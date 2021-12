Small-cap-news.de: Zoglos incredible Food mit Rekord Quartalsumsatz und 500 % Kurspotential

* 1,6 Mio. CAD Umsatz in Q3 und 3 Mio. für Q4 erwartet

* Breite Produktpalette an veganen und vegetarischen Speisen

* Profitiert vom ungebrochenen Vegan/Vegetarier-Trend

* Sehr gute Akzeptanz im Handel und Top Retailpartner

* Mehrheitsbeteiligung an europäischem Hersteller

Akt. Kurs: 0,18 CAD / 0,11 Euro / Börsen : TSX:ZOG Frankfurt: WKN: A3CV89

Kursziel 12 Monate: 1,00 CAD / 24 Monate : 2,00 CAD

Rekordumsatz in Q3 und dynamisches Wachstum

Sehr gute Nachrichten hat Zoglos in der letzten Woche geliefert. Es wurde nun auch mit konkreten Umsatzzahlen Untermauert dass man erfolgreich mit der neuen Produktpalette angekommen ist. In Q3 wurde von einem Umsatz in Höhe von 1,65 Mio. Dollar berichtet. Besonders sind die Zahlen für September und Oktober interessant die zudem bekanntgegeben wurden. Diese liegen bei über 2 Mio. Dollar. Auch zum Deckungsbeitrag wurden Angaben gemacht, dieser liegt bei 20% des Umsatzes. Für das letzte Quartal kann man somit von einer Steigerung auf über 3 Mio. Dollar Umsatz ausgehen und möglicherweise auch das Erreichen des Break Even für die Gesamtfirma. Interessant sind die Zahlen insbesondere wenn Sie mit denen von anderen Anbietern von plant based food angeboten vergleicht.

Aus den aktuellen News kann man von einem Umsatz inklusive der neuen Beteiligung in Europa von einem Wert um die 20 Mio. Dollar ausgehen. Bei einer aktuellen Börsenbewertung von 18 Mio. Dollar liegt somit die Bewertung der Gesellschaft unter dem einfachen Jahresumsatz 2022, was im Branchenvergleich extrem günstig ist. Beyond Meat als Primus wird mit dem 15 Fachen des Umsatzes an der Börse bewertet.

Hype um vegetarische und vegane Speisen hält an

Fast 10 % der Bevölkerung bezeichnen sich mittlerweile als Vegetarier oder Veganer, in Deutschland sind dies 7,5 Mio. bzw. 1,13 Mio. wobei im laufenden Jahr eine Steigerung von fast 20% zu verzeichnen war. Man kann hier eindeutig von einem Megatrend sprechen, der sich auch in den nächsten Jahren fortsetzen wird. Immer mehr Menschen stellen den Fleischkonsum und die Auswirkungen auf Tiere, Umwelt und Gesundheit infrage. Dies spiegelt sich in der steigenden Nachfrage nach Fleischalternativen wider. Viele Supermärkte bieten mittlerweile ein breites Sortiment an vegan-vegetarischen Burgern, Würstchen und weiteren Fleischersatzprodukten auf Basis von Hülsenfrüchten, Gemüse, Getreide und anderen pflanzlichen Zutaten an.

Fleischalternativen weisen zahlreiche Vorteile gegenüber konventionellem Fleisch auf. Vegane Burger-Kreationen zum Beispiel sind cholesterinfrei und liefern in der Regel weniger Kalorien und Fett als vergleichbare Burger mit Fleisch.

Beim Vegan-Trend geht es vor allem um eine Ernährungsweise, die auf tierische Produkte wie Eier, Käse, Honig und Fleisch vollständig verzichtet. Der Vegan-Trend baut darauf auf, dass die rein pflanzliche Ernährungsweise nicht nur dem menschlichen Körper zu Gute kommt, sondern auch dem ethischen Bewusstseinswandel Rechnung trägt .

Beyond Meet , der Vorreiter an der Börse

Ohne zweifel war die Aktie von Beyond Meet dafür verantwortlich dass sich der Trend über alternative oder Vegane Lebensmittel auch bei den Börsianern herumgesprochen hat. Beyond Meet erreichte bei seinem Börsendebüt im April 2019 eine Bewertung von 3,8 Mrd. US Dollar und war eines der erfolgreichsten Ipos der letzten 20 Jahre. Im Juni 2021 wurde sogar fast eine Bewertung von 10 Mrd. USD erreicht. Seit dem Hype um Beyond Meet wagten es auch andere Hersteller von „Plant Based Meat „ Produkten aufs Börsenparkett allerdings konnte keiner ein derartiges spektakuläres aufsehen erregen.

Zoglos Produktpalette findet sehr gute Resonanz im Handel

Zoglo hat in den letzten Jahren eine breite und ausgewogene Produktpalette gelaunched die auch zunehmend eine sehr gute Resonanz im Handel und bei den Verbrauchern erfahren hat. Mit über 14 verschiedenen „Speisen „ ist man seit 25 Jahren am Start und bedient Kundschaft die die Halal oder Koscher bevorzugen. Vor wenigen Monaten begann der „Sprung in den Mainstream“ mit einer erweiterten Produktpalette für Vegetarier oder Veganer. Zum Angebot gehören z.B. fleischlose Schnitzel, Kebabs, Hot Dogs, Nuggets, Chicken Burger und Burger. Mit Walmart Kanada und MetroCanada hat man zudem die zwei Top Einzelhändler als Einzelhandelspartner gewonnen und somit einen erfolgreichen Markteintritt vollzogen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/63159/scnzoglo-irw13.12.2021.001.jpeg

Finanzierung und agressive Expansionsstrategie startet nun

Zoglo hat bereits im letzten Jahr eine strategische Akquisition in Israel vollzogen und ist auch auf dem Israelischen Markt präsent, zudem ist man derzeit dabei 51% eines europäischen Herstellers zu erwerben und somit dem Europäischen Markt zu bedienen. Die Erschließung des US Marktes steht ebenfalls an. Im Zuge des Börsengangs Mitte des Jahres wurde immerhin eine Finanzierung über 7 Mio. durchgeführt, so dass Mittel für Expansion und des Ausbaus des Geschäfts vorhanden sind.

Fazit:

Nach dem Ausbruch vor einigen Wochen kam ein erneuter Dämpfer, und beschert nun wahrhaftig noch einmal eine schöne Einstiegsgelegenheit.

Zudem sind die Zahlen die letzte Woche präsentiert wurden hervorragend vom Umsatz her und vor allem auch von der Wachstumsdynamik.

Zoglos incredible Food hat durchaus das Potential ein Stück vom Kuchen des Veggi und Vegetarier Marktes im Handel zu erobern. Fast alle Einzelhändler / Supermärkte und Kaufhäuser bauen das Angebot kontinuierlich aus, zudem wächst die Nachfrage rasant. Die Produktplatte scheint bereits im aktuellen Stadium sehr weit entwickelt und ist der vom Marktführer Beyond Meat ebenbürtig. Bei aktuell ca. 100 Mio. Aktien errechnet sich eine Bewertung von ca. 18 Mio. CAD , was in Anbetracht der letzten Finanzierung zu 25 Cent pro Aktie im Volumen von ca. 7 Mio. CAD recht günstig erscheint. Aktuell kann man die Aktie deutlich unter dem Niveau der Investoren bei der letzten Finanzierungsrunde Anfang des Jahres kaufen.

Spannend wird es nun wenn man die Bewertungen der Unternehmen im Sektor vergleicht. Beyond Meat wird mit dem zehnfachen des Umsatzes bewertet, Zoglo hingegen mit weniger als dem dem 2022 Umsatz. Auch andere Player der zweiten und dritten Reihe werden oftmals mit dem Vielfachen der aktuellen Umsätze bewertet. Ein gewaltiges Potential kann man schnell erkennen. Es würde uns nicht wundern wenn wir bei Zoglo im nächsten Jahr ein Performance von 500 % sehen.

Akt. Kurs: 0,18 CAD / 0,11 Euro / Börsen : TSX:ZOG Frankfurt: WKN: A3CV89

Kursziel 12 Monate: 1,00 CAD / 24 Monate : 2,00 CAD

Erstempfehlung am 10.11.2021 bei 0,27 CAD

Zoglos incredible Food

https://zoglos.com/

Rating: buy

Risiko: mittel

12-M-Ziel: 1,00 CAD / 0,70 Euro

Aktienkurs: 0,12 Euro / 0,18 CAD

Akteinzahl: 98 Mio.

Marktkapitalisierung: 18 Mio. Euro / 26 Mio. CAD

Aktienzahl: 98 Mio. / 130 Mio. Dilluted

Börsen: Frankfurt / TSX.V

Symbol: ZOG / WKN: A3CV89

Unternehmensinfo:

Land: Kanada /

Geschäft: Lebensmittel

CEO: Anthony Morello

361 Connie Cres.Toronto (Concord),

ON L4K 5R2 Kanada

Email: info@zoglos.com

Tel. 001 (647)478.9585

Analyst:Andreas Schmidt

Risikohinweis

Unternehmensrisiken: Wie bei jeden Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Insbesondere ist nicht sicher, in wieweit die Erlöse ausreichen, um einen Deckungsbeitrag für die Gesellschaft zu generieren.

Wirtschaftliche Schwankungen und ein nachlassender Konsum könnten die Geschäfte ebenfalls negativ beeinflussen.

Finanzierungsrisiken: Da die Gesellschaft noch weitere Finanzmittel benötigt, ist ein Durchführen der Geschäftsbereiche nur möglich, wenn neue Finanzmittel der Gesellschaft zugeführt werden. Sollte es der Gesellschaft nicht möglich sein, neue Finanzmittel zu erhalten, ist eine Umsetzung des Geschäftsmodells nicht möglich. Die weitere Finanzierung hängt unter anderem vom Aktienkurs der Gesellschaft und der Lage an den Finanzmärkten ab. Sollte es zu unvorhersehbaren Turbulenzen kommen, würde dies die weitere Aufnahme von Finanzmitteln möglichweise in erheblichen Umfang erschweren.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Es kann Möglicherweise einige Jahre dauern bis man einen entsprechenden Verkaufserlös erzielen kann. Nicht ausgeschlossen ist zudem ein Totalverlust des Investments.

Disclaimer:

Alle in diesem Newsletter veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Beurteilung der Gesellschaften die SEC bzw. Sadar Filings bz. die jeweiligen Geschäftsberichte berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand der jeweiligen analysierten Gesellschaft. Bei der Beurteilung der Zukunftsaussichten spielen verschiede Kriterien eine Rolle. Bei Rohstoffwerten ist insbesondere das Vorhandensein von NI 43-101 ( nach der kanadischen Richtline) geprüften Reserven bzw. Ressourcen sowie Mögliche wirtschaftliche Abbaufähigkeit und die vorhandene Infrastruktur der jeweiligen Liegenschaften von wichtiger Bedeutung.

Bewertungsmethode:

Bei Technologieunternehmen oder sonstigen Unternehmen überprüfen wir das jeweilige Marktumfeld und die Entwicklung des Marktes in den nächsten Jahres. Insbesondere wird überprüft ob das jeweilige Unternehmen in dem entsprechenden Umfeld ein Chance hat sich am Markt dauerhaft zu etablieren. Als Basis für eine Kursprognose werden die Kennzahlen, erwarteter Umsatz bzw. Umsatz pro Aktie sowie erwarteter Gewinn/ Aktie herangezogen. Aus den erwarteten Kennzahlen in Verbindung mit einem Peer Group Vergleich wird ein mögliches Kursziel ermittelt. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der Ausführungen für die eigene Anlageentscheidung möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen.

Hinweise auf mögliche Interessenkonflikte: Die Herausgeberin erhält für die Erstellung und Verbreitung dieser Ausgabe von small-cap-news eine Vergütung. Der Auftraggeber für die Erstellung und Verbreitung der jeweiligen Ausgabe von small-cap-news handelte im Interesse des Emittenten der besprochenen Wertpapiere (bzw. eines Aktionärs des besprochenen Unternehmens). 15.000 Aktien von Zooglos Incredible Food sind im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Small Cap News oder der GCM Global Capital Management GmbH oder verbundenen Unternehmen. Eine Vergütung für diese Meldung ist erfolgt.

Haftungshinweis: Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.

Quelle:

Small-cap-news.de / GCM GmbH Berlin

Kontakt:

GCM Global Capital Management GmbH

Bessemerstraße 82

12103 Berlin

Telefon: + 49 30 22 01 17 59

Fax +49 30 58 58 35 150

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

https://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE0000000010

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

GCM Global Capital Management GmbH (HRB 88564 B)

Droysenstrasse 5

D-10629 Berlin

Fax +49 30 22 18 53 90

E-Mail: so@gcm-capital.com

Firmenkontakt

Small-Cap-News.de

Stefan Ossenkop

Droysenstrasse 5

10629 Berlin

+49 30 89 54 02 38

so@gcm-capital.com

http://www.gcm-capital.com

Pressekontakt

Small-Cap-News.de

Stefan Ossenkop

Droysenstrasse 5

10629 Berlin

+49 30 89 54 02 38

so@gcm-capital.com

http://www.gcm-capital.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.