Skyhigh Security ist Visionär im Gartner® Magic Quadrant™ 2023 für Security Service Edge

Paderborn, 20. April 2023 – Skyhigh Security gibt bekannt, dass das Unternehmen für seine Security-Service-Edge-Plattform als Visionär im Gartner Magic Quadrant 2023 für Security Service Edge eingestuft wurde. Der Gartner Magic Quadrant Report bewertet Lösungsanbieter auf der Grundlage ihrer Umsetzungskompetenz und der Vollständigkeit ihrer Vision. Skyhigh Security sieht sich durch die Einstufung als Visionär sowohl in der Einschätzung der Marktanforderungen und der Marktrichtung als auch im ganzheitlichen Cloud-Security-Ansatz bestätigt.

Der Report steht auf der Skyhigh Security Website zum kostenlosen Download bereit.

„Wir sind sehr stolz darauf, als Visionär im Gartner Magic Quadrant für SSE anerkannt zu werden“, so Gee Rittenhouse, CEO von Skyhigh Security. „Seit der Gründung des Unternehmens im vergangenen Jahr hat unsere datenzentrierte, globale Cloud-Security-Plattform eine beeindruckende Erfolgsgeschichte geschrieben. Unser ganzheitlicher, konvergenter Cloud-Security-Ansatz wird uns dabei helfen, unseren rasanten Wachstumskurs auch in Zukunft fortzusetzen.“

Dem Bericht zufolge „werden bis 2026 85 Prozent der Unternehmen, die nach Cloud-Access-Security-Broker-, Secure-Web-Gateway- oder Zero-Trust-Network-Access-Angeboten suchen, diese über eine konvergente Lösung beziehen.“ Gartner definierte Secure Access Service Edge 2019 als „zunehmend wichtigen Architektur-Ansatz, der umfangreiche Network-as-a-Service-Funktionen (insbesondere SD-WAN) mit umfangreichen Network-Security-Funktionen (einschließlich Schutz für Web, Cloud-Services und private Anwendungen) kombiniert, um die dynamischen Secure-Access-Anforderungen verschiedenster Unternehmen – von kleinen und mittelständischen (KMU) bis hin zu Großunternehmen – abzudecken. SSE sichert den Zugang zum Web, zu Cloud-Services und privaten Anwendungen unabhängig vom Standort des Anwenders, dem verwendeten Gerät oder dem Ort, an dem die Anwendung gehostet wird.“

Das Skyhigh SSE-Portfolio umfasst Skyhigh SWG, Skyhigh CASB, Skyhigh Private Access und weitere Produkte, die in eine ganzheitliche Cloud-Plattform integriert sind, mit Data Loss Prevention (DLP) als Kernfunktion, die über das Web, die Cloud und private Anwendungen orchestriert wird. Es schützt Daten und stoppt Bedrohungen in der Cloud über Software-as-a-Service-Anwendungen, Infrastructure-as-a-Service-Umgebungen und Schatten-IT hinweg – und das von einem einzigen, Cloud-nativen Enforcement Point aus. Als Cloud-Service verschafft die Plattform Unternehmen lückenlose Transparenz und Kontrolle über ihre Daten in der Cloud, unabhängig davon, wo diese sich befinden. Sie umfasst eine durchgängige DLP-Engine mit einem einfach zu bedienenden, zentralisierten Management- und Reporting-Dashboard, ein durchgängiges Policy Framework für alle Data-Exfiltration-Vektoren und mehrschichtige Security-Technologien, um alle denkbaren Use Cases abzudecken.

Gartner Disclaimer

2023 Gartner „Magic Quadrant for Security Service Edge“ (SSE), Charlie Winckless, Aaron McQuaid, John Watts, Craig Lawson, Thomas Lintemuth, Dale Koeppen, 10. April 2023

Gartner empfiehlt keinen der Lösungsanbieter, Produkte oder Dienstleistungen in seinen Forschungsbeiträgen und rät Technologiebenutzern nicht, ausschließlich solche Lösungsanbieter mit den höchsten Bewertungen zu wählen. Forschungspublikationen von Gartner stellen Meinungen des Gartner Forschungsinstituts dar und sind nicht als Tatsachenfeststellungen zu werten. Gartner schließt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen hinsichtlich dieser Studie, inklusive Tauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck, aus.

Gartner ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke und Magic Quadrant ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Über Skyhigh Security

Skyhigh Security unterstützt Kunden beim Schutz ihrer weltweiten Daten. Das Unternehmen schützt Organisationen mit Cloud-nativen Security-Lösungen, die gleichzeitig datenzentriert und bedienfreundlich sind. Das marktführende Portfolio im Bereich Security Service Edge (SSE) geht weit über den Zugang zu Daten hinaus und rückt stattdessen die Datennutzung in den Mittelpunkt. Dies ermöglicht es Unternehmen, von jedem Gerät und jedem Standort aus effizient zusammenzuarbeiten, ohne Abstriche bei der Sicherheit in Kauf zu nehmen. Mehr dazu unter www.skyhighsecurity.com

