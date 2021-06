Slowing – neues Fashion-Label für aktuelle Society-0utfits aus Pure-Eco-Produktion

Genderneutral, ökologisch, entspannt – das ist Slowing, das neue Modelabel mit ausgeprägt nachhaltigem Charakter

Inspiriert von der Slow Fashion-Bewegung setzt Slowing auf limitierte Auflagen bei durchgängig nachhaltigen Prozessen über die gesamte Produktion hinweg. Jedes Kleidungsteil ist ein Unikat, das von Hand aus umweltfreundlichen Stoffen hergestellt und mit natürlichen Kräuterfarben bedruckt ist.

Neben recycelten Geweben und Bio-Baumwolle werden ebenso biologisch abbaubare Textilien z.B. aus Hanf, Rosenblättern, Bananenfasern, Orange, Bambus, Soja und Aloe Vera eingesetzt. Inspiriert von alten Techniken, wie u.a. Block Printing, erfolgt der Farbdruck der Slowing Muster gleichfalls auf Basis natürlicher Resourcen. Anstelle chemischer Pigmente, die für Haut und Umwelt belastend sind, werden die Slowing Farbstoffe aus Früchten, Blumen, Nüssen und Gemüse gewonnen. Diese sind damit ebenfalls integraler Bestandteil der Natur und somit rundum umweltfreundlich. Die Mode von Slowing ist entsprechend umfassend ordnungsgemäß zertifiziert, einschließlich GOTS, Fairtrade und EPFC.

Der Name der ersten Slowing Kollektion ist Eywa – ein Begriff, der für den besonderes Schutz der Natur und deren Gleichgewicht steht. Slowing wurde von Portugiesin Tatiana Terreiro gegründet und hat seinen Sitz in der Schweiz.

Die neue Slowing Kollektion ist ab 10. Juni 2021 verfügbar – der Verkauf erfolgt zunächst ausschließlich online unter https://slowing.shop. Weitere Informationen zu Slowing auch in den sozialen Medien über @slowing.ec.

Slowing – Vorreiter einer umweltfreundlichen Moderevolution:

Unsere Kleidung wird aus nachhaltigen Materialien handgefertigt, ebenso wie unsere Muster, inspiriert von alten Techniken und kreiert von geschickten Kunsthandwerkern. Im Gegensatz zu traditionellen Färbeverfahren, die beim Waschen für Umweltverschmutzung sorgen, verwendet Slowing ausschließlich natürliche, zu 100% biologisch abbaubare Farbstoffe.

Unsere tiefe Verbundenheit zur Natur, Kunst und Umwelt treibt uns an, Frauen zu stärken, hervorragende Arbeitsbedingungen zu schaffen und das Erbe alter Techniken und Traditionen aufrechtzuerhalten.

– Mission: Eine Welt mit umweltfreundlichen Textilien, die urban, alternativ und designorientiert sind.

– Geringe Umweltbelastung: Unsere Textilien ist zertifizierte Mode aus nachhaltiger Produktion. Ökologisch einwandfreie Verfahren sind die Basis unseres gesamten Herstellungsprozesses, bei dem der Verbrauch von Ressourcen an jedem möglichen Punkt reduziert wird.

– Respekt und Vertrauen: Von Lieferanten und Mitarbeitern bis hin zu Geschäften und jedem einzelnen Kunden streben wir danach, die gesamte Slowing Gemeinschaft zuvorkommend zu wertschätzen.

– Eine bessere Welt: Wir bestärken Menschen darin, sie selbst zu sein. Das zu tun, was Freude schenkt, zu lieben, wen man will und ohne Einschränkung dazu zu stehen. Wir von Slowing möchten unsere Kunden dabei gut aussehen lassen und träumen von einer Welt, in der wir alle aufeinander und auf die Umwelt Rücksicht nehmen. Wir leben in einer Gemeinschaft und sind ein Teil dieser! Zugleich sind wir auf dieser Welt nur zu Besuch – lassen Sie uns deshalb gemeinsam unser Zuhause schützen und erhalten.

