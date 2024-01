Slantastoffe.de: ab 2024 mit vollständig recycelbarer Verpackung

Nähen als Freizeitbeschäftigung boomt, und das aus vielfältigen Gründen. So sind die Handarbeiten allesamt Unikate und entsprechen zudem komplett dem eigenen Geschmack. Vor allem aber werden sie nicht in energieintensiven Textilfabriken, sondern zu Hause produziert und schonen damit die Umwelt. Wer möchte, kann die gewünschten Materialien bequem per Internet bestellen. Und dank Slantastoffe.de künftig auch hier nachhaltig handeln. Denn nicht nur bietet der Online-Stoffladen Biobaumwolle oder hochwertige Reißverschlüsse mit jahrelanger Haltbarkeit. Ab Januar 2024 setzt er zum Warenversand ausschließlich recycelbare Verpackungen ein.

Nachhaltigkeit als Prio

Immer mehr Kunden in Deutschland legen bei ihren Einkäufen Wert auf Nachhaltigkeit. Sie interessieren sich für Herkunft, Verarbeitung und Transport der Waren – und damit auch auf die Verpackungswahl von Online-Shops. Dies weiß auch Geschäftsführer Michael Barzmann von Slantastoffe.de. So können Nähenthusiasten bei seinem Dortmunder Unternehmen ab Januar nicht nur organisch angebaute Stoffe kaufen, sondern sich diese auch nachhaltig verpacken lassen. Das Resultat: hochwertige innere und äußere Werte zur Freude von Kunden und Natur.

Wer Stoffe, Reißverschlüsse, Nähgarn oder Kurzwaren sucht, ist bei Slantastoffe.de genau richtig. Sämtliche Mitarbeiter verfügen über langjährige Branchenerfahrung, das umfangreiche Sortiment hält für jeden Geschmack und jedes Budget etwas Passendes bereit. Die Bestellung erfolgt schnell und unkompliziert – und der Versand mit komplett recycelbaren Verpackungen ab sofort nachhaltig. Verantwortlich dafür zeichnen ihre beiden Basiskomponenten. Für die mit Kartons mit dem Label des Blauen Engel greifen die Verantwortlichen auf 100 Prozent Altpapier zurück. Das Holz der Papierfasern stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft und bleibt dem Papierkreislauf erhalten.

Das Klebeband zum sicheren Verschließen der Kartons lässt sich dank tesa seit 2021 ebenfalls recyceln. In jenem Jahr hat das Schweizer Unternehmen sein umweltfreundliches Tesa4713 auf den Markt gebracht. Das universell verwendbare Packband besteht aus feinen Krepppapierträgern und natürlichem Kautschuk. Das Papier stammt aus kontrolliert nachhaltigen Quellen wie FSC-zertifizierten Wäldern, die Klebemasse von natürlichen, biologisch abbaubaren Rohstoffen. Die Beschichtung ist lösemittelfrei, das Band kann als Ganzes recycelt werden. Die Ingede-Methode 12 belegt die Umweltfreundlichkeit des von Tesa4713, das bei gleichbleibend hoher Leistungsfähigkeit Ressourcen und Energien schont.

Erfahrung und ein umfangreiches Sortiment

Bereits seit Jahren bietet Slantastoffe.de ein weitreichendes Sortiment an Textilien, Kurzwaren und Nähzubehör. Es umfasst diverse Reißverschlüsse, dekorative Kordeln, wärmende Futterstoffe und praktische Stoffpakete. Selbstverständlich ist auch Bio-Baumwolle über die transparente Webseite erhältlich. So finden Anfänger wie Profis, wonach sie suchen. Und können sich künftig über einen Warenversand in komplett nachhaltigen Verpackungen freuen.

Wir sind Slantastoffe.de – Ihre Online Stoffladen. Unsere Leidenschaft für hochwertige Materialien und kreative Designs treibt uns jeden Tag an, die schönsten Stoffe für unsere Kunden zu finden. Bei uns stehen nicht nur Geschäfte im Vordergrund, sondern auch die Emotionen, die mit jedem genähten Stück verbunden sind. Es erfüllt uns mit Freude und Dankbarkeit zu wissen, dass unsere Kunden ihre kreativen Ideen mithilfe unserer Stoffe zum Leben erwecken können.

Kontakt

Slantastoffe.de

Hanna Barzmann

Benninghofer Str. 144C

44269 Dortmund

–

–



https://slantastoffe.de/

Bildquelle: @ Michael Barzmann – eigene Produktion