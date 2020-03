BLANKE PERMATOP NAVIGATOR APP

In diesen Zeiten ist Wohlfühlen in den eigenen vier Wänden angesagt. Das beginnt bei ansprechendem Interior und aufregenden Farben und endet bei angenehmer Wohlfühlwärme dank Flächenheizung. Ob beim Neubau oder im Bestand: moderne Flächenheiz- und Kühlsysteme sind schnell reagierend, wirtschaftlich und überraschend kostengünstig. Für eine smarte Beratung zu den unterschiedlichen Flächenheiz- und Kühlsystemen hat der Iserlohner Spezialist für Fliesenzubehör und Systemprodukte Blanke Systems GmbH & Co. KG jetzt die BLANKE PERMATOP NAVIGATOR APP entwickelt.

Egal ob auf dem Smartphone oder Tablet, die BLANKE PERMATOP NAVIGATOR APP liefert schnell und bequem alle notwendigen Informationen für den Neubau oder die Nachrüstung mit einem der bewährten BLANKE PERMATOP Flächenheiz- und Kühlsysteme. Einfach ein BLANKE PERMATOP System auswählen, Gebäudetyp und -baujahr bestimmen, den gewünschten Raum benennen und dessen Größe angeben, schon ermittelt die App alle notwendigen Daten zur ersten Orientierung: angefangen vom Verlegeabstand, der Vorlauftemperatur und dem Volumenstrom je Heizkreis über die spezifische Heizleistung, die Rohrlänge im Raum, sowie die Anzahl der Heizkreise bis hin zum geschätzen unverbindlichen Bruttopreis. Damit kann sich der interessierte Endkunde schon mal orientieren.

Gleichzeitig ist die App auch ein smartes Beratungstool für den Fliesenleger. So kann er schnell und unkompliziert auf Anfragen eines interessierten Kunden reagieren und muss für eine unverbindliche Preisauskunft nicht ein komplettes Angebot machen. Umgekehrt stehen ihm für ein späteres Angebot schon die relevanten Eckdaten für den jeweiligen Raum zur Verfügung. Die App lässt sich kostenlos im App Store oder Google Playstore herunterladen.

Das Beratungstool steht auch “analog” als Navigator-Drehscheibe zur Verfügung, jedoch ohne die Angabe eines unverbindlichen Bruttopreises.

Blanke überzeugt. Blanke Systems GmbH & Co. KG ist ein international tätiger Hersteller und Systemanbieter von Fliesenzubehör mit hohem Qualitätsanspruch und Wert. Kundennähe und jeweils auf die Märkte optimierte Vertriebsstrukturen und Logistik ermöglichen die erfolgreichen Aktivitäten in mehr als 80 Ländern. Mit dem frühzeitigen Erkennen von Marktentwicklungen legt man bei Blanke den Grundstein für Produktneuentwicklungen und baut so kontinuierlich sein Know-how aus. Die Produkte von Blanke helfen Handwerkern, Architekten und Planern dabei, gemeinsam überzeugende Arbeit zu leisten.

