mit der Kamera bereits vor dem Schuleintritt. Im Lauf der Jahre hat sich der Künstler viel Wissen rund um seine Leidenschaft angeeignet.

“Für unsere Vernissage konnten wir auch diesmal wieder vier außergewöhnliche Künstler gewinnen. Ich freue mich, dass wir auch in diesem Jahr wieder über 100 Gäste mit einer beeindruckenden Ausstellung ins Staunen versetzen konnten”, resümiert Dr. Udo Hamm, Aufsichtsratsvorsitzender der PROFI AG.

Die PROFI AG ist ein mittelständisches Familienunternehmen. Als finanzkräftiges IT-Lösungshaus mit Hauptsitz in der Wissenschaftsstadt Darmstadt ist es seit über 35 Jahren der IT-Dienstleister für Kunden, mit individuellen hochwertigen Lösungen zur Optimierung von IT-Prozessen und Systemlandschaften. Die PROFI begleitet Unternehmen bei der digitalen Transformation – von der Strategie über die Umsetzung bis zum Betrieb. Die erfahrenen Berater und Architekten beschäftigen sich seit vielen Jahren intensiv mit der Digitalisierung aller Geschäftsabläufe und Unternehmensbereiche. Kunden gestalten mit den PROFI-Fokusthemen schon heute ihre digitale Zukunft. Sie profitieren vom PROFI-Know-how vor allem im Kontext von Managed Service Solutions, VDI & Digital Workplace, SAP HANA, Business Continuity, Agile Software-Entwicklung & DevOps, Netzwerk & Security, Cloud Solutions, SDDC & Agile Plattformen, Speicherlösungen und Server-Lösungen. Der Anspruch ist höchste Kompetenz, Zuverlässigkeit und Qualität, mit messbarem Erfolg und direktem Beitrag zur Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit der Kunden. Die PROFI beschäftigt rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bundesweit an 12 Standorten. Seit vielen Jahren gehört das Unternehmen zu Deutschlands erfolgreichsten IT-Lösungsanbietern und pflegt langjährige Partnerschaften mit allen führenden IT-Herstellern.

