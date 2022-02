Smart Meter Rollout: Einfacher Einstieg mit dem gMSB-Komplettpaket von VOLTARIS

Mit dem modularen Leistungspaket gMSB Basis ermöglicht VOLTARIS Stadtwerken und Netzbetreibern den sofortigen Einstieg in das intelligente Messwesen und unterstützt sie beim Rollout der intelligenten Messsysteme (iMSys). Dass das einfach und effizient funktioniert, hat der Energiedienstleister am Markt schon unter Beweis gestellt. Mit der Komplettlösung gMSB Basis von VOLTARIS können Stadtwerke sofort den Rollout starten und die 10% Pflichteinbauquote erfüllen.

Vor allem kleinere und mittlere Stadtwerke und Netzbetreiber stehen beim Rollout der iMSys vor großen Herausforderungen, da Technik, Infrastruktur, Prozesse und IT-Systeme den neuen Anforderungen entsprechend effektiv und effizient angepasst werden müssen.

Alle notwendigen Kernelemente integriert

Die modulare, vollintegrierte VOLTARIS-Systemwelt vereinfacht den Rollout, da sie alle notwendigen Kernelemente der neuen Marktrollen sowie den kompletten Prozessbetrieb beinhaltet. Dazu gehören:

-Übernahme der Gateway-Administration als Full-Service Dienstleistung

-Empfang und Bereitstellung der Messwerte (Messdatenaufbereitung)

-zertifizierter Betrieb der entsprechenden IT-Systeme und Prozesse

-Webfrontend zur einfachen Schnittstellenintegration

-Anbindung an eine Sicherheitsinfrastruktur (PKI) und das begleitende Zertifikatsmanagement

-Bereitstellung der SIM-Karten für WAN-Kommunikation

-Montage und Inbetriebnahme der iMSys

Einen besonderen Mehrwert bietet die Teilnahme an der VOLTARIS Anwendergemeinschaft Messsystem, in der mittlerweile über 40 Energieversorgungsunternehmen und Netzbetreiber an der Gestaltung der neuen Prozesse zusammenarbeiten mit dem gemeinsamen Ziel, den Smart Meter Rollout fristgemäß und wirtschaftlich umzusetzen. Für die Anwendergemeinschaft übernimmt VOLTARIS künftig die Betreuung von rund 1,4 Millionen Zählpunkten und den BSI-konformen Betrieb von mehr als 178.000 intelligenten Messsystemen als Full-Service-Dienstleistung.

Onboarding neuer Mitglieder auch online

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen – auch beim Onboarding von Neukunden. Eine Stadtwerke-Kooperation in Süddeutschland wurde komplett online und innerhalb kürzester Zeit an Bord geholt. Am Beginn der Zusammenarbeit steht dabei immer die Anforderungsanalyse und das Erarbeiten einer geeigneten Rollout-Strategie. „Gemeinsam mit den Kunden werden anhand eines individuell ausgestalteten Projekt- und Prozessvorgehens die einzelnen Projektphasen definiert“, erläutert Karsten Vortanz, Geschäftsführer der VOLTARIS. „Dazu greifen wir auf vordefinierte Anwendungshilfen wie Checklisten, Handbücher, Tutorials oder Ablaufdiagramme zurück“. Gerade in der ersten Phase der Prozessumsetzung erfolgen die Abstimmungen zum Großteil per Video- oder Telefonkonferenz. In speziellen Online-Workshops werden die Rollout-Verantwortlichen der Stadtwerke dann kontinuierlich zu Systemen und Prozessen geschult.

Ausgereifte und erprobte Prozesse bei Beschaffung und Montage

VOLTARIS verfügt über einen ausgereiften und erprobten Beschaffungsprozess der neuen Zählertechnik. Im VOLTARIS Webshop (https://shop.voltaris.de) sind alle notwendigen Komponenten eines iMSys als Bundle voreingestellt und per Knopfdruck bestellbar – vom Gateway über den Basiszähler bis zur geeigneten Antennentechnik. Die Montage der Feldtestanlagen übernimmt VOLTARIS mit eigenem, geschultem Personal im Beisein der Fachkräfte des Stadtwerks. Bei den weiteren iMSys ist eine, individuelle Unterstützung möglich, telefonisch oder persönlich. Natürlich erfolgt alles nach den Vorgaben der sicheren Lieferkette (SiLKe) – die Monteur-Fachkräfte der Stadtwerke werden nach SiLKe-Vorgaben geschult, hierzu bietet VOLTARIS regelmäßig Online-Schulungen an. „Die Prozesse sind mittlerweile so gut eingeübt, dass unsere Kunden ein intelligentes Messsystem weitgehend ohne unsere Unterstützung in einem Arbeitstag montieren und in Betrieb nehmen können“, so VOLTARIS-Geschäftsführer Volker Schirra.

Schnittstellenanbindung

VOLTARIS bietet für die Schnittstellenanbindung zwei Umsetzungsvarianten an: Die teilautomatisierte Integration über ein Webfrontend und die vollautomatisierte Systemintegration. Bei der Implementierung greift VOLTARIS auf ein erprobtes Projektvorgehen zurück und hat bereits die unterschiedlichsten ERP-Systeme der Stadtwerke-Partner erfolgreich angebunden. Eine vollautomatisierte Schnittstelle zum Schleupen ERP-System ist bei einem Stadtwerkepartner bereits seit Mai 2021 im Produktiveinsatz. Zudem befinden sich derzeit fünf konkrete Schnittstellenprojekte in der Umsetzung und fünf weitere in der Startphase. Parallel arbeitet die Anwendergemeinschaft an Mehrwertdiensten mit dem iMSys wie CLS-Management und Submetering und stellt Kunden-Portale zur Visualisierung der Energiedaten für Haushalts- und Gewerbekunden bereit.

VOLTARIS ist der Experte für alle Leistungen im klassischen und intelligenten Metering. Wir bieten Energielieferantenm, Netzbetreibern und Industrie modulare Lösungen entlang der gesamten Prozesskette des grundzuständigen und wettbewerblichen Messstellenbetriebs: Gerätemanagement, Gateway-Administration, Mess- und Energiedatenmanagement für alle Marktrollen sowie Mehrwertdienste mit dem intelligenten Messsystem wie Submetering, Visualisierung und Steuerung.

Firmenkontakt

VOLTARIS GmbH

Simone Käfer

Voltastraße 3

67133 Maxdorf

06237/935-460

simone.kaefer@voltaris.de

http://www.voltaris.de

Pressekontakt

Ansel & Möllers GmbH

Simone Setka

König-Karl-Straße 10

70372 Stuttgart

0711/92545-218

s.setka@anselmoellers.de

http://www.anselmoellers.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.