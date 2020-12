Smarte Heizungsregelung mit App oder doch per Stellrad?

Die neue smartControl Heizungsregelung von easyTherm bietet beides

Bei easyTherm müssen Sie sich nicht entscheiden: Mit der neuen Heizungsregelung ist beides möglich. Als Experte für effiziente Infrarotheizungen setzt easyTherm mit smartControl neue Maßstäbe im Bereich der Heizungsregelung und eröffnet damit noch komfortablere Möglichkeiten für anspruchsvolle Kunden.

Die digitale Infrarotheizung

Papa Peter und Mama Birgit haben sich für effiziente Infrarotheizungen von easyTherm entschieden. Dabei durfte die smartControl Heizungsregelung mit gratis App nicht fehlen. Peter programmiert die Soll-Temperaturen für alle Räume und stimmt dabei den Zeitplan auf die An- und Abwesenheiten der Familienmitglieder ab. Nach der Fertigstellung lädt auch Birgit die easyTherm App auf ihr Handy herunter und über QR-Code übernehmen sich automatisch alle Programmierungen und Thermostatkonfigurationen. Auch Sohn Leon bekommt die Einstellmöglichkeit für sein Zimmer auf sein Smartphone. Die Familie kann nun sogar von unterwegs die gewünschte Temperatur in jedem Zimmer einstellen. Tochter Sophie ist mit ihren fünf Jahren noch zu jung, um mit dem Thermostat umgehen zu können, daher aktiviert Birgit die Kindersicherung. Nun kann Sophie das Thermostat in ihrem Zimmer nicht mehr verstellen. Während Leon auf dem Heimweg ist, bereitet Mama Birgit das Mittagessen vor. Das Backrohr erzeugt viel Wärme in der Küche, sodass sie das Fenster weit öffnet – ganz ohne schlechtem Gewissen, denn die Fenster-Offen-Erkennung bemerkt den Temperatursturz und schaltet die Heizung selbsttätig ab.

Für noch mehr Komfort in den eigenen vier Wänden

Alles Zukunftsmusik? Von wegen! Wenn man dem österreichischen Hersteller von hochwertigen Infrarotheizungen glaubt, stehen uns angenehme Zeiten bevor. Das Unternehmen aus dem Burgenland hat viel Zeit investiert und eine eigene, komfortable Heizungsregelung entwickelt. Mit der praktischen easyTherm Mobile App stellen Sie Ihre Wohlfühltemperatur ein, wann immer und von wo Sie wollen. Wenn Sie die App nicht nutzen möchten, bleibt Ihnen trotzdem noch die gewohnte, manuelle Heizungsregelung über das Drehrad am Thermostat. Die Receiver, zu Deutsch Empfänger, fungieren dabei als Aktor für die Infrarotheizungen und werden einfach hinter den Paneelen angesteckt. Eine mühsame Verkabelung ist nicht notwendig. DI Günther Hraby, Geschäftsführer der Firma easyTherm meint dazu: “Was wir wollen, ist eine möglichst hochwertige Heizungsregelung, die auch ohne Internetzugang uneingeschränkt und einfach funktioniert. Zusätzlich hat man mit der easyTherm-App die Möglichkeit, die Infrarotheizungen auch schnell von unterwegs einzustellen.”

Vorteile der smarten Heizungsregelung von easyTherm

Die neue smartControl Serie von easyTherm vereint alle Vorteile von analoger und digitaler Heizungsregelung: “easyTherm hat in den letzten 10 Jahren die Meinungen der Kunden und die Anregungen der Installationsbetriebe ernst genommen.”, so Vertriebsleiter Michael Klackl. “Wir haben die besten Ideen und wichtigsten Wünsche gesammelt, weiterentwickelt und mit der neuen smartControl Heizungsregelung auf den Markt gebracht.” Für eine problemlose Inbetriebnahme erfolgt die Auslieferung von Thermostat und Empfänger als “gepaartes” Set, das heißt, dass die Geräte bereits werkseitig miteinander verbunden sind. Das Anlernen weiterer Empfänger für Räume mit mehreren Infrarotheizungen ist spielend leicht: Einmal drehen und zweimal drücken – fertig ist die Verbindung! Übrigens werden alle Empfänger in der Ausführung plug’n’heat geliefert, wodurch sie entweder direkt an das Paneel angesteckt oder in die Zuleitung eingeschliffen werden können. Der Einstieg in die Welt der Apps ist mit easyTherm auch sehr einfach. Im Apple App Store und Google Play Store sind entsprechende Applikationen für die jeweiligen Mobilgeräte herunterzuladen. Die Empfänger und das Smartphone müssen sich zum Verbinden nur einmal im selben WLAN befinden und schon werden alle Geräte über die einzigartige “Smart Configuration” am Smartphone angezeigt. Die smartControl Heizungsregelung ist perfekt auf Infrarotheizungen von easyTherm abgestimmt und ist ab sofort zum attraktiven Einführungspreis erhältlich.

Über die easyTherm GmbH (easyTherm)

Die easyTherm GmbH ist der Kompetenzführer für Infrarotheizungen und Premium-Marken Partner der e-Marke Austria. Zahlreiche Auszeichnungen, wie Spitzenplatzierungen beim Energy Globe Award im Burgenland – beweisen Energieeffizienz und höchste Qualität der Infrarotheizungen, die zu 100% in Österreich produziert werden. Zahlreiche zufriedene Kunden genießen die Wärme vom Infrarot-Pionier in mehreren Tausend Wohnprojekten. Als technologischer und qualitativer Marktführer arbeitet easyTherm mit verschiedenen Universitäten und dem Fraunhofer-Institut zusammen. Das Ergebnis: höchste Energieeffizienz und damit Kosteneinsparungen, nachgewiesene jahrzehntelange Haltbarkeit, TÜV-Typenprüfung, 4-fach Garantie (5 Jahre Vollgarantie, Wärmegarantie, Sicherheitsgarantie, easyLiving – Garantie für Elektrosmogfreiheit) sowie Hygienezertifikat für den Medizinischen Bereich. Das Unternehmen ist in zahlreichen Gremien und Institutionen mit dem Ziel tätig, Infrarotheizungen den korrekten rechtlichen und normungstechnischen Status zu geben. easyTherm bietet mit über 2000 Varianten die größte Produktvielfalt und damit maßgeschneiderte Lösungen für jeden Bedarf. Beratung, fachgerechte Auslegung, Verkauf und Einbau der Infrarotheizungen erfolgt durch mehr als 460 zertifizierte Elektrotechnikpartner in Österreich und diversen Länderpartnern. Für die einfache Einbindung in die zeitgemäße Gebäudesystemtechnik stehen neben eigens entwickelter Software für korrekte Heizlastberechnung nach Europa-Norm (easyTool), Ausschreibungstexte und CAD Blöcke für AutoCAD & Autodesk Revit 3D zur Verfügung.

