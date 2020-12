Smart E-Mails schreiben dank künstlicher Intelligenz

Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie viele Stunden pro Woche die Bearbeitung von E-Mails Sie und Ihre Mitarbeiter kostet?

Laut einer vom McKinsey Global Institute durchgeführten Untersuchung verbringen Büroangestellte durchschnittlich zweieinhalb Stunden pro Tag mit dem Lesen, Beantworten und Sortieren von E-Mails! Das sind zweieinhalb Stunden, in denen sie noch nicht produktiv waren und noch keine Zeit für ihr Kerngeschäft hatten!

Eine gute Kommunikation ist das A und O im Unternehmen und sie hat Auswirkungen auf dessen Image und Erfolg.

Der Arbeitsalltag vieler Mitarbeiter ist heute aber geprägt von Zeitdruck und vielen gleichzeitig anfallenden Aufgaben. Da ist die reibungslose Kommunikation, wie wir sie uns wünschen, nicht immer gegeben. Dabei hängt von einer guten Kommunikation der Unternehmenserfolg ab. Kunden erwarten, dass man sich zeitnah und professionell um sie kümmert.

Auch wir kannten diesen Zustand und haben unser Know-how genutzt, um ein Tool zu entwickeln, das unseren Büroalltag wesentlich erleichtert. Wir wollten eine künstliche Intelligenz, die sich in Office365 integrieren lässt und die ein echter Time Saver für die Büroarbeit ist. Wir wollten eine Automatisierung für die Mail-Beantwortung erschaffen, die die Digitalisierung in Unternehmen voranbringt. Auf der Suche nach der perfekten Artificial-Intelligence haben wir schließlich den MAILBUDDY zum Leben erweckt!

Der MAILBUDDY ist eine zeitgemäße künstliche Intelligenz und das Outlook-Add-In, mit dem Sie Ihre E-Mail-Produktivität steigern, indem Sie die Outlook-Funktionalität verbessern. Er ist der ideale Time Saver für Menschen, die täglich viele Mails beantworten müssen und damit in den verschiedensten Branchen und Berufsfeldern einsetzbar.

Die Artificial-Intelligence MAILBUDDY verfügt über einen genialen Algorithmus. Dieser stellt sofort in acht verschiedenen Sprachen fest, ob “Herr” oder “Frau” die richtige Ansprache ist und nimmt die entsprechende Einstellung für die Mail vor.

Ein weiteres geniales Feature des MAILBUDDY Algorithmus ist, dass er die Uhrzeit automatisch erkennt. Dank dieser Automatisierung wird Ihr Ansprechpartner zu jeder Tageszeit richtig angesprochen. MAILBUDDY unterscheidet bei der Begrüßung in acht verschiedenen Sprachen zwischen “guten Morgen”, “guten Tag” und “guten Abend”.

Dank MAILBUDDY werden Sie die Namen Ihrer Geschäftspartner und Kunden nicht mehr falsch schreiben. Sie bekommen damit ein zeitgemäßes Tool an die Hand, welches die Digitalisierung in Ihrem Büro unterstützt.

Der MAILBUDDY lässt sich ganz einfach in Ihr Office365 Paket integrieren und verfügt über viele praktische Features, die Ihnen die Verwaltung Ihrer Mails und Termine erleichtert. Bleiben Sie bei Ihren Mails auf dem Laufenden und lassen Sie sich von MAILBUDDY an Mails erinnern, die Sie noch beantworten oder herausschicken müssen.

Nutzen Sie den Remind Me Button in MAILBUDDY, um sich zu vergewissern, dass Ihre Mail bemerkt wurde. Mit nur einem Klick aus einer E-Mail in Outlook können Sie einen Termin erstellen. MAILBUDDY erleichtert Ihnen die Arbeit, unterstützt Sie smart dabei, Ihre E-Mail-Kommunikation professionell abzuwickeln und spart Ihnen eine Menge Zeit. Diese Zeit können Sie nutzen, um sich um Ihr Kerngeschäft zu kümmern. Dadurch steigert MAILBUDDY die Produktivität in Ihrem Unternehmen. Gleichzeitig unterstützt er Sie dabei, Ihr Unternehmen professionell nach außen zu präsentieren. Künftig haben Sie alle Mails und Termine im Blick und übersehen keine Mails mehr.

Entwickeln Sie mit uns Ihre digitale Zukunft.

Wir entwickeln unsere Software Loesungen nach Projekt- und Kundenanforderungen.

