smart2success mit dem German Business Award 2023 ausgezeichnet

„Best Business Software Development Studio 2023 – Lower Saxony“

Es gibt Grund zu feiern: Ausgewählt durch ein Gremium der „EU Business News“ hat smart2success jetzt die Auszeichnung „Best Business Software Development Studio 2023 – Lower Saxony“ erhalten. Nach der Nominierung durch einen internationalen Geschäftspartner durchlief das Unternehmen aus Niedersachsen ein leistungsorientiertes Beurteilungsverfahren.

Das Rechercheteam der EU Business News hatte dabei auf verfügbare öffentliche Quellen zugegriffen, um smart2success bewerten zu können. Neben sozialen Medien und Websites des Unternehmens wurde zur Beurteilung auch auf Bewertungsportale Dritter zugegriffen.

Daniel Döring, Geschäftsführer smart2success, freut sich über die Auszeichnung: „Wir sind ein deutscher Software-Hersteller, der eine Plattform namens smart2success anbietet. Diese Plattform ist eine Lösung, die Unternehmensdaten aus verschiedenen Quellen importiert, intelligent verknüpft, analysiert und in einem zentralen Cockpit darstellt. Mit dieser Lösung können beispielsweise Projekte in Unternehmen, Kliniken oder öffentlichen Verwaltungen effizient geplant und umgesetzt, IT-Dokumentation automatisiert, Changemanagement integriert, und Risiken überblickt werden. Die Plattform ist mandantenfähig und kann als Cloud-Service oder als lokale Installation genutzt werden.“

Ein erfahrenes Entwicklerteam arbeitet an der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Plattform, hier ist man im engen Austausch mit den Marktpartnern.

Döring ergänzt: „Unsere vielfältigen Marketingaktivitäten sind bei der Jury gut angekommen. Wir informieren Interessenten via Webinar, YouTube Video und über die Sozialen Medien wie LinkedIn. Wir freuen uns sehr über die internationale Anerkennung.“

Über die smart2success GmbH:

Immer mehr Informationen müssen in Projekte und Prozesse sinnvoll eingebunden werden, und zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle zur Verfügung stehen. Oft liegen die Informationen in verteilten Datensilos, deren Inhalte nur Wenige kennen.

Das deutsche Software-Unternehmen smart2success bietet das zentrale IT-Cockpit, welches Unternehmensdaten aus unterschiedlichsten Quellen vereint, logisch verknüpft und übersichtlich und strukturiert darstellt.

Unternehmen, Kliniken und Energieversorger erhalten mit smart2success die notwendige Datenbasis für Themen wie beispielsweise Digitalisierung, Transformation, Ressourcen Management, Notfallplanung, Change Management und Projekt Management. Weitere Informationen: https://smart2success.com

